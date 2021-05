Juan Cruz Mallía, en la boca de todos en Europa: las repercusiones del héroe del Toulouse campeón

Juan Cruz Mallía fue uno de los hombres del fin de semana en el mundo del rugby. La final del torneo más importante de Europa, en la que Toulouse venció a La Rochelle por 22-17, fue el plato fuerte del sábado y el back cordobés destrabó el encuentro con un try que resultó ser el único que apoyó su equipo.

Antoine Dupont, elegido después de la final como el mejor jugador de la temporada, destacó la corrida del centro de los Pumas, que se hizo un lugar en la final por la lesión del australiano Zack Holmes: “Primero hubo un gran pase de Ntamack y luego la corrida de Tolofua, que le entregó muy bien el pase a Juanchi. El no me la pasó, pero logró apoyar y se la dejo pasar... Fue lindo verlo anotar, porque no fue fácil para él encontrarse entre los titulares en un equipo que no pudo llegar a conocer mucho antes de la final, debido a su lesión. Es un muchacho con cualidades humanas extraordinarias, por lo que todos estábamos muy contentos de que marcara este try”, contó el medioscrum, uno de los grandes referentes del actual plantel de Francia.

“Grande Diego”, le escribió en las redes sociales Romain Ntamack, el apertura que sumó los otros 17 puntos del Toulouse en la final y que también es fanático del fútbol: ¿la referencia habrá tenido que ver con Maradona? A Cheslin Kolbe, uno de los mejores backs del planeta, se lo vio eufórico celebrando el título junto al centro formado en Jockey de Córdoba.

Mallía llegó a Francia en enero para cubrir lesiones y no la tuvo fácil: tras su debut en febrero, se lastimó un dedo de la mano que lo marginó de las canchas durante dos meses. El entrenador Ugo Mola destacó el carácter del argentino para superar ese momento y les agradeció a Mario Ledesma, head coach de los Pumas, y a Gonzalo Quesada, ex entrenador de Mallía en Jaguares.

Jugadores del Toulouse festejan la obtención del título de la Copa Europea de Rugby. ADRIAN DENNIS - AFP

“Es una gran historia. Hace cuatro meses, cuando buscábamos un joker medical, estábamos divididos entre Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía. Al mismo tiempo, tuvimos algunas lesiones en los backs, pero justo después de su llegada se rompió un dedo y tuvo que ser operado, por lo que el chico quedó devastado... Y luego anotó el try para ganar la final, lo cual es genial y demuestra que es lo suficientemente bueno para jugar con nosotros. Es un chico que me recomendaron Mario Ledesma y Gonzalo Quesada, así que ahora puedo agradecerles por lo clave que fue hoy”, dijo Mola, que tiene una buena relación con ambos entrenadores y también con Mauricio Reggiardo, ex Puma con presente en Provence Rugby. Uno de los hijos de Reggiardo, Jean Baptiste, integra la academia del club. Santiago Chocobares es el otro argentino que juega en Toulouse, aunque no viajó a Londres para jugar la final.

La prensa francesa también se hizo eco de la actuación de Mallía. Midi Olympique, uno de los diarios más importantes de ese país, lo eligió como la figura de la final. “Es una historia hermosa que nos encanta, impulsada por las olas de los acontecimientos. La crisis de la Unión Argentina de Rugby, por ejemplo, que empujó a enviar a sus jugadores a Europa. Esto es consecuencia del Covid-19. Así, Juan Cruz Mallía vio cambiar su destino, sacudido por los acontecimientos, la suerte, la desgracia ajena, se vio impulsado al frente del escenario a plena luz, sosteniendo un trofeo que nunca debería haber soñado, rodeado de tipos que seguramente nunca había oído hablar hace seis meses” reflejó el diario.

El histórico try de Mallía

Once años tuvo que esperar el club más campeón de Europa para volver a consagrarse a nivel continental. Una ciudad que respira rugby y es fiel al Stade Toulousain. Mientras esperan por la reanudación del Top 14, la liga local en la que están punteros, los jugadores amanecieron este lunes con la gloria en sus manos. “No me despierten” escribió Mallía en su Instagram, abrazado a la Copa que seguramente no soñaba ganar en tan poco tiempo.