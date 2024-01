escuchar

Un partido sin equivalencias. Por la actualidad de los dos clubes y porque a los dos minutos de juego se rompió el marcador, y las elucubraciones sobre cómo el equipo más débil podía dañar el favorito se desvanecieron. ParIs Saint-Germain mostró su poderío, con el que arrasa en su territorio, y derrotó por 2 a 0 a Toulouse en la final por el Trofeo de Campeones de Francia, que se disputó en el Parque de los Príncipes. El surcoreano Lee Kang-in desenredó la madeja para PSG, que tuvo en Kylian Mbappé al goleador que antes de la finalización del primer tiempo estiró la diferencia, cerró el resultado y le ofreció una nueva estrella a la entidad que intenta renovarle el contrato que finalizará en junio. El astro sumó el decimoctavo galardón en su carrera, que resultó el primero en PSG para el entrenador Luis Enrique, tras casi seis meses del español al frente del plantel.

Mientras decide si su futuro estará ligado a Paris Saint-Germain, el máximo goleador de la historia del club mantuvo intacta su voracidad y sumó otra gema. “Aún no tomé una decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente [Nasser Al-Khelaïfi] por el cual todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna, hay que pensar en el equipo”, declaró Mbappé, que aceptó diferir el pago de 80.000.000 de euros de su prima de fidelidad que le correspondía cobrar seis meses atrás. “En 2022 no supe de mi decisión hasta mayo, así que si supiera lo que quiero hacer no dejaría que se alargara tanto la decisión: no tendría ningún sentido”, expuso.

Sin novedades respecto a su futuro futbolístico, Mbappé empezó el año con la puntería intacta; viene de marcar 52 goles en 53 partidos en 2023. Michel Euler - AP

No ofreció resistencia Toulouse, ganador de la Copa de Francia en 2023 al golear por 5-1 a Nantes en el Stade de France, pero cuyo presente dista de aquel momento de gloria. Los poco más de siete meses que transcurrieron desde aquel festival demoledor –se consagró el 29 de abril de 2023- modificaron el status del plantel, que hoy marcha 16º entre los 18 equipos de la Ligue 1: si el torneo hubiera terminado en el receso de media temporada, Toulouse tendría que jugar una reválida para conservar la categoría.

Mbappé, el artista que cerró la obra de PSG

Muy diferente es la actualidad de PSG, campeón defensor y puntero de la Ligue 1, que ganó 10 de las últimas 11 finales por Supercopa; solamente cayó ante Lille en 2021. Aquel juego, en Israel, no contó con las presencias de Mbappé; Ángel Di María, Leandro Paredes, Neymar, Sergio Ramos, el capitán Marquinhos... piezas de jerarquía en el grupo que conducía Mauricio Pochettino. Ahora Paris acumula 12 trofeos y es el más ganador de la Supercopa de Francia, seguido por Lyon, que se impuso en ocho ocasiones, aunque la última fue la de 2012.

Con el gol, Kiki inició con buena puntería el año. En 2023 mostró su altísimo poder de fuego al convertir 52 veces en 53 partidos, la misma cantidad que el inglés Harry Kane en 57. Los dos quedaron por debajo de Cristiano Ronaldo, que sumó 54 tantos en 59 encuentros y se impuso en esa carrera anual entre los artilleros del mundo. Muy lejos de aquella estadística de ensueño que firmó Lionel Messi en 2012, de 91 goles en 69 partidos.

El capitán Marquinhos levanta el trofeo y desata el festejo de PSG, ganador de diez de las últimas once finales de la Supercopa de Francia. FRANCK FIFE - AFP

El gol aseguró su 18º título de campeón: seis Ligue 1, dos Copa de la Liga, tres Copa de Francia y cuatro Supercopa de Francia entre PSG y Monaco, y el Mundial de Rusia, la Liga de Naciones y el Europeo Sub 19 en la selección De Francia. Como parte de Les Bleus no logró repetir en Qatar 2022 el cetro mundialista, que capturaron Lionel Messi y la Argentina en una épica y cinematográfica final que se definió por penales.

Por cierto, la figura de Leo estuvo presente antes del partido con Toulouse, ya que en una entrevista con Prime Video Sport France Mbappé declaró sobre las dos temporadas que compartió en PSG con el rosarino. “Siempre extrañarás jugar con Messi. Para un delantero como yo, al que le gusta comerse espacios, con él vas con la seguridad de tener el balón: era un lujo que casi sólo él podía darte. Más allá de eso, jugar con Messi fue especial”, señaló la estrella que desde hace un par de días tiene libertad para negociar su futuro, el cual tiene en vilo a PSG y alerta a los gigantes de Europa que desean dar un golpe en el mercado de pases.

Kiki Mbappé exhibe la medalla de campeón de la Supercopa francesa: el astro convirtió en la final contra Toulouse en el Parque de los Príncipes y sumó su decimoctavo trofeo, entre clubes (Monaco y PSG) y la selección. FRANCK FIFE - AFP

LA NACION