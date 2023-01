Franco Armani se reintegró a las prácticas de River en Miami: elogió a Lionel Messi, habló de Martín Demichelis y contó dónde estará su medalla de campeón mundial

escuchar

Franco Armani es el único de los 26 campeones del mundo que juega en la Argentina. Recién reintegrado a los entrenamientos de River en Miami (Estados Unidos), donde el equipo millonario realiza su pretemporada, el arquero se refirió a la obtención del título en Qatar 2022, elogió al capitán Lionel Messi, contó dónde quedará la medalla que recibió en el emirato y también habló de Martín Demichelis, el entrenador que sucedió a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del conjunto millonario. “Estoy feliz de haber podido estar y de ser partícipe de haberla ganado. Hay que disfrutar la copa, porque no se da todos los días”, declaró el arquero en ESPN.

“Es algo magnífico, algo muy grande para la carrera de cualquier futbolista. Y la última charla que recuerdo de (Lionel) Scaloni previa a la final nos dijo que disfrutemos de poder estar en una final. Porque esa clase de partidos no se juega todos los días. Eso fue lo principal, que nos acordemos de nuestros inicios, de cuando arrancamos a jugar al fútbol. Esas ganas, ese pibe del barrio que dejaba todo en cada partido que jugaba ”, evocó el guardavallas millonario.

"ESAS PALABRAS TE LLEGAN AL CORAZÓN" Armani, mano a mano con #SportsCenter, comentó que dijo Messi en la arenga antes de la Final.

Y también recordó la última arenga de Messi antes de la final: “Leo tiene esa característica. Lo mismo que pasó en la final de la Copa América, que fue el video que se hizo viral, haciendo la arenga antes de la final. En la final de la Copa del Mundo fue parecido. Una arenga con palabras motivacionales. Con palabras referidas a la familia de cada uno. Creo que esas palabras te tocan por dentro, te llegan al corazón. Y te hacen salir al campo de juego a querer comerte todo. A pasar por arriba al rival”, detalló Armani, uno de los dos futbolistas de la lista de 26 que no disputó ni un solo minuto en el Mundial (el otro es también arquero, Gerónimo Rulli).

Armani también habló de Messi en TyC Sports: “Creo que Leo es un líder absoluto dentro del vestuario y adentro de la cancha”, lo elogió. Y añadió, sobre el rosarino: “Un líder absoluto que se merecía más que nadie ganar esta Copa del Mundo. Era lo único que le faltaba para ponerle un sello final en su carrera. Dejó todo en cada partido. Uno lo veía y le daban ganas de cuando terminaba el partido de ir a abrazarlo por el compañerismo, por la entrega. Es una persona muy abierta a todo”.

🗣️FRANCO ARMANI: "MESSI ES UN LÍDER ABSOLUTO"



El arquero de #River destacó las cualidades de conducción de la Pulga, reveló algunos detalles de la charla previa en la final y aseguró que "nadie más que él se merecía ser campeón del mundo".

Sobre su medalla de campeón, Armani contó en la misma señal cuál será su destino: “Es un recuerdo para toda la vida. Va a quedar en el museo, en casa. Me pidieron que la traiga acá. Que mis compañeros puedan verla, tocarla. Puedan tener la medalla. Son partícipe de esto, se los he manifestado. Uno en River no juega solo. Tengo a mis compañeros que me apoyan. Es también de ellos. La tengo en la habitación guardada en la mochila. Estoy muy feliz por haber conseguido esto”, repitió el arquero, quien también aseguró que River es “el lugar donde quiere estar”.

Durante su entrevista con ESPN, Armani destacó a los hinchas argentinos por el recibimiento a los campeones del mundo, y por su apoyo irrestricto en Qatar durante el Mundial. “El pueblo argentino estaba esperando esa copa hace muchos años. Gracias a Dios se pudo conseguir. En la salida del predio de AFA hacia el Obelisco, lo que se había planificado, había un mundo de gente esperándonos, todo por la autopista Riccheri. Gente colgada en los puentes...Uno ahí mismo caía en lo que había conseguido y lo que significaba para la gente. Uno, como argentino, está agradecido al pueblo por el apoyo constante. Nos hicieron sentir en Qatar ese apoyo incondicional”, recalcó Armani.

Armani y Martín Demichelis, el nuevo DT de River

“Demichelis es un técnico con sus ideas claras”, dijo Armani en ESPN. Y agregó: “Tiene muy bien pensado qué es lo que quiere para el River de este año. Trabajos muy intensos, exigentes, cortos, con mucho ritmo. Lo que venía plasmando el equipo dentro del campo de juego durante todos estos años: intenso, con buena tenencia de balón, con buen juego. Una continuidad de lo que veníamos haciendo. Me encontré con un cuerpo técnico de muy buenas personas, muy abierto a todo. Con mucha ilusión para lo que viene”.

"DEMICHELIS TIENE SUS IDEAS CLARAS" Franco Armani habló sobre la idea de juego del nuevo técnico Millonario.

El arquero, homenajeado por sus compañeros a su llegada al predio de Inter Miami en Estados Unidos, contó cómo se siente en esta nueva etapa en el club millonario: “Me reincorporé al grupo y lo encontré bien, trabajando de la mejor manera, con trabajos muy intensos, que nos van a servir mucho en esta pretemporada y obviamente para el inicio del torneo. Tenemos por delante tres partidos amistosos que también nos van a servir muchísimo”.

