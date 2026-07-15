Jude Bellingham, el motor de Inglaterra que obliga a la Argentina a tomar recaudos en la semifinal del Mundial 2026

Jude Bellingham llega a la semifinal frente a la Argentina convertido en el futbolista que altera el pulso de Inglaterra. Harry Kane es el goleador, la referencia central y el capitán, pero el volante de Real Madrid se transformó en la pieza que conecta las líneas, rompe los partidos y aparece cuando el equipo de Thomas Tuchel parece perder el control. Sus dos dobletes consecutivos ante México y Noruega no solo depositaron a los ingleses entre los cuatro mejores del Mundial: también lo ubicaron junto a Diego Maradona en una estadística que llevaba cuatro décadas sin repetirse.

Bellingham fue el primer jugador que anotó al menos dos tantos en partidos consecutivos de eliminación directa desde la actuación de Maradona en México 1986. El capitán argentino convirtió dos veces justamente ante Inglaterra (2-1), en los cuartos de final, y repitió frente a Bélgica (2-0), en la semifinal. El inglés alcanzó esa secuencia con dos goles contra México (3-2) y otros dos ante Noruega, en el encuentro que los ingleses ganaron por 2-1 después de 120 minutos.

El festejo de Jude Bellingham con Erling Haaland detrás Julio Cortez - AP

La comparación nace de los números y no implica una equivalencia futbolística. Sin embargo, expone la magnitud de la producción del mediocampista de apenas 23 años, que hace tres temporadas juega en Real Madrid, con el que ya ganó una Champions League. The Guardian destacó que nadie había conseguido esa marca durante los últimos 40 años y lo definió como “el hombre de Inglaterra para los momentos más importantes”.

Nueve de sus 12 goles con el seleccionado llegaron en grandes competencias: siete en Copas del Mundo y dos en la Eurocopa de 2024. Y cabe destacar que, antes del Mundial 2026, tenía solo seis goles con la camiseta blanca. Hoy ya duplicó ese número.

No es casual que en Reino Unido haya depositado tantas expectativas sobre él. A los 16 años debutó en Birmingham City y, cuando fue transferido a Borussia Dortmund (Alemania), el club retiró la camiseta número 22 en homenaje al futbolista formado en sus inferiores. Una decisión inusual para un jugador que apenas había disputado una temporada en el primer equipo, pero que reflejaba el impacto que había provocado en su ciudad.

Ya entonces los informes técnicos lo definían como un “mejorador de mediocampos”: un futbolista capaz de elevar el rendimiento colectivo a partir de su despliegue, su lectura del juego y su capacidad para aparecer en distintas zonas del campo.

La definición de palomita para abrir el marcador ante México de cabeza ULISES RUIZ - AFP

Su incidencia excede la cifra goleadora. Bellingham puede actuar como volante interno, mediapunta o acompañante de Kane, pero su rasgo más difícil de neutralizar es la libertad con la que modifica su posición. Puede retroceder para ofrecer una salida, acelerar con una conducción vertical, presionar tras una pérdida y atacar el área desde atrás. En una selección con talento en todos los sectores, es el futbolista que une cada tramo del recorrido.

The Guardian describió su actuación ante Noruega como la de un jugador que disputaba “un Mundial paralelo”, con el resto del equipo detrás de su energía. Inglaterra sufrió durante largos pasajes en Miami, tuvo dificultades para generar juego y perdió el dominio del medio campo. Bellingham, pese a ese contexto, convirtió los dos goles. El primero llegó con una diagonal desde la derecha hacia el centro; el segundo, tras un rebote que detectó antes que los defensores.

La definición a pie abierto de Bellingham ante Noruega RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Todos tienen un plan hasta que aparece Bellingham”, escribió Barney Ronay en el diario británico. Una frase que resume el principal riesgo para la Argentina. El volante no necesita controlar un encuentro durante largos períodos. Puede permanecer lejos del área y, de pronto, atacar un espacio, aprovechar un error o impulsar una transición que desordene toda la estructura rival.

Esa capacidad quedó expuesta ante México. Bellingham marcó de cabeza después de un centro de Bukayo Saka desde la derecha que pasó al 9, volvió a convertir tras una combinación con Kane y evitó un gol con una intervención defensiva cerca del arco inglés. The Athletic enumeró esas acciones para explicar el salto de categoría que protagonizó durante el torneo: ya no se trata solo de un joven de condiciones extraordinarias, sino de un líder capaz de modificar cada faceta de un partido.

El despeje salvador de Jude Bellingham tras el remate de César Montes contra Jordan Pickford en el Azteca Fernando Llano - AP

Para la selección argentina, el desafío no se reduce a impedir sus remates. La prioridad será limitar sus recepciones de frente, cerrar los carriles interiores y evitar que avance con espacio. Cuando supera la primera línea de presión, Bellingham obliga a los defensores a abandonar posiciones y libera sectores para Kane o para los extremos. Una persecución individual podría resultar insuficiente debido a sus constantes cambios de altura. El control deberá ser colectivo.

La asociación con Kane también corrigió una de las dudas que acompañaban a Inglaterra. En la Eurocopa de 2024, Bellingham y Phil Foden ocuparon zonas similares detrás del delantero y el equipo nunca halló un equilibrio estable. Tuchel tomó otra decisión para este Mundial: dejó fuera a Foden y construyó el ataque alrededor de sus dos figuras principales.

El resultado fue una sociedad complementaria. Kane retrocede, fija a los centrales y genera espacios; Bellingham ataca las zonas que quedan libres. El volante asistió al capitán ante Panamá. Frente a México, un movimiento del delantero favoreció el primer gol del número 10 y una devolución suya originó el segundo. Entre ambos suman 13 tantos en el torneo: siete del atacante y seis del mediocampista.

El festejo de Kane y Bellingham luego de dar vuelta el partido ante República Democrática del Congo Jason Getz - Atlanta Journal-Constitution

The Athletic también señaló que Inglaterra encontró dos futbolistas de nivel mundial “seguros de sí mismos y conectados entre ellos”. Esa armonía deportiva contrasta con las dudas que rodearon a Bellingham pocos meses antes de la Copa del Mundo. En noviembre pasado, el Daily Mail publicó en su portada un pedido directo a Tuchel: “Deje a Jude en casa”. El artículo lo presentaba como un jugador individualista, malhumorado y capaz de dividir al plantel. Hoy, los ingleses cantan “Hey Jude” de los Beatles en su honor.

La respuesta llegó en el campo. Cinco de sus seis goles en este Mundial sirvieron para empatar un partido o colocar a Inglaterra en ventaja. Antes del torneo, incluso se discutió si Morgan Rogers debía ocupar su puesto en el debut ante Croacia. Bellingham marcó un gol tras una corrida individual y no volvió a salir de la formación principal.

Su temporada con los merengues tampoco había ofrecido un contexto favorable. Una operación en el hombro durante julio de 2025 interrumpió su preparación, una lesión muscular redujo su continuidad con Inglaterra y el equipo español terminó el curso sin títulos.

La clase de Jude Bellingham para controlar la pelota ante Erik Lira Ricardo Mazalan - AP

La evolución también apareció fuera de la cancha. The Athletic relató que consoló al mexicano Gilberto Mora, de 17 años, después del encuentro de octavos de final, intercambió la camiseta con él y ofreció palabras de aliento en español a un periodista venezolano tras el terremoto. Dentro de la concentración recibió el apodo de “Unc”, una referencia irónica a su ascendencia sobre el grupo pese a que acaba de cumplir 23 años.

Su madurez también llamó la atención desde adolescente. Mientras completaba su formación en Birmingham, estudiaba sociología y realizaba cursos para aprender a manejar la presión propia del deporte de alto rendimiento. Años después, el diario de Estados Unidos reveló que esa personalidad ya sobresalía en las selecciones juveniles inglesas, donde incluso sus entrenadores lo señalaban como un líder natural.

Esa madurez no eliminó la intensidad que define su personalidad. El último episodio apareció tras la victoria ante Noruega. Tuchel calificó la actuación inglesa como “descuidada” y “afortunada”. Cuando le preguntaron por esas declaraciones, Bellingham respondió primero: “Sí, bueno, lo que sea”. Después amplió su postura.

“Tal vez eso significa que no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No es un equipo fácil de enfrentar. Creo que intentamos crear un ambiente positivo; deberíamos mantenerlo antes de los últimos cuatro partidos”, afirmó.

Thomas Tuchel habla con Jude Bellingham durante el duelo ante Noruega en Miami ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La frase volvió a exponer una relación que nunca resultó sencilla. El entrenador alemán había dicho el año pasado que ciertos comportamientos del futbolista podían parecer “repulsivos” para quienes solo lo observaban por televisión. Luego se disculpó y retiró sus palabras, pero la ausencia de Bellingham en una convocatoria posterior alimentó las versiones sobre una distancia entre ambos.

Tuchel también admitió que esa energía necesita dirigirse contra los rivales y no contra árbitros o compañeros. Ahora, sin embargo, reconoce su importancia sin reparos. Después del triunfo ante Noruega fue contundente: “No hace falta decir más. Lo hace en cada partido. Clase mundial”.

Kane intervino para reducir el impacto del cruce. El capitán sostuvo que las respuestas inmediatas después de un encuentro tan exigente no deben interpretarse como una ruptura interna. “¿Qué quieren que diga Jude?”, planteó. También afirmó que resulta sencillo “crear ese tipo de división”, pero que la realidad del vestuario es “completamente opuesta”.

Bellingham tiene una personalidad fuerte; acá reacciona agarrando de la camiseta a Anthony Gordon luego de que sufriera una falta Ricardo Mazalan - AP

“La unidad y la cohesión del grupo son la razón por la que llegamos hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino también el entrenador, el cuerpo técnico y todos los que están con nosotros”, expresó el delantero. Su respaldo cerró, al menos públicamente, una discusión inoportuna antes del partido más importante de Inglaterra desde la final de la Eurocopa de 2021.

Bellingham y Tuchel comparten más rasgos de los que su enfrentamiento sugiere. Ambos poseen personalidades dominantes, una comunicación directa y una obsesión visible por el resultado. Esa tensión creativa acompañó a Inglaterra hasta la semifinal. El interrogante es si podrá sostener al equipo ante la Argentina o si, por primera vez durante la etapa decisiva, la selección de Lionel Scaloni encontrará la forma de limitar al jugador que convirtió este Mundial en su escenario.

Kane representa el gol. Bellingham aporta la energía, la ruptura y el desequilibrio. Para desactivar el ataque inglés, la Argentina deberá impedir primero que su motor encuentre espacio.