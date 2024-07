La hinchada del amor: las mujeres que alientan y contienen a los jugadores de la Selección en la Copa América

Escuchar

ANTONELA ROCCUZZO

Es la primera dama del fútbol y en esta Copa América juega de local dado que reside en Miami junto a su marido, Lionel Messi (37), y sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6). Incondicional, Anto (36) siempre está en la cancha alentando al diez (para sus looks, alterna entre la camiseta albiceleste y la azul), aunque en este torneo mantuvo un perfil más bajo de lo común y no se la vio con las otras mujeres de la Selección, ni siquiera en el festejo de cumpleaños de su amiga Jorgelina Cardoso, donde estuvieron Camila Galante, Celeste Rey, Magui Alcacer, Rocío Espósito, Karen Cavaller, Valentina Cervantes y Emilia Ferrero. Con casi 40 millones de seguidores en Instagram, la rosarina se convirtió en una poderosa influencer y embajadora de firmas de lujo como Guerlain, Tiffany & Co. y Lancôme, así como Alo Yoga, y continúa tanto con su marca de ropa infantil, Enfans, como con su cápsula de fundas para celulares de edición limitada junto a Casetify. Fanática del fitness, Anto también comparte con sus seguidores imágenes de su rutina de entrenamiento en el exclusivo gimnasio Glute Lab, en Fort Lauderdale, cuyo preparador físico, Bret Contreras, es un experto en el entrenamiento de glúteos.

Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi en el MetLife Stadium, donde Argentina jugó la semifinal ante Canadá.

La primera dama del fútbol tiene su estilo bien definido para ir a la cancha: jeans, la camiseta de Argentina, zapatillas urbanas y cartera de alguna firma de lujo, Chanel en este caso.

JORGELINA CARDOSO

Su historia de amor comenzó en 2009 a través de Messenger. Jorgelina Cardoso (42), instrumentadora quirúrgica y fanática de Rosario Central, le mandó un mensaje a Ángel Di María (36), que estaba instalado en Lisboa hacía dos años (jugaba para el Benfica), para pedirle que regresara al club de sus amores. “Y ahí empezamos… Me contestó (…), empezamos a charlar hasta que me dio el ultimátum y viajé a conocerlo. Me apuró y me fui”, relató recientemente la rosarina en diálogo con Marley. Después de dos años de noviazgo a la distancia, el 30 de agosto de 2011 se casaron en la catedral de Rosario y festejaron junto a doscientos invitados, y con el tiempo se convirtieron en padres de Mia (11) y Pía (6). “Somos muy compañeros, ahí está el secreto, somos un poco más que marido y mujer, somos muy unidos”, reveló Jor, como la llaman sus íntimos, en la misma entrevista desde Estados Unidos. Cardoso es conocida por su carácter implacable a la hora de defender a su marido de las críticas y los haters, a tal punto que tiene una “lista negra” de periodistas que hablaron mal de “Fideo”.

Incondicionales, Jorgelina Cardoso y sus hijas Mia y Pía siguen cada paso de Ángel di María en la Copa América, su último torneo con la Selección.

"Cargándote pilas. ¡Te amamos!", fueron las palabras que ella le dedicó a "Fideo" después del partido contra Perú.

AGUSTINA GANDOLFO

A fines de 2018, la mendocina y el bahiense Lautaro Martínez (26) cruzaron sus caminos en una fiesta de cumpleaños en Buenos Aires, antes de que el delantero se incorporara al Inter de Milán. El flechazo fue instantáneo, intercambiaron números de teléfono y él le aseguró que terminarían juntos. Agustina (28) dejó su trabajo en la empresa familiar, sus locales de ropa (que los vendió) y la carrera de Economía, y se mudó con Lautaro a Italia. Hoy, son padres de Nina (3) y Theo (en agosto cumple su primer añito), y en mayo del año pasado celebraron su amor con una romántica boda en lago di Como. “Antes de ser la mujer de un futbolista, soy mamá, trabajadora, estudiante…”, aseguró la influencer -que tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram y un restaurante llamado Coraje, en Milán- durante una entrevista con ¡HOLA! Argentina en diciembre de 2021.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez se dan un sentido abrazo en Nueva Jersey después del pase a la final de la Copa América.

"Déjenme a vivir en la playita", expresó la influencer días atrás desde el balcón de su alojamiento en Miami. Entre partido y partido, Agus aprovechó para disfrutar del sol y el mar.

CAROLINA CALVAGNI

Conoció a Nicolás Tagliafico (31) a través de Facebook en 2014, cuando ella cursaba la carrera de Despachante de Aduana y el futbolista jugaba en Banfield. A fines de 2017 se instalaron juntos en Ámsterdam luego de que el lateral izquierdo fuera transferido al Ajax de Holanda. El 27 de diciembre de 2021 se casaron en una ceremonia civil íntima para familiares y amigos, y un año exacto después, tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, dieron el “sí, quiero” en una espectacular fiesta en el Dok Haras. Actualmente viven en Francia (Nicolás se desempeña en el Olympique de Lyon) junto a sus perros, Galo e India, y están construyendo su nido de amor en Buenos Aires. En octubre pasado, Caro (29) lanzó su marca de indumentaria para hacer fitness, Calvagni, y además comparte en sus redes sociales imágenes de su estricta rutina de entrenamiento y recetas saludables.

La influencer en el MetLife Stadium antes del encuentro entre Argentina y Canadá por el pase a la final. Allí, disfrutó del partido junto a sus padres, Daniel y Viviana, y su amiga Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez.

El reencuentro de Caro Calvagni con su marido, Nicolás Tagliafico, en uno de los días libre que el jugador tuvo durante la Copa América.

CAMILA GALANTE

Es una de las historias de amor de la Selección que comenzó cuando ambos protagonistas eran chicos. Camila Galante y Leandro Paredes se conocieron a través del hermano de ella, que también jugaba en las inferiores de Boca. “Me hice un tatuaje, después me puse de novio y recién después me casé”, confió el futbolista, que lleva en su piel el nombre de Camila incluso antes de comenzar su relación. Se pusieron de novios cuando él tenía 14 años y ella, 16, y en diciembre de 2017 decidieron sellar su amor en el Registro Civil; para ese entonces ya eran padres de Victoria (10) y Giovanni (7). Actualmente viven en Italia, donde Paredes se desempeña como jugador de la Roma, y tienen un vínculo muy cercano con Paulo Dybala (es su compañero de equipo) y Oriana Sabatini. Camila, que también es íntima de Jorgelina Cardoso y Magui Alcacer, tiene su propia marca de beauty, que lanzó en diciembre de 2021.

Compinches, Camila Galante y su hija Victoria lookeadas con la camiseta argentina para alentar a Leandro Paredes antes del partido contra Ecuador, que se definió por penales.

MURIEL LÓPEZ BENÍTEZ

Su pareja con Lisandro Martínez (26) es de larga data: se conocieron en Gualeguay, ciudad natal de ambos, a través de amigos en común. “Todo se dio muy casual, tomando mates”, contó la modelo y bailarina sobre su relación con el defensor del Manchester United, con quien lleva más de una década en pareja. Actualmente viven juntos en Inglaterra con su perro Polo, un Bulldog francés que adoptaron hace dos años y que tiene su propia cuenta de Instagram. Cada verano, Muri (cumple 26 años el próximo 19 de julio) regresa a su hogar para participar del Carnaval de Gualeguay, experiencia que llegó a compartir con Licha. “Muchos de los sábados que él podía venir y compartir conmigo estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Fue algo que disfrutamos mucho, nos gusta”, relató la entrerriana.

Diosa, Muri López Benítez posa con la camiseta albiceleste que lleva el número 25, el que usa Lisandro Martínez con la Selección.

Después de la victoria por penales ante Ecuador, Licha corrió hasta la platea para darse un beso apasionado con su novia.

AMANDA GAMA

Amanda Gama (32), conocida como Mandinha, nació en Inglaterra y tiene ascendencia brasileña por parte de su madre, y portuguesa por parte de su padre. Es diseñadora de interiores y actualmente tiene una empresa de decoración llamada Mandinha Martínez Interiores y una marca de indumentaria infantil, Mi sueños kids. Su camino se cruzó con Emiliano “Dibu” Martínez (31) cuando ella estudiaba en Londres y trabajaba en el restaurante de su familia, adónde el arquero solía acudir con sus compañeros del Arsenal. Un día, él se animó a invitarla a salir, aunque ella pensaba que el jugador era “un creído”. “Si no le había hablado hasta el momento había sido por timidez”, le confesó después de su primera cita, café de por medio. Se casaron el 22 de mayo de 2017 y lo celebraron en el Palacio de Brocket Hall, en las afueras de la capital inglesa. El 22 de junio de 2018 llegó Santiago, su primer hijo, y el 30 de junio de 2021 le dieron la bienvenida a Ava.

Ava cumplió tres añitos durante la Copa América, y sus papás lo celebraron con una fiesta temática de Moana, la película de Disney.

¡Igualito a papá! Santino con el arquero de la Selección durante uno de sus días libres en la Copa América.

PALOMA SILBERBERG

Poco se sabe sobre la pareja entre la modelo de 24 años y Nicolás González (26), el delantero de la Fiorentina, pero el año pasado enfrentaron fuertes rumores de separación: él, aparentemente, la había dejado de seguir en Instagram, tampoco se veían fotos de ellos juntos e incluso Paloma había regresado a la Argentina. De hecho, a principios de 2024, la modelo de Multitalent desfiló en el Pinamar Moda Look y participó en la campaña otoño-invierno de una conocida marca de jeans. Cuando no había certezas de su situación sentimental, Paloma se mostró en Instagram, después de mucho tiempo, junto a Nico González. “Amor de mi vida”, expresó ella el 5 de junio, mientras el futbolista le respondió: “Te amo ma”. Entre las mujeres de la Selección, su gran aliada es Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister.

Paloma Silberberg sigue de cerca a su novio en cada partido de la Copa América. En el Mundial de Qatar no estuvieron presentes, dado que Nico González quedó afuera del plantel por una lesión.

Antes del partido de semifinales, la modelo aprovechó para hacer turismo en Nueva York y visitó el Rockerfeller Center.

BÁRBARA OCCHIUZZI

La bellísima modelo pertenece al grupo de mujeres que mantiene un perfil más bajo en redes sociales. De hecho, no publicó ninguna foto desde la cancha ni en el pasado Mundial de Qatar ni en la Copa América, pese a que en ambas ocasiones estuvo acompañando a su amor, Nahuel Molina (26). Lo que sí se sabe es que compartió una tarde de chicas en Miami con Emilia Ferrero y Mandinha, las parejas de Julián Álvarez y Emiliano “Dibu” Martínez, respectivamente. Bárbara (cumple 28 el próximo 6 de agosto) y Nahuel se conocen desde su adolescencia en Córdoba y estarían juntos desde el 1 de mayo de 2016. Aunque trascendió muy poco sobre su relación, él le habría pedido mudarse juntos a Buenos Aires luego de debutar en Boca, y ella lo sigue desde entonces: pasaron por Defensa y Justicia, Rosario Central, el Udinense Calcio en Italia y el Atlético de Madrid, donde el defensor se desempeña actualmente.

Bárbara posó espléndida en Miami con un vestido semitransparente ajustado al cuerpo que acompañó con una cartera Chanel a tono.

"Since 01.05.2016 to infinite", escribió la pareja en sus redes sociales el primero de mayo pasado.

AILÉN COVA

Se trata, quizás, de una de las parejas que más polémica generó dentro del plantel argentino. Después del Mundial de Qatar, donde Alexis Mac Allister (25) estuvo acompañado por su entonces novia Camila Mayan, el futbolista oficializó su romance con Ailén Cova, su amiga de la infancia. Ella tiene 25 años, es licenciada en Diseño de Indumentaria y vive en Inglaterra junto al mediocampista del Liverpool.

Ailén Cova disfruta de las playas de Miami durante la Copa América. Hasta el momento, la novia de Alexis Mac Allister no compartió en sus redes sociales fotos desde la cancha, pero sí se mostró paseando en Nueva York y disfrutando de unos tragos en la Florida junto a Paloma Silberberg.

La pareja se da un tierno beso al reencontrarse después de uno de los partidos del torneo. Su primera aparición pública fue en mayo del año pasado para el casamiento de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

EVA GARCÍA

Eva García tiene 19 años y nació en Madrid al igual que su pareja, Alejandro Garnacho (20), que tiene la doble nacionalidad y cumplió su sueño de jugar para la selección argentina. Están juntos desde agosto de 2020 y actualmente residen en Inglaterra (el delantero forma parte del Manchester United), donde en octubre pasado nació Enzo, su primer hijo. A principios de año enfrentaron fuertes rumores de crisis y separación, con varias indirectas en redes sociales por parte de la influencer, que incluso en ese momento lo dejó de seguir en Instagram. La tormenta parece haber pasado, y hoy se muestran muy unidos en el mundo virtual.

En familia. Alejandro Garnacho junto a su pareja y su bebé, todos lookeados con la indumentaria del equipo argentino.

Eva y el pequeño Enzo alentando a la Selección en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

MARÍA EMILIA FERRERO

Ella es profesora de Educación Física, jugó al hockey en el Club Atlético Barrio Parque y le apasiona el fútbol tanto como a Julián Álvarez, delantero del Manchester City. Se conocieron a sus 9 o 10 años (hoy, ambos tienen 24) en Calchín, Córdoba, el pueblo donde nació Julián y de donde es oriunda la familia paterna de Emilia. Cuando ella iba a visitar a su abuelo, compartían el mismo grupo de amigos, charlas y diferentes actividades. Con el tiempo, el futbolista se fue a vivir a Buenos Aires para jugar en River, pero mantuvieron el contacto y se veían cada vez que él iba de visita a su provincia natal. Formalizaron en 2022, y hoy viven juntos en Inglaterra.

Emilia Ferrero en el Mercedes-Benz Stadium, el 20 de junio pasado, donde su novio, Julián Álvarez, marcó un gol ante Canadá.

MAGUI ALCACER

Su romance comenzó en el lugar menos pensado. Un día de 2016, Giovanni Lo Celso (28) fue a atenderse a un hospital en Rosario, su ciudad natal, donde Magui Alcacer trabajaba como kinesióloga. Fue amor a primera vista, y cuando en diciembre de ese mismo año el jugador se mudó a Europa para continuar su carrera en el PSG, ella armó las valijas y lo siguió. Hoy viven en Londres (él juega en el Tottenham) junto a Emilia, su bebé de un año y ocho meses que nació el 27 de noviembre de 2022, durante el Mundial de Qatar que Lo Celso se perdió por una grave lesión. Lo curioso fue que Magui rompió bolsa después de festejar con euforia desde el sillón de su casa en Valencia el gol que Messi marcó frente a México. “Me acuerdo del parto y todo me parece emocionante. Porque estás anímicamente en el peor momento de tu vida y nace tu hija, entonces es como que renacés”, contó el futbolista en diálogo la TV Pública. En “la Scalot”, Magui es muy compinche con Jorgelina Cardoso y Camila Galante.

Magui Alcacer y su hija Emilia Lo Celso disfrutaron de una salida madre-hija en Nueva York, durante la Copa América.

VALENTINA CERVANTES

Valentina Cervantes (24) y Enzo Fernández (23) están juntos desde 2018, y para su primera cita, el ex River la invitó al cumpleaños de su sobrino. En mayo de 2020 nació su primera hija, Olivia, cuando la situación económica no era fácil para la pareja. “Vivíamos en un monoambiente que lo pagaba el representante de Enzo, y a nuestra hija le comprábamos ropa usada por Internet”, detalló Valu, como le dicen sus afectos, en una reciente entrevista con Perros de la calle. De Buenos Aires se mudaron a Lisboa cuando el futbolista fue transferido al Benfica, y el año pasado se instalaron en Londres tras su nuevo contrato con el Chelsea. Allí, le dieron la bienvenida a Benjamín, que nació el 26 de octubre.

Enzo Fernández, Valentina Cervantes y sus hijos Olivia y Benjamín, lookeados con colores engamados en uno de sus reencuentros durante la Copa América.

¡Hinchada de lujo! Valu y sus herederos en el Hard Rock Stadium para el encuentro entre Argentina y Perú.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Tadeo Jones

LA NACION