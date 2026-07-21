Julián Álvarez: “Vamos a levantarnos, aprender y seguir porque pase lo que pase, somos así”

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram a un día de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El futbolista resaltó el compromiso del equipo para alcanzar un nuevo partido definitorio, agradeció a los hinchas el apoyo y dejó una promesa de cara a la próxima Copa del Mundo: “Vamos a levantarnos, aprender y seguir”.

Casi 24 horas después de que concluyera el partido en el MetLife Stadium, la “Araña” decidió expresarse en redes sociales respecto a los 50 días que duró el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. “Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final”, expresó el cordobés.

El mensaje de Julián Álvarez a un día de la derrota de la selección

Álvarez reconoció que el plantel había llegado a la final con la ilusión de conseguir el bicampeonato, aunque aseguró que la derrota no va a opacar lo vivido durante el torneo. “Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca”, sostuvo.

El delantero también destacó la identidad que, según consideró, permitió a la selección volver a disputar el título. “Ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define”, afirmó.

Durante el Mundial, Julián Álvarez debió también lidiar con dichos públicos respecto a cuál será su club en la próxima temporada CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De cara al futuro, prometió que el equipo buscará recuperarse y utilizar lo ocurrido como aprendizaje. “Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir”, expresó. Y añadió que continuarán “luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto”. Y cerró: “Orgullo y amor. Aguante Argentina, siempre”.

Además de procesar la derrota con la selección, Álvarez deberá resolver su continuidad en Atlético de Madrid. Como contó LA NACION, durante el Mundial, el delantero reconoció que pretendía cambiar de club para “cumplir un sueño” y consideró que una transferencia sería “lo mejor para todos”. Sus declaraciones despertaron el interés de Barcelona y generaron tensión con la dirigencia del club colchonero.

Desde Atlético de Madrid señalan que Álvarez es "el delantero perfecto" para el proyecto futbolístico encabezado por Diego Simeone JAVIER SORIANO - AFP

Desde Atlético de Madrid, sin embargo, descartaron cualquier posibilidad de negociarlo. “No aceptamos una oferta de 100 millones, ni de 150 ni de 200”, afirmó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la institución, quien además sostuvo que el argentino estuvo “mal asesorado” desde que terminó la temporada.

El dirigente contó que conversó directamente con el presidente de Barcelona, Joan Laporta, y le comunicó que Álvarez continuará en el equipo la próxima temporada. También lo definió como “el delantero perfecto” para el proyecto de Diego Simeone y aseguró que el club madrileño es “su lugar en el mundo”.

La postura había sido anticipada por el presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, quien también dio por cerrada cualquier negociación. En ese marco, Barcelona mantiene su interés, pero Laporta ya admitió que su capacidad económica tiene un límite.