Nuevo formato de la Champions League: así se juega la edición 2024-2025

La Champions League 2024-25 marcará un antes y un después en la historia de la competencia. La Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), pateó el tablero y decidió modificar el formato del torneo más importante del Viejo Continente a nivel de clubes. Este jueves, en Mónaco, se realizó el sorteo y todo quedó definido, aunque con una particularidad: ya no habrá grupos y la primera ronda será una fase de liga conformada por 36 equipos, en la que los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan del puesto 9 al 24 jugarán un Play-Off a ida y vuelta por las ocho plazas restantes. El minuto a minuto de cada partido, como así también la tabla de posiciones, estará disponible en canchallena.com.

Cada uno de los participantes se enfrentará a ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Los equipos jugarán contra dos clubes de cada bombo (armados por el coeficiente UEFA), algo que se determinó tras el sorteo (las fechas de cada uno de los compromisos se darán a conocer este sábado) y todos suman puntos para la misma tabla de posiciones por lo que habrá varios partidos de alto nivel en la primera ronda: Manchester City vs. PSG, Bayern Munich vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Real Madrid, Liverpool vs. Real Madrid y Barcelona vs. Bayern Munich, entre otros.

Dortmund y Real Madrid se enfrentaron en la última final y volverán a hacerlo en la "liguilla" INA FASSBENDER - AFP

En esta edición, además de los martes y miércoles habituales, se agregan los jueves como día de competencia y, en la última fecha, se jugarán 18 partidos en simultáneo que determinarán los clasificados a octavos, al Play-Off y los eliminados. De cara a la instancia de eliminación directa, el primero y el segundo de la fase de liga solo podrán enfrentarse en una hipotética final.

Nuevo formato de la Champions League: qué hay que saber

36 equipos.

Una fase de liga o “liguilla” reemplaza a la etapa de grupos.

La fase de liga o “liguilla” se jugará de septiembre a enero.

Se agregan los jueves como día de competencia en la primera ronda (como ocurre con la Libertadores).

Los 8 primeros avanzan a octavos de final.

Del puesto 9 al 24 juegan entre sí, en una especie de 16avos de final.

Los últimos ocho quedan eliminados.

Rivales de los cabezas de serie en la Champions League 2024-25

Manchester City : Inter, PSG, Brujas, Juventus, Feyenoord, Sporting Lisboa, Sparta Praga y Slovan Bratislava.

: Inter, PSG, Brujas, Juventus, Feyenoord, Sporting Lisboa, Sparta Praga y Slovan Bratislava. Inter de Milán : Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Young Boys, Mónaco y Sparta Praga.

: Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Young Boys, Mónaco y Sparta Praga. Bayern Munich : PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava y Aston Villa.

: PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava y Aston Villa. Paris Saint Germain (PSG) : Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y Salzburgo.

: Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y Salzburgo. Barcelona : Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco.

: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco. RB Leipzig : Liverpool, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting Lisboa, Celtic, Aston Villa y Sturm Graz.

: Liverpool, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting Lisboa, Celtic, Aston Villa y Sturm Graz. Borussia Dortmund : Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Brujas, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Bolonia.

: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Brujas, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Bolonia. Liverpool : Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bolonia y Girona.

: Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bolonia y Girona. Real Madrid: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y Brest.

LA NACION