escuchar

Kylian Mbappé sorprendió al reconocer que el técnico rosarino Mauricio Pochettino lo ayudó a mejorar su técnica para pegarle a la pelota y así “tener un abanico de opciones que sea lo más amplio posible”. El delantero de Paris Saint Germain valoró ese trabajo junto al argentino, cuando lo dirigió justamente en el equipo parisino, en una entrevista realizada por la cadena Prime Video, que tiene a su cargo la transmisión de la Ligue 1 francesa.

El campeón y subcampeón del mundo con el seleccionado bleu se refirió a un remate que ya se convirtió en su marca registrada: un tiro potente y cerrado con el que habitualmente clava la pelota junto al primer palo. El secreto de ese remate está en algo muy sencillo: la perseverancia, el compromiso, el profesionalismo y las ganas de evolucionar como jugador. Kylian perfeccionó ese estilo de disparo a fuerza de repetirlo una y otra vez en los entrenamientos, hasta que lo automatizó.

Mbappé le destinó buena parte del mérito al DT rosarino, quien lo entrenó en PSG. “Lo desarrollé desde finales de 2020 y principios de 2021 con Pochettino. Estábamos analizando el hecho de que ya había metido tantos remates en el segundo palo que los defensores y el arquero a menudo ya estaban colocados allí”, comentó.

Ante esta acción que se había transformado en algo previsible, el entrenador rosarino le propuso, junto a su asistente Jesús Pérez, buscar variantes que sorprendan a los defensores y arqueros rivales.

“Recuerdo que me decían: ‘tenés que encontrar algo para contrarrestar eso y sorprender’. Y empezamos a trabajar en esto: primero con muñecos, luego con elementos y bloques. Yo tenía que pegarle entre los bloques, sin arquero ni marca, y empezamos a pegarle así. Después le agregamos un arquero, y comencé a practicarlo de a poco. Primero en los entrenamientos, luego en los partidos. Y dio resultado”.

El atacante, de 25 años, reconoció: “Tener varias opciones es esencial porque no siempre hay tiempo para pensar en el área. Y el instinto viene con el trabajo. Cuando querés marcar tantos goles, tenés que tener varias opciones frente al arco”.

Kylian Mbappé fue el goleador de las últimas cinco temporadas en la Liga francesa Christophe Ena - AP

“Algún día tocará marcharme”

Ante la inminencia de cada fin de temporada, en los últimos años, aparece la posibilidad de que Kylian Mbappé busque su futuro lejos de Paris Saint Germain, donde parece haber tocado su techo hace rato. La estrella de la selección francesa protagonizó en 2022 una gran novela sobre su posible fichaje por Real Madrid, adonde estuvo a punto de saltar, hasta que los popes cataríes de PSG lograron torcer su decisión y tenerlo un tiempo más. Sin embargo, en 2023 evitó prolongar su vínculo y es probable que en junio próximo busque otro destino. Sobre ello dio pistas el delantero en una entrevista con la revista GQ de España. “Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, señaló, poniendo un halo de misterio a su futuro no tan lejano.

Mbappé fue el goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas, y en la actual es el máximo artillero con 19 tantos, 10 más que su más cercano perseguidor. Sus siete temporadas en PSG le dieron múltiples títulos a nivel local. Sin embargo, el hombre que a los 19 años tocó el cielo con las manos al levantar la Copa del Mundo con su selección, en Rusia 2018, tiene una cuenta pendiente: ganar la Champions League, algo que ha sido una frustración constante con la camiseta del equipo parisino. Por eso, sus declaraciones levantan polvareda, teniendo en cuenta que es casi seguro que no continuará jugando en Francia después del final de esta temporada. ¿Cuál será su destino? ¿Cumplirá el sueño de vestir la camiseta de Real Madrid o, como infiere en su mensaje, podría llegar a una liga nueva y repleta de dólares, como la árabe?

LA NACION