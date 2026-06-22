Kylian Mbappe sigue imparable y activa una carrera aparte con Lionel Messi

En paralelo al objetivo máximo de conducir a Francia a su tercera estrella mundial, Kylian Mbappe sigue dando muestra de su voracidad ofensiva. En la segunda fecha del Grupo I, abrió el marcador ante Irak, con un fenomenal zurdazo para 1 a 0 de Francia.

El delantero francés alcanzó los tres goles en el certamen y se ubica a dos de Lionel Messi en el torneo, y a tres en la tabla histórica, que lo tiene al rosarino al frente, con 18 tantos.

La apertura del marcador por parte del seleccionado francés llegó tras una acción en la que Michael Olise peleó por la posesión del balón antes de servirle un pase con ventaja a Mbappé, que definió con más potencia que precisión.

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A sus 27 años, Mbappe continúa escribiendo su propia leyenda y se posiciona como la figura central de la selección francesa, con una claridad y determinación que resuenan en cada rincón del campo.

El delantero del Real Madrid arribó a este Mundial con 12 tantos. Cuatro los había marcado en Rusia 2018 y ocho en Qatar 2022, donde fue el Botín de Oro de la competencia, con uno más que Messi.

Con los que marcó ante Senegal y el de este lunes frente a Irak, alcanzó a Ronaldo Nazario y quedó a uno del alemán Miroslav Klose. Lo mas sorprendente es que Kiki llegó a 15 tanto en tan solo 16 partidos repartidos en tres mundiales.

Así como la final de Qatar 2022 se dirimió entre ambas estrellas, hoy la disputa parece haberse extendido a una versión histórica de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé, la máxima estrella de Francia; un jugador histórico Petr David Josek - AP

Claro que el francés cuenta con una ventaja enorme. Messi tiene 39 años, contra los 27 de Mbappé, que tendrá, al menos, dos citas más por delante para estirar ese número.

Mientras tanto, la pelea es fascinante y los goleadores que fueron compañeros en PSG ahora están en una pulseada legendaria.