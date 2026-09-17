Juegos Suramericanos: la selección argentina de fútbol perdió ante Paraguay en el debut

Hace 40 años que la Argentina no logra la medalla dorada en fútbol en unos Juegos Suramericanos: la última data de Santiago de Chile en 1986. Con ese objetivo, el entrenador Diego Placente diseñó la lista para la cita en Santa Fe 2026 y en el primer paso de la selección argentina Sub 19 recibió un golpe porque Paraguay la superó por 2-1, en el estadio Marcelo Bielsa.

El juego lo dominaba la selección argentina, que se puso en ventaja a los 40 minutos del primer tiempo con un gol de Franco Domínguez, el chico de Estudiantes del La Plata.

¡EL PRIMER GOL DE ARGENTINA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS! Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, abrió el marcador ante Paraguay en la primera fecha del torneo.



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La selección tuvo como estandarte a Ian Subiabre -lleva la camiseta 10-, el delantero de Comodoro Rivadavia surgido de las inferiores de River y que ya fue parte del proceso en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, en el que Argentina fue subcampeona, y también fue subcampeón en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela, el mismo año. Este jueves, el futbolista de Tigre se fue diluyendo con el transcurso de los minutos y tuvo que dejar el campo de juego para darle espacio a Esquivel.

También tuvo a Matías Satas, el marcador central de Boca, hace algunos días tuvo su debut en la primera división, en el empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena. Pero no fue suficiente el talento del defensor de 18 años, porque sufrió demasiado ante los ataque de Paraguay.

La reacción de Paraguay en el segundo tiempo torció el rumbo, el entrenador Diego Placente recurrió a darle minutos en el mediocampo a Uriel Ojeda, de San Lorenzo, que en 2023, con apenas 15 años, convirtió 21 goles en una temporada, un rendimiento que le valió firmar su primer contrato profesional al año siguiente, a los 16, con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

Pero no pudo el chico del Ciclón darle al equipo la claridad necesaria para poder quebrar la disciplina defensiva de Paraguay, que después de dar dos golpes con Junior Gamarra (a los 14 minutos del segundo tiempo) y Pedro Zarza (a los 21) se retrasó en el campo. Después el ingreso de Felipe Esquivel, el delantero chaqueño de River, la Argentina logró generar algo más de riesgo sobre el área del conjunto paraguayo, pero no se pudo cristalizar ninguna de las buenas intenciones.

Resultó un golpe duro para este equipos que tiene mucho talento por desarrollar, como es el caso de Nicolás Marcipar, defensor zurdo de 16 años que nació en Barcelona y acaba de renovar por tres años su vínculo con el club catalán, donde continúa su formación en La Masía. Ya tuvo experiencia en las selecciones juveniles argentinas, incluida la Sub 17 dirigida, justamente, por el propio Diego Placente.

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🚨 ¡OTRO GOLAZO, con otra gran jugada de Delmás para que Zarza firme el 2-1!



🇵🇾 ¡PARAGUAY 2-1 Argentina 🇦🇷 (Fecha 1)



✅ XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026 | @suramericanos26



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El certamen es exclusivo para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2007, y cuenta con ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro equipos. Argentina integra el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que el Grupo A lo componen Colombia, Perú, Panamá y Chile. Los dos primeros de cada zona avanzarán a semifinales.

Tras este debut negativo, ahora el equipo apunta sus energías hacia Uruguay, el rival del sábado próximo, desde las 14, y cerrará la etapa de grupos el lunes 21, a las 14, frente a Venezuela.

Las formaciones

Argentina: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas y Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ramiro Tulián e Ian Subiabre; Valentín Jainikoski y Franco Domínguez. D.T.: Diego Placente.

Paraguay: Leonardo Sosa; Matías Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández y Marcelo Chaparro (Kevin Amarilla); Giovanni Gómez, Amín Cristaldo (Joaquín Bogarín), Junior Gamarra; Pedro Zarza (César Miño), Rodrigo Vera (Rodrigo Buhring) y Eduardo Delmás (Milan Freires). D.T.: Antolín Alcaraz.

Goles: 40’ Franco Domínguez (A); 58’ Junior Gamarra y 65′ Pedro Zarza (P).