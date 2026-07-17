Atlético de Madrid advirtió a Barcelona por Julián Alvarez: “No aceptamos 100, 150 ni 200 millones”

Cuando Julián Alvarez reconoció durante el Mundial que quería dejar Atlético de Madrid para “cumplir un sueño”, la declaración sacudió al mercado de pases europeo. Desde entonces, Barcelona apareció como el principal interesado en incorporarlo y su presidente, Joan Laporta, alimentó públicamente esa posibilidad. La respuesta del club rojiblanco fue tan contundente como coordinada hace unas semanas, y ahora, con menos de 48 horas de diferencia, dos de sus principales dirigentes salieron a blindar al delantero argentino y a enviar un mensaje certero: la entidad colchonera no piensa negociar su salida.

El último en expresarse sobre el tema fue Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de Atlético de Madrid, que eligió una entrevista difundida por los canales de la institución para dejar sentada la posición oficial acerca de una posible propuesta económica. “Nuestra respuesta es infinita. No aceptamos una oferta de 100 millones, ni de 150 ni de 200”, aseguró al ser consultado por el interés de Barcelona en el delantero nacido en Calchín, Córdoba. Y agregó: “Julián es una excelente persona y ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada”.

El dirigente reveló que mantuvo conversaciones directas con Laporta para poner fin a las especulaciones. Según explicó, transmitió al presidente blaugrana que Atlético no tiene intención alguna de desprenderse de Alvarez y que el atacante seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca en la próxima temporada.

❝Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional❞.



— Miguel Ángel Gil 🎙️



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Gil Marín fue incluso más allá. Afirmó que Atlético ya dejó clara su postura tanto al propio futbolista como a su representante y reiteró que considera al cordobés “el delantero perfecto” para el proyecto futbolístico encabezado por Diego Simeone. “No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián”, dijo, convencido.

Las palabras del consejero delegado llegaron apenas un día después de que otro peso pesado de la institución fijara una posición similar. El presidente, Enrique Cerezo, había sido tajante al responder a Laporta: “Sabe perfectamente dónde va a jugar Julián Alvarez la próxima temporada”. Además, relativizó declaraciones hechas por el argentino durante el Mundial y dejó entrever que el episodio quedará atrás una vez finalizado el torneo.

La secuencia refleja una estrategia inhabitual de Atlético. En lugar de limitarse a un comunicado o al silencio institucional, el club salió a anunciar su postura mediante sus máximos dirigentes. La entrevista de Gil Marín, difundida en las cuentas de redes sociales de la entidad, es una señal de que el mensaje estaba destinado a tener el mayor impacto posible.

Alvarez se abraza con el entrenador Diego Simeone; Atlético de Madrid considera al delantero argentino una pieza central del proyecto deportivo y no negociará su salida. JAVIER SORIANO - AFP

El conflicto se originó al finalizar el partido que la selección argentina le ganó a Austria por 2 a 0 en la fase de grupos del Mundial. En la zona mixta, Alvarez sorprendió al reconocer que deseaba cambiar de club. Sin entrar en detalles, sostuvo que “lo mejor para todos” era una transferencia y explicó que existía un sueño deportivo que pretendía cumplir. Sus palabras abrieron inmediatamente un escenario de tensión con Atlético y dispararon las versiones sobre una posible llegada a Barcelona.

En Cataluña nunca ocultaron el interés. Laporta reconoció públicamente que el club trabajaba para concretar la operación, pero admitió que la propuesta económica no es infinita. Esa frase encontró la réplica de Gil Marín, que aseguró que Atlético no aceptaría una oferta ni de 200 millones de euros y dejó en claro que la discusión está cerrada.

Después de dos temporadas completas, Alvarez se siente estancado en Atlético de Madrid. Multicampeón en el River de Marcelo Gallardo, Manchester City y la selección argentina, siente que todo es más difícil en Aleti, que no obtiene un trofeo desde el LaLiga de 2020/21. Mientras tanto, el cordobés se enfoca en la final del Mundial, que jugará justo ante España. El desenlace del conflicto con su club puede esperar.