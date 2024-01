escuchar

La temporada 2024 para Inter Miami y Lionel Messi comenzará este viernes con el primero de varios amistosos programados en Estados Unidos y Asia hasta el inicio de la Major League Soccer (MLS). El rival será la selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador. El duelo está programado a las 10 (hora argentina) y, de momento, no se informó si se transmitirá por TV y/o streaming.

El entrenador Gerardo Martino dispone por primera vez de Luis Suárez. El uruguayo llegó al club en este mercado de pases para jugar con Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes años atrás brilló en Barcelona. Para el rosarino será su primer duelo contra el combinado centroamericano porque nunca lo enfrento, incluso, con la selección argentina. La última vez que la albiceleste y El Salvador se cruzaron fue en 2015 y el ex-PSG fue suplente y no ingresó en la victoria 2 a 0 con goles de Néstor Renderos en contra y Federico Mancuello.

El Salvador es dirigido por Rubén de la Barrera, español con amplia experiencia como entrenador a nivel de clubes. El plantel, que cuenta con jugadores de la MLS y otras ligas de la región, recientemente obtuvo un par de empates en amistosos contra Curazao en noviembre. También compitió en las ediciones 2023 de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Luis Suárez, Lionel Messi y Sergio Busquets en un entrenamiento en Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Así seguirá el calendario de Inter Miami

Tras el encuentro contra El Salvador, Inter Miami irá a Arabia Saudita a disputar el torneo amistoso Riyadh Season 2024. El 29 de enero el conjunto dirigido por Gerardo Martino enfrentará al Al-Hilal de Neymar, quien está lesionado y no podrá ser parte a raíz de la dolencia que sufrió vistiendo la camiseta de Brasil y de la que todavía no se recuperó. El 1 de febrero, en tanto, el equipo de Messi enfrentará al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en un choque anunciado como “The Last Dance” -similar a la serie del basquetbolista Michael Jordan-. El encuentro tendrá lugar desde las 15 (hora argentina) en el estadio Kingdom Arena de Riad y todavía no está confirmado si se televisará o no en nuestro país.

Será el 36° duelo entre Messi y Ronaldo, los dos máximos goleadores en la historia del fútbol. El capitán de la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 se impuso en 16 de esos encuentros, contra 10 victorias del equipo del portugués, y nueve empates entre ellos. El rosarino marcó 21 tantos en esos cotejos ante su archirrival y además otorgó 12 asistencias, mientras que CR7 hizo 20 conquistas y sólo aportó un pase-gol.

Los equipos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en la pretemporada 2024

Al término de la gira por Arabia Saudita, Inter seguirá en Asia para jugar contra la selección de Hong Kong y ante Vissel Kobe de Japón, el 4 y 7 de febrero respectivamente. De regreso, Messi afrontará el 15 de febrero en el DRV PNK Arena de Miami un partido con un condimento emotivo ineludible ante Newell’s, el club de sus amores y el que lo vio dar sus primeros pasos antes de partir hacia el Viejo Continente para convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos.

El año que se le viene a Messi

Ya alejado de la alta competencia del fútbol europeo, Lionel Messi, que esta semana recibió por tercera vez el premio The Best de la FIFA contra todos los pronósticos, afrontará su primera temporada completa en Estados Unidos, vistiendo la camiseta de Inter Miami. Llegó al club a mediados de 2023 y revolucionó por completo la Major League Soccer (MLS). Fue capitán, figura y goleador en la Leagues Cup, certamen en el que guio al equipo de la Florida hacia el primer título de su corta historia con actuaciones excepcionales y determinantes. Luego, perdió la final de la US Open Cup y, en el cierre de la competencia oficial, una lesión muscular lo marginó de los últimos partidos y no le permitió consumar el milagro deportivo que necesitaba Inter para clasificarse a los Play-Offs de la MLS.

Tras casi dos meses de vacaciones, la ‘Pulga’ se prepara para demostrar que está más vigente que nunca. A nivel clubes, en este 2024 disputará, como mínimo, cuatro torneos: dos nacionales, MLS y US Open Cup, y dos internacionales, Leagues Cup y Concachampions. En caso de gritar campeón en la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), obtendrá un cupo a la Copa Intercontinental que se realizará del 14 al 18 de diciembre en una sede a definir.

En su primera temporada en Inter Miami Lionel Messi fue determinante para ganar la Leagues Cup Lynne Sladky - AP

La temporada en Estados Unidos comenzará el 21 de enero, día en que, desde las 22 (hora argentina), las Garzas chocarán con Real Salt Lake en el marco de la primera jornada de la MLS 2024. El debut internacional, en tanto, será el 7 de marzo, contra un rival a confirmar, por la ida de los octavos de final de la Concachampions. Por último, el primer partido del año para el rosarino con la selección argentina, a falta de confirmación oficial, podría ser ante Italia en la fecha FIFA de marzo.

Con la camiseta de la selección argentina, en tanto, buscará defender el título de la Copa América en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Además, también tiene por delante seis partidos de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos - México - Canadá 2026: frente a Chile y Colombia en septiembre, contra Venezuela y Bolivia en Octubre, y ante Paraguay y Perú en noviembre.