Juan Román Riquelme acaricia la Copa Intercontinental Sub 20 que tiene sobre la mesa en el comienzo de la entrevista. Es su último orgullo como vicepresidente de Boca, tras la final que la categoría juvenil del club le ganó el sábado por penales a AZ Alkmaar, en la Bombonera. “Somos campeones del mundo”, es una de sus primeras expresiones en la conversación con el programa Equipo F, de ESPN.

Y después se explayó sobre lo que él considera como otro hito de su gestión, que ya superó los tres años y medio: “Llegamos a lo máximo con los chicos. Es una maravilla, uno de los momentos más felices desde que estoy en el club. Debo agradecerle a los coordinadores y a los entrenadores de las inferiores, a todos los que trabajan para que a los chicos no les falte nada. Fue una fiesta en la Bombonera, algo bueno para nosotros y el fútbol argentino. El DT AZ Alkmaar dijo que la experiencia en nuestro estadio no la van a volver a vivir. Para mí es maravilloso, porque tengo una relación más cercana con los chicos que con los jugadores de primera división. Estamos haciendo un club de fútbol, es lo que queríamos. Alan Varela es un caso testigo, dentro de los más de 30 chicos que debutaron en los últimos años: se formó en las inferiores, jugó más de 100 partidos en primera, ganó cinco títulos y ahora está en Europa. En el bicampeonato del año pasado, Langoni fue determinante”.

Riquelme saluda en la Bombonera durante la premiación por la consagración del Sub 20 Daniel Jayo - Getty Images South America

Riquelme volvió a referirse a la Bombonera como un templo intocable. No quiere oír hablar de remodelaciones para aumentar su capacidad ni de mudanzas: “La Bombonera es la cancha más linda del mundo, así salió elegida en una encuesta reciente. Eso demuestra que nosotros de ahí no nos podemos ir nunca. Hasta la UEFA nos felicitó el sábado, dijo que es un campo de fútbol europeo. Nuestra casa estaba abandonada y cada día la estamos poniendo más linda. En la anterior gestión se inundaba la cancha cada vez que llovía, había que suspender los partidos. Hicimos los trabajos que hacían falta y el otro día, previo al partido contra Platense, había llovido un montón y la cancha estuvo perfecta”.

El jueves 28 de este mes comenzará frente a Palmeiras la serie de las semifinales de la Copa Libertadores. Riquelme ya visualiza el desafío: “Lo veo bien, estamos donde queríamos estar. Para mí, la Copa Libertadores es el torneo más lindo, el que te puede hacer querer de por vida. Nos toca un rival duro, con buenos jugadores y un director técnico (Abel Ferreira) que hace tres años que está. Vamos a ir a jugar a una cancha de alfombra, que es no lo mismo que una de tierra. La pelota pica distinto y va más rápido, es otro juego. Pero primero tenemos que pensar en el primer partido, en casa. Acá, (Carlos) Bianchi cambió la cabeza de todos, nos hizo creer que ganar la Libertadores era muy fácil”.

Riquelme cree que el partido contra Almagro dejó enseñanzas después de que Boca desperdiciara una ventaja de dos goles Boca Juniors

Sin decirlo explícitamente, Román dio a entender que Boca subestimó a Almagro cuando estaba 2-0 arriba por la Copa Argentina, en un encuentro que terminó ganando por penales. Y dio un alerta en función de lo que puede pasar contra Palmeiras: “El partido contra Almagro nos dejó una enseñanza muy grande. Si jugás contra Palmeiras, un zaguero central tiene que desconfiar que el N° 9 rival le puede ganar al otro central. Contra Almagro había que hacer lo mismo. Es la mejor manera de respetar al rival y competir. Es lo que le pasa a la selección argentina: está fuerte como grupo, desconfía de todos los equipos, no te regala nada. Y teniendo jugadores de categoría, en algún momento sacás ventaja”.

Como ocurrió en otras oportunidades, Riquelme considera que el medio en general no reconoce debidamente a Boca: “Si otros clubes hubieran conseguido lo que conseguimos nosotros estarían diciendo que es el Real Madrid, Barcelona o el Manchester City. El año pasado ganamos los dos campeonatos y los dos superclásicos, de local y visitante, algo que hace mucho tiempo no pasaba. Siempre queremos jugar mejor, eso está claro, pero uno prende la tele y parecería que Boca hace mucho que no gana. Escuchamos muchas cosas, porque hablar es gratis. Que digan que acá solo trabajan los amigos de Román, que acá solo se come asado”.

Edinson Cavani marcó un gol en los seis partidos que disputó. Riquelme ya se adelanta a sacar una conclusión sobre el delantero uruguayo: “Lo de Cavani es un sueño que cada día que me levanto me pregunto si es real. En mi opinión, es el mejor futbolista extranjero de todos los tiempos que haya pasado por el fútbol argentino, sin dudas”.

Riquelme volvió a ser muy elogioso con Cavani Anibal Greco

Destacó el papel de los más experimentados del plantel: “Somos muy agradecidos con los jugadores más grandes. Con Pol Fernández, que aunque habla poquito es muy importante en el día a día. Con Fabra, que es el más antiguo del plantel y acompaña a los que recién llegan. Fran es para nosotros el Marcelo de Real Madrid. En la cancha hace cosas que no son normales. Es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar. Javi García, Roncaglia, hacen un trabajo enorme para que los chicos que suben de las inferiores disfruten. Hay que sumar a Marcos Rojo, que parece que jugó toda la vida acá. Y hace poco se sumó ‘Chiquito’ Romero, a quien conozco desde los Juegos Olímpicos de 2008. A partir de ahí tenemos una relación muy linda. Me pone muy contento que disfrute. Su llegada se hizo muy rápida, en uno o dos días. Sabíamos que necesitaba un tiempo para recuperarse de una rodilla. Estamos muy felices de ver a uno de los mejores arqueros de todos los tiempos de la selección argentina con la camiseta de nuestro club”.

Definió a Valentín Barco como “un atorrante”. Y agregó: “No sé de qué juega. Si lo ponés de lateral lo hace bien, de volante lo hace bien. Tiene mucha técnica, le pega muy bien a la pelota. Tiene la suerte de estar creciendo al lado de estrellas, él y otros chicos deben que aprovechar eso”.

Por su estilo como futbolista, Riquelme agradeció haber jugado tiempo atrás, que no lo tenga que hacer en esta época: “No estoy muy contento con el fútbol moderno, creo que yo hoy no podría jugar a la pelota. No sé en qué lugar me pondría. En un 4-3-3 no sé dónde jugaría. Tuve la suerte de que nací 15 años atrás, cuando todavía se jugaba con el N° 10 dando vueltas por ahí”.

