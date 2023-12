escuchar

Cristiano Ronaldo anotó un gol este sábado en la victoria 4 a 1 de Al Nassr sobre Al Taawon por la Liga de Arabia Saudita y terminó el año como el máximo artillero del mundo con 54 tantos. El portugués lideró el escalafón por sobre el inglés Harry Kane (Tottenham y Bayern Múnich) y el francés Kylian Mbappé (PSG) que festejaron 52.

El luso necesitó de 59 cotejos con Al Nassr y la selección de Portugal para hacer los goles, una media de 0,91 por cada uno de ellos. El promedio de Mbappé es aun superior -0,98- porque disputó 53 duelos con PSG y el combinado de Francia. Kane, por su parte, afrontó 57 duelos y quedó con una media de 0,91 mientras que el noruego tiene 0,83 de promedio porque festejó sus 50 goles en 60 presentaciones. La amenaza de Ronaldo hasta el 30 de diciembre fue Erling Haaland, quien terminó con 50 anotaciones en el tercer lugar. El noruego no jugó los partidos del Mundial de Clubes 2023 en el que Manchester City se coronó campeón por una lesión y también se perdió los últimos cotejos de la Premier League.

Erling Haaland no jugó los últimos partidos del año por una lesión y Cristiano Ronaldo lo superó Rui Vieira - AP

El único argentino entre los 10 máximos goleadores del año es Germán Cano. El atacante de Fluminense anotó 40 tantos con Fluminense en el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, en la que fue el ‘pichichi’ con 13 conquistas determinantes para que su equipo se corone campeón por primera vez en su historia. Su marca, compartida con la de Dénis Bouanga de Gabón, es sin haber sumado minutos en la selección argentina, por lo que solo tuvo la posibilidad de anotar en su club.

Máximos goleadores del 2023

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 54 goles

Harry Kane (Inglaterra) / Kylian Mbappé (Francia) - 52

Erling Haaland (Noruega) - 50

Garbhan Coughlan (Irlanda) - 41

Dénis Bouanga (Gabón) / Germán Cano (Argentina) - 40

Barnabás Vargas (Hungría) / Romelu Lukaku (Bélgica) / Santiago Giménez (México) - 39

La Bota de Oro, el premio que no compite Ronaldo

La Bota de Oro al goleador de la temporada es uno de los premios más atractivos que se pone en juego cada vez que la pelota empieza a rodar en Europa. Se trata de un galardón en el que los futbolistas suman puntos de acuerdo en qué liga de la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas) convierten los tantos y, al concluir el calendario deportivo, se lo distingue. En la 2023/24, cuyo primer semestre llega a su fin este 31 de diciembre, el líder es el inglés Harry Kane con 42 unidades producto de 21 anotaciones.

El escolta del delantero de Bayern Múnich es Akor Adams, quien hizo 22 goles pero tiene 36,5 puntos porque parte de ellos los anotó en Lillestrom de Noruega y los restantes en Montpellier de Francia. La particularidad es que se otorgan dos unidades por cada acierto en las cinco ligas más importantes -Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, Liga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 en el resto. La diferencia radica en que los organizadores del premio tienen en cuenta la dificultad de la competencia.

Harry Kane lidera la Bota de Oro 2023/24, tras el primer semestre de competencia CHRISTOF STACHE - AFP

El ganador de la Bota de Oro 2023/24 se conocerá en junio, cuando concluya la temporada. La tabla actual tiene dos jugadores en el tercer lugar y son Kylian Mbappé (PSG) y Amahl Pellegrino (Bodo Glimt de Noruega) con 36 puntos. Lautaro Martínez (Inter) es el único argentino entre los líderes con 30 unidades y en el quinto lugar por delante de Erling Haaland. El noruego, último poseedor del galardón, lleva 28 tantos por sus 14 conquistas en la Premier League con Manchester City.

Cristiano Ronaldo fue el máximo anotador del 2023 con 54 goles, pero sus tanto no le suman para la Bota de Oro porque no se desempeña en ningún club de Europa. En ese contexto, el luso, segundo máximo ganador del galardón por detrás de Lionel Messi, está excluido del premio que otorga el conglomerado de medios deportivos European Sports Media conformado por 14 medios de comunicación del Viejo Continente. Lo mismo para el argentino, que actualmente está en Inter Miami de Estados Unidos y sus tantos no son contabilizados en la tabla de la Bota de Oro.

Líderes de la Bota de Oro 2023/24

Harry Kane (Bayern Múnich) - 42 puntos

Akor Adams (Lillestrom/Montpellier) - 36,5

Kylian Mbappé (PSG) / Amahl Pellegrino (Bodo Glimt de Noruega) - 36

Serhou Guirassy (Stuttgart) - 34

Lautaro Martínez (Inter) - 30

Erling Haaland (Manchester City) - 28

Andrej Ilic (Valerenga de Noruega) - 27,5