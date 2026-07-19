Kylian Mbappé: “Messi marca todo el tiempo, seguramente hará goles”

Hacía 56 años que un futbolista no llegaba a los dos dígitos de goles marcados en un Mundial. El último había sido el bombardero alemán Gerd Müller en 1970, con 10. Este Mundial 2026, al que solo le queda un partido, en todo su desarrollo se mostró propicio para derribar marcas de efectividad por el vuelo ofensivo de varias individualidades, respaldadas por selecciones con planteos ambiciosos.

Kylian Mbappé empezó la competencia con un doblete ante Senegal y se despide con otro ante Inglaterra, que venció 6-4 a Francia por el tercer puesto, partido que ambos equipos habían reconocido que asumían sin mucha motivación, con un apenas disimulado desgano, circunstancia que derivó en dos defensas muy laxas y muchos espacios vacíos. Una invitación para delanteros de primer nivel internacional, que encontraron la ocasión para recrearse. Tres goles de Bukayo Saka y dos de Mbappé, que llegó a los 10 tantos y le sacó dos de ventaja de Lionel Messi (8), que este domingo tendrá la posibilidad de alcanzarlo en la final frente a Francia. Atrás quedaron otros especialistas de la definición, como Erling Haaland (7), Jude Bellingham (7), Ousmane Dembélé (6) y Harry Kane (6), que este sábado se quedó en el banco de suplentes.

Mbappé remata ante la marca de Konsa y marca su segundo gol ante Inglaterra BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Continúa el espectacular cabeza a cabeza entre Mbappé y Messi, por el presente y el futuro. Fue así desde la primera fecha, con un ritmo goleador que rápidamente los llevó a superar al alemán Miroslav Klose, que antes de este Mundial era el máximo anotador histórico, con 16 en 24 partidos. Entre el francés y el argentino lo superaron con amplitud. El delantero de Real Madrid suma 22 en igual cantidad de cotejos, y con 27 años apunta a ampliar la diferencia porque, si el físico se lo permite y el destino no se entromete, tiene un par de mundiales por delante. Messi acumula 21 en 33 cotejos.

El compacto de Inglaterra 6 - Francia 4

Después de haber sido campeón en 2018 y subcampeón en 2022, Mbappé no encontró mayores estímulos en disputar el tercer puesto. “Me gustaría no ser el goleador y disputar la final”, expresó tras el encuentro. Es una visión que también comparte Messi, que antepone los logros colectivos a las distinciones individuales. El mejor ejemplo fue el gesto apesadumbrado y sombrío con que recibió el Balón de Oro (premio al mejor del torneo) tras la final perdida frente a Alemania en 2014. “Significa muy poco, en este momento no me interesa nada. Solo quería llevar la Copa a la Argentina”, fue la sensación que transmitió en ese momento el rosarino.

Si Messi hace dos goles contra España y alcanza a Mbappé, el primer criterio de desempate que se aplica es la cantidad de asistencias, rubro en el que también están igualados con cuatro. El tercer ítem es la cantidad de minutos disputados (será el ganador el que empleó menos tiempo, ya que ese índice mejorará el promedio).

Aun dentro del campo del Miami Stadium, antes de meterse en los vestuarios, Mbappé no se hizo muchas ilusiones en terminar como máximo anotador: “Leo marca todo el tiempo, seguramente mañana hará goles. Solo trato de ayudar a mi equipo. Creo que esto de mis goles quedará herencia, pero en estos momentos no es lo primero que me pasa por la cabeza”. Marcó contra Senegal (2), Suecia (2), Irak (2), Inglaterra (2), Paraguay (1) y Marruecos (1). Disputó 763 minutos en ocho encuentros, con un total de 37 remates (22 al arco).

Francia se fue al descanso con la peor derrota en los mundiales al cabo del primer tiempo: Inglaterra goleaba 4-0. Un cachetazo que no alteró mucho los ánimos, como se vio cuando en el pasillo que conduce a los vestuarios Mbappé conversaba entre sonrisas con Thomas Tuchel, que fue su entrenador en Paris Saint Germain.

Mbappé puso en marcha el intento de remontada a los 3 minutos del segundo tiempo, con una definición cruzada, tras una asistencia de Olise. A los 9, Mbappé dio la asistencia para el 2-4 de Bradley Barcola. Y a los 21 volvió a marcar, luego de otro pase de Olise. La diferencia se había achicado a un gol (4-3), vino el penal de Saka (5-3), un nuevo descuento con Dembélé (5-4) y el definitivo 6-4 con Bellingham, que había ingresado a falta de 25 minutos.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

Una hora antes del encuentro, Mbappé publicó en X un sentido mensaje de despedida a Didier Deschamps, su director técnico en la selección en los tres mundiales. “Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, escribió el N° 10.

Una de las imágenes que graficó la estrecha relación entre Deschamps y Mbappé fue el abrazo que le fue a dar tras marcar un gol a Suecia, cuando el entrenador recién había vuelto de un viaje a Francia por el fallecimiento de su madre.

Se acabó el Mundial para Mbappé. Sin cumplir el objetivo de ganar el título con una selección que era la principal candidata por su poderío ofensivo, neutralizado por España en la semifinal. A falta de la revancha de Qatar contra Messi en una cancha, le queda el mano a mano en la tabla de goleadores, la actual y la histórica.