Hace pocos días, Lionel Messi fue elegido como el ganador del premio The Best, que otorga la FIFA. Para sorpresa de muchos, el argentino se llevó el galardón por segundo año consecutivo, pero la decisión fue cuestionada por muchas figuras del fútbol. Uno de los que mostró su indignación fue Lothar Matthaus. El alemán, capitán de la selección campeona del mundo en Italia 90, criticó duramente la elección del ganador.

En declaraciones a Sky Alemania, Matthaus expresó: “Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, no debería ser el ganador esta vez. Creo que ha sido el mejor futbolista de los últimos 20 años, pero no ha ganado ningún título importante con París Saint Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”, dijo en primer lugar.

Lothar Matthaus criticó el premio The Best que se le otorgó a Lionel Messi LA NACION

Además, el exfutbolista de 62 años explicó quien, a su juicio, debió haber sido el justo vencedor del premio The Best: “Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay forma de superar a Manchester City y, a la hora de elegir al mejor jugador, a Erling Haaland. Ganó los títulos más importantes con Manchester City y su porcentaje de goles fue impresionante. Eso debería ser decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador, y ese fue Haaland”.

Vale destacar que esta elección contó con la particularidad del empate en 48 votos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches! — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 16, 2024

Pero no es la primera vez que Matthaus juzga de manera negativa un premio otorgado a Lionel Messi, también fue crítico cuando el capitán argentino ganó el octavo Balón de Oro de su carrera. En aquella oportunidad, manifestó: “Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa, aunque yo sea fan de Messi”.

Otra figura del fútbol mundial que expresó su malestar por el galardón entregado al futbolista argentino fue Iker Casillas. El exarquero español escribió en su cuenta de X una frase muy fuerte: “Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches!”. Y hasta llegó a criticar al equipo ideal de la temporada, en el que también está el jugador de Inter Miami. “1-3-3-4. No es un número de lotería. No es el código de teléfono de un país. No es la clave de mi iPhone. Es el nuevo sistema de juego de fútbol!!. Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10″, posteó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con España.

1-3-3-4

No es un número de lotería.

No es el código de teléfono de un país.

No es la clave de mi iPhone.

Es el nuevo sistema de juego de fútbol!!

Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10

🤷🏻 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 15, 2024

