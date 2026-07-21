LA NACION

Julián Álvarez: “Vamos a levantarnos, aprender y seguir porque pase lo que pase, somos así”

El delantero argentino agradeció el apoyo de los hinchas y dejó una promesa de cara al próximo Mundial

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Julián Álvarez publicó un mensaje en Instagram un día después de la derrota de la selección en el Mundial
Julián Álvarez publicó un mensaje en Instagram un día después de la derrota de la selección en el Mundial

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram a un día de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El futbolista resaltó el compromiso del equipo para alcanzar un nuevo partido definitorio, agradeció a los hinchas el apoyo y dejó una promesa de cara a la próxima Copa del Mundo: “Vamos a levantarnos, aprender y seguir”.

Casi 24 horas después de que concluyera el partido en el MetLife Stadium, la “Araña” decidió expresarse en redes sociales respecto a los 50 días que duró el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. “Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final”, expresó el cordobés.

El mensaje de Julián Álvarez a un día de la derrota de la selección
El mensaje de Julián Álvarez a un día de la derrota de la selección

Álvarez reconoció que el plantel había llegado a la final con la ilusión de conseguir el bicampeonato, aunque aseguró que la derrota no va a opacar lo vivido durante el torneo. “Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca”, sostuvo.

El delantero también destacó la identidad que, según consideró, permitió a la selección volver a disputar el título. “Ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define”, afirmó.

Durante el Mundial, Julián Álvarez debió también lidiar con dichos públicos respecto a cuál será su club en la próxima temporada
Durante el Mundial, Julián Álvarez debió también lidiar con dichos públicos respecto a cuál será su club en la próxima temporadaCARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De cara al futuro, prometió que el equipo buscará recuperarse y utilizar lo ocurrido como aprendizaje. “Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir”, expresó. Y añadió que continuarán “luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto”. Y cerró: “Orgullo y amor. Aguante Argentina, siempre”.

Además de procesar la derrota con la selección, Álvarez deberá resolver su continuidad en Atlético de Madrid. Como contó LA NACION, durante el Mundial, el delantero reconoció que pretendía cambiar de club para “cumplir un sueño” y consideró que una transferencia sería “lo mejor para todos”. Sus declaraciones despertaron el interés de Barcelona y generaron tensión con la dirigencia del club colchonero.

Desde Atlético de Madrid señalan que Álvarez es "el delantero perfecto" para el proyecto futbolístico encabezado por Diego Simeone
Desde Atlético de Madrid señalan que Álvarez es "el delantero perfecto" para el proyecto futbolístico encabezado por Diego SimeoneJAVIER SORIANO - AFP

Desde Atlético de Madrid, sin embargo, descartaron cualquier posibilidad de negociarlo. “No aceptamos una oferta de 100 millones, ni de 150 ni de 200”, afirmó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la institución, quien además sostuvo que el argentino estuvo “mal asesorado” desde que terminó la temporada.

El dirigente contó que conversó directamente con el presidente de Barcelona, Joan Laporta, y le comunicó que Álvarez continuará en el equipo la próxima temporada. También lo definió como “el delantero perfecto” para el proyecto de Diego Simeone y aseguró que el club madrileño es “su lugar en el mundo”.

La postura había sido anticipada por el presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, quien también dio por cerrada cualquier negociación. En ese marco, Barcelona mantiene su interés, pero Laporta ya admitió que su capacidad económica tiene un límite.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El pedido de tarjeta roja que Messi le hizo al árbitro después de que Cucurella hablara tapándose la boca
    1

    El pedido de tarjeta roja que Lionel Messi le hizo al árbitro por Marc Cucurella

  2. La desatención de Giuliano Simeone en el gol que le dio el título a España
    2

    Giuliano Simeone se desentendió de la marca de Ferran Torres en el gol que le dio el título a España

  3. El desplante de Cuti Romero a Trump durante la entrega de medallas
    3

    Cuti Romero evitó darle la mano a Donald Trump durante la entrega de medallas

  4. Repercusiones de la prensa internacional por el título de España y duras críticas a la Argentina
    4

    Las repercusiones de los medios internacionales por el título mundial de España