“Vengo de las vacaciones más largas que he tenido en mi vida, ha sido el receso internacional más largo que he tenido. Pasó, le puede pasar a cualquiera, pero se puede aprender de ello. Simplemente estaba enfermo y quizá no escuché lo suficiente a mi cuerpo. Todo lo que vino después fue consecuencia de aquello”. La frase le corresponde a Vincent Kompany, reconocido entrendor de Bayern Munich que volverá a dirigir este viernes por la Bundesliga luego de un episodio de salud que generó preocupación en su familia y el club alemán.

El hecho había ocurrido el 23 de octubre pasado. Vincent Kompany se desplomó luego de dirigir un entrenamiento y debió ser internado de urgencia y permaneció “bajo supervisión médica”. El belga, de 40 años, se perdió cinco partidos del Bayern al ser tratado por irritación meníngea, una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal. También sufrió lesiones en el hombro en la caída, lo que dejó tan conmocionados a los jóvenes jugadores del equipo de reserva del Bayern. Y por eso este jueves utilizó un cabestrillo.

Kompany comentó que se divirtió viendo a su equipo desde una nueva perspectiva, a la que calificó como “fascinante”. El colaborador principal de su cuerpo técnico, el asistente Aaron Danks encadenó cinco partidos sin perder en su ausencia. La victoria por 2-0 del Bayern sobre el Atlético de Madrid este mes, por la Champions League, “fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador, aunque yo no estaba allí. También quiero dar las gracias a mi staff. Han seguido adelante y han conseguido que sacáramos fuerzas de este momento de adversidad”, expresó.

Vincent Kompany, en la conferencia de prensa de este jueves Christian Kunz - DPA

Y también hizo un reconocimiento al rubro de los entrenadores, que suelen armar batallas tácticas y cada uno imponerse a su manera, pero que en casos como el suyo, luego terminan demostrando que son colegas y valoran la condición humana por encima de cualquier rivalidad: “Somos muy competitivos entre nosotros todo el tiempo, pero creo que casi todos los entrenadores se pusieron en contacto y eso quizá sea una de las cosas bonitas de este deporte que tal vez la gente no conoce”, destacó Kompany, y agregó: ”No importa si tuvimos una discusión o no estuvimos de acuerdo, se pusieron en contacto. Me hablaron más personas ahora que cuando gané grandes títulos”.

Kompany había sentido algunas molestias en encuentros anteriores, una goleada por 6 a 1 a Leipzig (“Kompany sí dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido”, había indicado el diario alemán Bild) y la preocupación había crecido por la ausencia del DT en las prácticas del lunes y martes posteriores, por una infección viral. Sin embargo, reapareció para dirigir en el empate ante Arsenal por 2 a 2 por la Champions League. Hasta que el 23 de octubre se “desplomó” en la práctica de la reserva y ahí estuvo obligado a parar en serio y hacerse estudios más a fondo. Estuvo internado seis días y luego continuó con el reposo en su domicilio.

Un saludo con Luis Enrique, DT de Paris Saint-Germain en un partido por la Champions League 2026 FRANCK FIFE - AFP

Este viernes volverá a dirigir ante Colonia, por la 10° fecha de la Bundesliga. Bayern Munich comparte la cima de la Bundesliga con Borussia Dortmund: ambos suman 21 puntos en nueve jornadas, aunque los de Munich tienen una mejor diferencia de gol (+20 contra +9). “Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido del club y de los médicos. Ahora vuelvo a encontrarme muy bien y estoy encantado de estar de nuevo con el equipo. Estoy en muy buen estado de salud. Fue muy intenso. En ese momento fue una experiencia nueva. Si miro hacia atrás, todo salió perfecto. Recibí el apoyo de inmediato, del club, de los médicos. Estoy muy agradecido. Uno intenta encontrar rápidamente la calma y esperar hasta tener los resultados. Fue un proceso positivo, todas las pruebas fueron positivas. Debo decir que estoy muy sano, hicimos muchas pruebas, todas con resultados buenos. En ese momento de calma también intentas aprender. También me pareció interesante observar al equipo desde otra perspectiva, cómo lo hacen ellos y el cuerpo técnico. Ahora me siento de nuevo muy bien y me alegro de estar otra vez con el equipo”, sostuvo.

Explicó que no tomó decisiones mientras estaba de reposo, que depositó toda la confianza en su cuerpo técnico: “No tomé ninguna decisión en este tiempo. Después del partido estuve en contacto con ellos, pero más por curiosidad, para entender cómo habían tomado las decisiones. Hay una razón importante por la que no participé en ese proceso. Para tomar decisiones necesitas tener información, y esa información la obtienes estando presente, trabajando directamente con el equipo. Tengo una enorme confianza en mi cuerpo técnico y en todo el club”.

Hasta el receso por el inverno europeo, Bayern Munich tiene aún ocho partidos oficiales por delante. El primero será este viernes contra el conjunto de Colonia en el Allianz Arena. “Hay una persona que tiene muchísima motivación para este partido, eso seguro, que soy yo: he esperado cuatro semanas”, destacó Kompany. “Es el partido del viernes después del receso internacional por la fecha FIFA y en estos momentos siempre puede pasar cualquier cosa. Si los jugadores perciben mi motivación y mi energía, tendremos una buena base para afrontar el partido”.