Julián Álvarez no entró, pero es campeón de todo en Manchester City: los récords que rompió el ex delantero River en un primer año soñado en Europa

La final de la Champions League de 2023 se volvió especial para los argentinos desde el momento en que se conoció cuáles equipos competirían por el trofeo. Las presencias de Inter y Manchester City marcaron un enfrentamiento entre los dos centrodelanteros que fueron campeones del mundo en Qatar en diciembre, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. De ellos, el “Toro” tuvo el rol protagónico en la definición, pero la alegría no estuvo de su lado como sí del de su compatriota: aunque no tuvo minutos en Estambul, el ex atacante de River coronó una primera temporada en Europa perfecta, que incluyó consagraciones en la Premier League, la Copa FA y el máximo torneo del Viejo Continente.

No haber participado en el partido decisivo, en el que el entrenador Pep Guardiola siguió su tendencia continuista y realizó apenas dos cambios, no afectó en absoluto el ánimo del cordobés cuando sonó por última vez el silbato: Álvarez sabía perfectamente que el papel que había cumplido a lo largo de la competencia había sido sumamente valorable. Y lo reflejó en sus declaraciones: “Una temporada magnífica, increíble en lo personal, no sólo por la victoria, sino también porque aprendí y crecí mucho como jugador y como persona”, reflexionó en conversación con ESPN. “Era un desafío para mí venir desde Argentina a otro país, otro fútbol, y me recibieron bien, me ayudaron mucho. Hoy terminamos la temporada de la manera en que todos queríamos: ganando todo”, agregó.

Las palabras de Julián después de la consagración

Sus frases dimensionan lo pronto que se dieron todos los logros que Julián lleva acumulados en apenas cinco años de carrera profesional. Fue parte del plantel de River que conquistó la Copa Libertadores al vencer a Boca en Madrid, pero su explosión futbolística se dio en 2021, cuando Marcelo Gallardo le asignó la responsabilidad de liderar el ataque del equipo. Un año soñado en que anotó ¡37! goles y saltó de inmediato al campeón de Inglaterra, en el que mostró una asombrosa capacidad de adaptación y de aprovechamiento de las oportunidades.

El arribo simultáneo de Erling Haaland iba a limitar su aporte en la cancha; la diferencia del tiempo de juego entre cordobés y el noruego es de más de 1500 minutos, que fueron justificados por la ridícula cifra de 52 goles que acumuló el nórdico. Aún así, Álvarez se mostró como una alternativa más que viable al ofrecer cualidades complementarias, como su energía incansable para presionar, su poder goleador en el área chica y un notable entendimiento con sus nuevos compañeros. Diecisiete tantos en 49 partidos en su primer año en la liga nacional más competitiva del mundo, con el extra de haber anotado en todos los torneos en los que participó (algo que ni siquiera Haaland consiguió), resumen un debut encomiable.

El momento que compartió Álvarez con sus compatriotas de Inter

La efectividad del futbolista de 23 años efectividad en esa función se tradujo en un récord que parece insuperable, ése de títulos de campeón acumulados en una etapa tan temprana de una carrera. La consecución de la Champions League; la de la Copa del Mundo, para la que aportó cuatro goles con gran protagonismo; la de la Copa América en 2021, y la de la Libertadores de 2018 lo ubican en un grupo que comparte con apenas tres leyendas, todas del fútbol brasileño: Dida, Cafú y Ronaldinho.

Pero ni siquiera ellos se habían hecho con el triplete que logró Manchester City al término de esta temporada, ni habían conquistado el máximo trofeo de selecciones y el del fútbol de clubes europeo en un mismo año; esto último no ocurría desde 1998, cuando lo hizo Christian Karembeu en Real Madrid y Francia. A esa mesa se sienta a partir de ahora Julián Álvarez, un acumulador de copas.