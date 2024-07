Los Pumas lograron la máxima diferencia histórica contra Uruguay, pero no se llevan tantas conclusiones como querían

Escuchar

Los Pumas cumplieron la premisa principal: no pasar sobresaltos, golear y no sufrir lesiones. Ocurrió en una aplastante goleada a los Teros por 79-5, con la máxima diferencia histórica, 74 puntos, contra un rival con el que no enfrentaban de manera oficial desde hacía 18 años. En ningún momento hubo equivalencias y la distancia en el juego fue más amplia que lo que se preveía; en gran parte por las deficiencias del local, y también por los aciertos de los argentinos, que encontraron espacios cada vez que abrieron la pelota.

“Jugaron con una intensidad espectacular y no aflojaron. Hubo errores que hay que corregir, pero la intención fue muy buena”, analizó Felipe Contepomi. “Intentábamos llegar a una intensidad a la que a Uruguay le costara jugar. Me gustó que no bajáramos en el segundo tiempo; hasta les dolió a los jugadores que les hicieran un try. Valoro eso”, agregó el entrenador.

A los cuatro minutos, Ignacio Mendy anotó el primero de los 12 tries de los Pumas en el estadio Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado, Uruguay. El wing recibió un pase de Tomás Albornoz, en una combinación de compañeros en Benetton, de Italia. Los dos tuvieron sus oportunidades y las aprovecharon; de hecho, el wing formado en Los Tilos regresó al seleccionado después de sumar su primer cap hace tres años y se despachó con un hat-trick. “Extrañé un montón esto. Miro atrás y era otro chico; hoy estoy mucho más maduro. Tengo mucho por aprender de los más grandes y mejorar”, expresó el back, que marcó grandes diferencias, con seis quiebres limpios y diez tackles superados.

Albornoz fue otro de los puntos altos en los Pumas. Se asoció con Jerónimo De la Fuente y Santiago Cordero para generar chances por fuera. Distribuyó bien el juego y encontró espacios ante una defensa que no lo presionó. El tucumano aportó cuatro asistencias en su primer partido con la camiseta 10 del seleccionado y sumó 19 puntos con el pie. No obstante, falló cuatro conversiones, una faceta que deberá ajustar para afianzarse en este nivel (había desaprovechado dos contra Francia en Mendoza).

A pesar de la acción de la imagen, Tomás Albornoz no fue muy presionado; el apertura distribuyó bien la pelota y obtuvo 19 puntos con patadas, pero falló cuatro goles. DANTE FERNANDEZ - AFP

Se trató de la máxima goleada histórica de los Pumas a los Teros, que superó la de 70-0 de 1977. El local no opuso resistencia ni tuvo rebeldía. No contó con pelotas de calidad para lanzar el juego y estuvo muy por debajo de las expectativas de un país que participó en los últimos tres mundiales. Esta vez no dio la talla. Tampoco el escenario estuvo a la altura, en un estadio a medio llenar y un estado del campo lejano al ideal.

El encuentro incluyó el estreno de Joaquín Moro, otro de los que generaron mucho en ataque, con dos quiebres, dos tries, mucha participación en el juego suelto y la condición de jugador más buscado en el line-out. “Quería aprovechar la oportunidad al máximo: uno nunca sabe si es la última... En lo personal estoy contento y orgulloso. Mi objetivo era no volverme loco; hay grandes jugadores en mi puesto, como Pablo [Matera] y Marcos [Kremer], que fue capitán. Son jugadores a los que tengo muy arriba”, indicó el tercera línea formado en el Club Argentino de Bahía Blanca y que actualmente está en Belgrano Athletic. Francisco Coria Marchetti, el otro debutante, también consiguió uno de los 12 tries, luego de capturar un rebote de un line.

Maanuel Ardao pone a prueba la calidad de la camiseta de Pedro Rubiolo y el argentino le hace una reivisón dental al uruguayo; no obstante, no hubo tanta lucha entre los Teros y los Pumas, por la diferencia de intensidad entre unos y otros. DANTE FERNANDEZ - AFP

En el debe quedó el funcionamiento del maul en ataque, una herramienta que no avanzó ni lastimó a Uruguay. También, la indisciplina, con 12 infracciones de penal en un partido en el que los argentinos no sufrieron apremios. El scrum tuvo vaivenes: empezó sólido, pero en la segunda etapa fue inconsistente.

En un fin de semana de muchos enfrentamientos entre seleccionados del Tier 1 y el Tier 2, los Pumas cerraron con una goleada que los hizo seguir ganando semanas de trabajo, pero no sacar muchas conclusiones. “Más que con el resultado, me quedo con la forma en que se manejaron los jugadores esta semana. Hicimos muy buenos entrenamientos. Cuando trabajamos así, aparece ese deber de presentarse y hacerlo bien en la cancha. Hoy lo hicieron”, destacó Contepomi.

Marcos Kremer fue por primera vez el capitán de los Pumas; Felipe Aliaga y Santiago Álvarez le hacen sentir el rigor de sus marcas, pero no les causarán grandes problemas a los visitantes en Maldonado. DANTE FERNANDEZ - AFP

Lo más importante es lo que tienen por delante, un Rugby Championship demandante, con un comienzo exigente: el 10 de agosto visitarán a All Blacks en Wellington y el 17 lo harán en Auckland. Contepomi confirmó que el viernes 2 viajará a Nueva Zelanda un plantel compuesto por 31 jugadores. En las próximas semanas se incorporarán algunos que tuvieron descanso, entre los que se destacan Juan Martín González, Lucio Cinti, Juan Cruz Mallía y Joel Sclavi.

El balance de julio dejó dos victorias y una derrota. La gran medida para analizar a los Pumas estará en la competencia que empezará dentro de tres semanas.

Compacto de la goleada de los Pumas

Síntesis de Uruguay 5 vs. Argentina 79

Ignacio Álvarez; Juan Manuel Alonso, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (capitán) y Nicolás Freitas; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Santiago Civetta, Manuel Diana y Manuel Ardao; Manuel Liendekar y Felipe Aliaga; Reinaldo Piussi, Germán Kessler y Mateo Sanguinetti. Cambios: PT, 35 minutos, Juan Bautista Hontou por Vilaseca; ST, 3, Lucas Bianchi por Diana, Guillermo Pujadas por Sanguinetti, Ignacio Péculo por Kessler y Diego Arbelo por Piussi; 15, Joaquín Suárez por Santiago Álvarez y Carlos Deus por Civetta, y 28, Diego Magno por Aliaga.

Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Santiago Cordero; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer (capitán), Joaquín Oviedo y Joaquín Moro; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Ignacio Ruiz y Thomas Gallo. Cambios: ST, Matías Orlando por Chocobares; 6 minutos, Francisco Coria Marchetti por Bello y Mayco Vivas por Gallo; 10, Gonzalo García por Bertranou y Pablo Matera por Kremer; 20, Matías Alemanno por Molina e Ignacio Calles por Ruiz, y 24, Santiago Carreras por Mateo Carreras.

Entrenador: Felipe Contepomi.

2 minutos, gol de Albornoz por try de Mendy (A); 5, try de Hontou (U); 11, gol de Albornoz por try de Coria Marchetti (A); 23, gol de Albornoz por try de M. Carreras (A); 30, gol de Albornoz por try de Moro (A), y 36, gol de Albornoz por try de S. Carreras (A). Uruguay 5 vs. Argentina 35. Árbitro: Luc Ramos (Francia).

Luc Ramos (Francia). Estadio: Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado, Uruguay.