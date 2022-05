Julián Álvarez, en boca de todos: el pedido de Marcelo Gallardo a Manchester City y la rápida negativa del club inglés

Un mojón en la historia de River, no sólo porque cumplió 121 años de vida, sino porque lo que sucedió dentro de la cancha dejó una huella profunda en le vida deportiva del club. Todos fueron testigos de una producción inédita para un futbolista en Núñez. El entrenador, Marcelo Gallardo, disfrutó con esa función y se llenó de orgullo por se trata de un jugador por el que él apostó. Los seis goles de Julián Álvarez en la victoria por 8-1 sobre Alianza Lima, por la Copa Libertadores, despertaron elogios, un pedido especial y récords que parecían imposibles.

Resultó imposible escapar de una tarea tan preponderante como la de Álvarez, por lo tanto, las preguntas para Gallardo giraron alrededor del delantero que continuará su carrera en Manchester City: “Es difícil que se quede Julián Álvarez porque el City hizo una gran inversión. Reemplazarlo no será fácil y nadie ocupará su lugar. Es muy posible que juegue octavos y se vaya. Lo que suceda después no depende de mí, pero si lo quieren ceder, no hay problemas, estaría muy agradecido si nos lo pueden dejar hasta fin de año ”.

🔴⚪🧙 ¡La noche mágica de @julianalvarezzz!



🔝 6⃣ goles para el triunfo de @RiverPlate y hacer historia en la CONMEBOL #Libertadores: igualó la marca como el futbolista que más goles hizo en un partido en la Copa.#GloriaEterna pic.twitter.com/lGAjKjmg09 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2022

Y es lógico el pedido que lanzó Gallardo, porque lo que produjo Álvarez fue impactante, tanto que se convirtió en el primer jugador en la historia de River en anotar 6 goles en un mismo partido, superando los 5 tantos conseguidos por Luis María Rongo en 1939, Leopoldo Luque en 1976 e Ignacio Scocco en 2017.

Solamente un jugador había convertido esa misma cantidad de tantos en un encuentro de Copa Libertadores: Juan Carlos Sánchez Frías. El formoseño de Las Lomitas le marcó seis tantos en abril de 1985 con la camiseta de Blooming de Bolivia a Deportivo Italia de Venezuela en la victoria por 8-0.

El gol más lindo de los seis: el último, con un toque con el revés del pie derecho tras una gran asistencia de Elías Gómez Marcelo Endelli - Getty Images South America

Más allá de los goles, la producción del equipo fue superlativa, porque no marcaba 8 tantos desde el 8-0 ante Binacional por la Copa Libertadores 2020 como local. Además, fue la tercera vez que consigue esta marca en la era Gallardo (la otra en el 8-0 vs. Jorge Wilstermann de Bolivia) y la número 15 en sus 121 años de historia.

“ Tengo buenas sensaciones de acuerdo a lo que somos como equipo . Fuimos irregulares como la mayoría, pero no perdemos la memoria. Estoy confiado en que intentaremos mantener la base del equipo y ahí somos fuertes. Tenemos expectativas para lo que viene”, dijo Gallardo.

😎¿6⃣ goles? ⚽⚽ ¡Entonces te llevas dos pelotas!



🕷🔴⚪ @julianalvarezzz se fue con doble premio del Monumental tras brillar en la goleada ante #AlianzaLima. #GloriaEterna pic.twitter.com/FFC6LKo5qh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2022

Y continuó: “Hay momentos en que no podemos desarrollar nuestra idea porque los rivales también juegan. Pero ante una derrota no puedo cambiar todo. Se puede modificar, corregir. No importa si se pierde, porque eso no debe cambiarnos. Cuando perdimos con Boca pedí calma. Respeto el análisis resultadista, pero a mí no me confunde”.

No es un detalle para este momento de River la reconfiguración de su equipo, porque hay futbolistas como Álvarez que va a emigrar y otros que todavía están en un proceso de adaptación, sin embargo, el entrenador no descansa y piensa cómo reacomodar las fichas para no perder la esencia: “Los jugadores que fueron llegando tuvieron un período de adaptación normal y están en ese proceso. El tiempo les dará mayor confianza a su estabilidad. La primera etapa siempre es difícil, porque se tienen que adaptar a la vida de River, que no es fácil. Tenemos la certeza de que todos los años sufrimos las mismas consecuencias con los mercados de pases que se abren en Europa cuando estamos definiendo cosas acá. Siempre estamos en desventaja. Y cuesta traer futbolistas. Tiene mucho valor sostenerse en el tiempo y encarar competencias con la misma intención desde hace 8 años. Pero lo que nos va a pasar con alguna posible salida no es nuevo, aunque no es lo ideal, claro”, reflexionó.

Y finalizó: “Me deja tranquilo lo que va a venir, porque tenemos un chico como Santiago Simón, que viene creciendo y tiene mucho para desarrollar. Como es muy inteligente, será un jugador muy importante para el club, tiene mucho para dar. Y en cuanto a Lucas Beltrán, los directivos están hablando con Colón para que vuelva la semana que viene. Esa es la idea”, contó Gallardo.

La respuesta del City al mensaje de Gallardo

El Manchester City desmintió hoy que Barcelona le haya solicitado al delantero argentino Julián Álvarez, figura de River, a préstamo para la próxima temporada, aunque confirmó que otros clubes europeos pidieron su cesión. “Hemos tenido muchas ofertas de clubes para que cedamos a préstamo a Julián Álvarez, pero l a decisión es que no será cedido . Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. Barcelona no estaba entre los interesados”, dijo Ferran Soriano el director ejecutivo del club inglés.

El City adquirió al goleador de River en 17 millones de euros y todo indica que el delantero también integrante de la selección argentina de Lionel Scaloni se incorporará al equipo de Pep Guardiola a principios de julio para iniciar la pretemporada con su club, luego de la serie de octavos de final de la Libertadores.

Álvarez se irá a Manchester City después de los octavos de final de la Libertadores Fotobaires/Nicolas Aboaf

“El enorme rendimiento de Julián Álvarez habría convencido al Manchester City para contar con él la próxima temporada”, afirma el diario español Mundo Deportivo que destaca los seis goles marcados por el delantero en la goleada de River sobre Alianza Lima por 8 a 1, por la Copa Libertadores.

Si bien Manchester City acaba de romper el mercado con la contratación del noruego Erling Haaland, esa situación no “comprometería” la presencia de Álvarez en el equipo y quien podría resultar cedido a préstamo a algún club sería el brasileño Gabriel Jesús, explicó el diario español.

La alegría de Julián Álvarez

Todas las luces se posaron sobre él. Incluso, tras el partido, no se llevó la pelota del partido, como suele hacer aquel que marca seis goles, sino que le dieron dos para que se quede como recuerdo, ya que fueron seis los tantos que consiguió. La felicidad en el rostro de Julián Álvarez permitía comprender lo que vivió en el Monumental.

Julián Álvarez se llevó dos pelotas por sus seis goles Fotobaires/Nicolas Aboaf

“Estoy contento, tratando de disfrutar cada minuto. Se lo pasa muy bien acá. Estoy muy contento, me divertí mucho. Se siente el cariño de la gente, contento por todo esto que está pasando ”, dijo Julián Álvarez, tras el partido ante las cámaras de ESPN.

Y agregó: “Hicimos un gran partido. Todo el equipo. Necesitábamos un triunfo así para terminar la fase de grupos. Contentos. Muy importante”, comentó el delantero millonario, que este jueves viaja a Bilbao para sumarse a la selección de la Argentina que el 1° de julio jugará Italia, en el estadio Wembley, por la Finalissima.