Kuwait vs. Honduras, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Kuwait y Honduras correspondiente a la fecha 1 del amistoso internacional 2026 se disputará este martes 17 de noviembre a las 13.30 h en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, ubicado en Kuwait City.

El presente de ambos seleccionados

El combinado de Kuwait afronta este compromiso con el objetivo de consolidar su funcionamiento colectivo. Por el lado de Honduras, el equipo busca reponerse tras una reciente caída por 3-1 ante los Emiratos Árabes Unidos, resultado que obliga al conjunto centroamericano a ajustar piezas en su estructura defensiva para este desafío en condición de visitante.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de imponer condiciones en un terreno neutral para sus aspiraciones. Si bien no se registran enfrentamientos recientes entre sí, el duelo servirá para medir el rendimiento de Kuwait ante un equipo de la Concacaf y permitirá a Honduras evaluar variantes tácticas fuera de su territorio tras su último paso por Medio Oriente.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional es fundamental para que ambos entrenadores realicen pruebas de cara a las próximas competencias oficiales. Para Kuwait, una victoria ante su público significaría un impulso anímico importante, mientras que para Honduras, el cotejo representa una oportunidad clave para limpiar la imagen dejada en su última presentación y recuperar la confianza grupal.