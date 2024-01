escuchar

A partir del pasado 1° de enero, Kylian Mbappé comenzó a transitar sus últimos seis meses de contrato con Paris Saint Germain (PSG) y, de esta manera, quedó con la potestad de negociar su futuro en condición de libre a partir del 1° de julio. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y máximo goleador en Qatar 2022, certamen en el que fue subcampeón tras perder la final con la selección argentina, tiene dos posibilidades concretas: extender su vínculo en París o decidir finalmente su partida al Real Madrid, club con el que coquetea desde hace varios mercados de pases.

El club español lo tiene como un viejo anhelo y esta semana mantendrá contactos con el entorno del futbolista para conocer si está dispuesto a negociar su incorporación de forma directa, sin intervención de PSG. El diario español Marca asegura que la entidad presidida por Florentino Pérez “no aceptará ambigüedades ni evasivas” del delantero francés, como ya ocurrió en el pasado cuando finalmente renovó con PSG después de mantener tratativas con el Madrid. Según trascendió, la dirigencia española le presentaría las mismas condiciones de contratación: un sueldo anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de otros 130 millones.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, insistirá pero no se dejará "pisotear" por Mbappé Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

“Por descontado, Mbappé tendría el mejor salario de la plantilla atendiendo a su status de mejor futbolista del mundo, pero en la tesorería blanca hay líneas rojas bien delimitadas. No se cometerán excesos ni entrarán a competir con las astronómicas cifras que le paga el PSG y con las que puede volver a tentarlo”, anunció el diario español. En Real Madrid creen que la posible llegada del delantero de 25 años “es ahora o nunca” y confían en el éxito de su estrategia, ya que en esta oportunidad no existe urgencia por cerrar su transferencia como sí la había cuando la partida de Karim Benzema a Arabia Saudita estaba por cerrarse.

En la actualidad, el plantel dirigido por Carlos Ancelotti cuenta con delanteros jóvenes con presente y futuro como los brasileños Vinícius Jr. y Rodrygo, a quienes se sumó recientemente Endrick (17 años), un proyecto de crack a mediano plazo. Incluso, si de goleadores se habla, Jude Bellingham adoptó un rol extremadamente ofensivo desde su llegada a la Casa Blanca y se mantiene como el máximo goleador de la liga española con un total de 13 tantos, superando a delanteros de la talla de Álvaro Morata y Antoine Griezmann (ambos de Atlético de Madrid).

Mbappé rechazó en agosto de 2022 una transferencia a Arabia Saudita cuando Al Hilal, equipo en el que se desempeña su ex compañero Neymar Jr., presentó una oferta récord de 332 millones de dólares para llevarlo a la Saudi Pro League. Por entonces, el delantero mantuvo una tensa relación con el club parisino, que lo marginó de una gira por Asia y lo hizo entrenarse separado del plantel con la amenaza de no sumar minutos debido a su reticencia para renovar contrato. Sin embargo, el ex Mónaco regresó a la consideración del DT español Luis Enrique con la aprobación del dueño del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, pero sin extender su vínculo.

Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé: una relación de amor-odio que se intensifica con el correr del tiempo Michel Spingler - AP

El jugador más valioso del mundo y unas estadísticas asombrosas

Los números del parisino son excepcionales. Está llamado a dominar el fútbol durante la próxima década, seguramente junto al noruego Erling Haaland. Ambos comparten con el inglés Jude Bellingham el valor de mercado más alto del planeta según Transfermarkt, la plataforma de referencia para consultar las cotizaciones de cada futbolista. Kylian ocupa ese lugar de manera ininterrumpida desde fines de 2022, cuando alcanzó los 180 millones de euros luego de su excelsa participación en el Mundial Qatar 2022, certamen en el que se quedó con el Botín de Oro por ser el máximo goleador con ocho tantos.

Ya acumula 307 goles y 146 asistencias en 423 partidos, incluyendo lo hecho con la selección de Francia, desde su debut con la camiseta de Mónaco en 2015. Produjo 30 tantos más que los partidos que jugó a lo largo de sus ocho años de carrera. En el futuro, una vez sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, muy probablemente se quedará con más de un Balón de Oro, más aún sabiendo la cantidad de años que le quedan de carrera. Va en busca de todos los récords.

Kylian Mbappé, presente y futuro del fútbol internacional: el francés podría desembarcar en Real Madrid

