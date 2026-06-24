Jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026: la lista y los disponibles para enfrentar a Jordania

La selección argentina afronta este sábado a las 23 (horario argentino), frente a Jordania y en Dallas, su último partido de la etapa de grupos del Mundial 2026. Para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022, el DT Lionel Scaloni convocó a 26 jugadores, con un solo cambio con respecto a los 26 citados inicialmente: Marcos Senesi reemplazó a Leonardo Balerdi, quien se desgarró el sóleo de la pierna derecha antes del debut ante Argelia. Para el encuentro ante los jordanos, el único que no está disponible es Cristian Romero.

El ‘Cuti’ pidió el cambio en el triunfo ante Austria de la segunda jornada por una molestia en la rodilla derecha, la misma que lo tuvo casi dos meses sin jugar antes de la Copa del Mundo por un esguince de ligamento colateral. “Sabía que me podía pasar esto, pero sé que en tres o cuatro días voy a estar bien”, afirmó el defensor ante la prensa al término del encuentro. Sin embargo, estaría descartado para enfrentar a Jordania y apuntaría a llegar a los 16vos de final.

El 'Cuti' Romero se lesionó y fue reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido frente a Austria MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El resto de los convocados, está disponible para el sábado. Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso son los tres arqueros del plantel. En la última línea, el cuerpo técnico tiene a disposición a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Senesi, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Todos ellos, a excepción de Senesi y Medina, alcanzaron la gloria máxima en Qatar.

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, a los que se les suman Thiago Almada, Nico Paz y Valentín Barco. Además, Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como “comodines” por su capacidad para ocupar varios puestos. En ataque, el principal exponente es Messi, quien ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad tras sus cinco goles en los primeros dos encuentros de esta edición. Y también están Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel ‘Flaco’ López.

Nicolás González, un futbolista en el que Lionel Scaloni confía mucho: ya sumó minutos ante Argelia y Austria ARIC BECKER - AFP

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)

Marcos Senesi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

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