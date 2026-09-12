Juegos Suramericanos: Nicolás Marcipar y Bruno Galassi, los europibes de la selección argentina sub 19

Dos defensores nacidos en España, formados en algunos de los clubes más importantes de Europa y con fuertes vínculos familiares con Santa Fe, aparecen entre los 18 futbolistas elegidos por Diego Placente para la selección argentina sub 19 de fútbol que protagonizará los Juegos Suramericanos que tendrán lugar entre este sábado y el 26 de septiembre en Rosario, la capital santafesina y Rafaela. Se trata de Nicolás Marcipar, de Barcelona, y Bruno Galassi, recientemente transferido de Real Madrid a Lazio, los dos “europibes” de una convocatoria compuesta en su mayoría por jugadores que actúan en el ámbito local.

Las historias de ambos tienen varios puntos de contacto. Nacieron en España después de que sus padres emigraran desde Argentina, desarrollaron allí prácticamente toda su formación futbolística y cuentan con la posibilidad de representar a más de un país. De todos modos, los dos ingresaron en el radar de los seleccionados juveniles de AFA y ahora compartirán el plantel en una competencia que, por coincidencia, se celebrará en la provincia de la que proceden sus familias.

Marcipar, de la categoría 2008 y nacido en Castelldefels, es un defensor zurdo de 1,83 metros. Instagram

Marcipar nació el 13 de febrero de 2008 en Castelldefels, Cataluña. Sus padres, Javier y Muriel, son santafesinos y se instalaron en España en 1999, cuando su papá obtuvo una beca vinculada con su carrera de ingeniería. La familia construyó allí su vida, pero conservó el vínculo con Santa Fe. Incluso la pasión futbolística atravesó el océano Atlántico: Javier es hincha de Unión y transmitió el sentimiento a su hijo.

El defensor empezó a jugar en Sant Cugat, municipio de España, y su rendimiento llamó la atención del club culé cuando todavía era un niño. Llegó a La Masía y atravesó las categorías formativas de la institución blaugrana. Zurdo, de 1,83 metros, puede actuar como defensor central o lateral izquierdo, y uno de los aspectos que se destacan de su juego es la capacidad de iniciar los ataques en el fondo. Ya se entrenó con la primera, a principios de este año.

Su permanencia durante años en Barcelona cuenta una historia particular. Cuando Marcipar llegó al club, su padre explicó cómo funcionaba la exigente selección de talentos. “En la primera entrevista son muy claros: así como te llevan, te echan. Hay que hacerse a la idea de que es temporal. A Nicolás lo llevaron tres meses a prueba y después lo incorporaron. Quiere decir que le vieron cosas distintas a cualquier nene de su edad”, relató Javier Marcipar hace ocho años, en una entrevista con El Litoral.

Nicolás superó aquella prueba, continuó su recorrido hasta el Juvenil A y ganó la UEFA Youth League (una Champions League sub 19). Además, recientemente firmó su primer contrato profesional con Barcelona. En paralelo, AFA empezó a seguirlo, muy temprano. Pablo Aimar lo convocó para la selección sub 15 y posteriormente Marcipar pasó por la sub 17 bajo la conducción de Placente. Suma en total 11 partidos con la camiseta albiceleste. La citación para los Juegos Suramericanos es, por lo tanto, la continuidad de un vínculo que comenzó varios años atrás.

Su historia tiene un encuentro simbólico con la del mismísimo Lionel Messi. Cuando todavía transitaba sus primeros años en La Masía, Marcipar tuvo la posibilidad de conocer al 10 argentino. Ahora, a los 18 años, vuelve a vestir los colores de Argentina, en otra etapa de su formación.

Bruno Galassi, de la categoría 2007 y nacido en Lleida, juega como zaguero central, pero también puede ser mediocampista defensivo. Instagram

El camino de Galassi fue diferente, aunque también comenzó en España. Bruno nació en Lleida en 2007, seis años después de que sus padres se instalaran en ese país. La familia tiene raíces en San Genaro, Santa Fe, donde su padre, Eric, dejó una pequeña huella futbolística: en 1995 fue campeón en el club de esa localidad.

Galassi pasó por las divisiones inferiores de Rayo Vallecano y Getafe antes de incorporarse, en 2023, a Real Madrid. En la Casa Blanca participó en competencias internacionales juveniles y, al igual que su compañero en la selección, consiguió la Youth League. Su evolución despertó posteriormente el interés de Lazio, que en el último mercado avanzó por su contratación.

Según el diario As, el club italiano pagó cerca de cuatro millones de euros por 50% de sus derechos económicos y Real Madrid conservó la otra mitad, ante una eventual transferencia futura. Galassi firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029, con la posibilidad de extenderlo por otra temporada. Por ahora tuvo actividad en la reserva del club italiano, y ya se entrenó con el plantel principal.

A diferencia de Marcipar, que se desempeña principalmente en la última línea, el futbolista de 1,84 metros ofrece una variante posicional: puede actuar como mediocampista defensivo, además de como zaguero central. Su nacimiento en España y la nacionalidad de sus padres le permiten contar con las ciudadanías argentina y española. En ese escenario, el seguimiento de AFA terminó por abrirle la puerta del seleccionado juvenil. Y su primera competencia en este plantel será en Santa Fe, la provincia con la que está ligada la historia de los Galassi.

El desafío de Placente en Santa Fe

Marcipar y Galassi son los únicos futbolistas de la lista definitiva que pertenecen a clubes europeos. Diego Placente completó la nómina con, entre otros, Matías Satas, defensor de Boca que debutó recientemente en la primera; Santiago Espíndola y Felipe Esquivel, de las inferiores de River, e Ian Subiabre, también surgido en el club millonario, pero hoy en Tigre.

#Sub19 Listado oficial de convocados para los Juegos #SuramericanosSantaFe2026.



🇦🇷 Este es el equipo de Argentina, dirigido por Diego Placente.



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Argentina integrará el grupo B de los Juegos Suramericanos con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos sus partidos se desarrollarán en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, de Rosario. El debut será este jueves de septiembre, a las 10, frente al seleccionado paraguayo; el sábado 19, a las 14, Argentina jugará contra los uruguayos, y el lunes 21, desde la misma hora, cerrará la primera etapa ante los venezolanos.

Los dos mejores de la zona avanzarán a las semifinales, previstas para el miércoles 23. La definición por la medalla de bronce y la final tendrán lugar el viernes 25. Argentina procura su cuarta medalla dorada en fútbol en los Juegos, tras conquistar las de 1982 y 1986 y obtener la plateada en 2014.