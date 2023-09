escuchar

En un esfuerzo por darle mayor transparencia y fortalecer la credibilidad del VAR, y luego de 18 meses de su aplicación en el fútbol argentino, la AFA publicó los audios de las jugadas polémicas de tres de los partidos disputados en la cuarta fecha de la Copa de la Liga: San Lorenzo-Racing, Independiente-Huracán y Colón-Rosario Central.

El partido con mayor cantidad de polémicas fue el cotejo que disputaron San Lorenzo y Racing en el Nuevo Gasómetro, donde hubo un penal, otro que el juez del partido anuló y una tarjeta roja. En las tres jugadas, el VAR tuvo un rol protagónico y los audios con el diálogo entre el árbitro y los jueces asistentes de dos de las jugadas fueron publicados en las redes sociales de la AFA.

Se trata de una iniciativa que replica la decisión de la Conmebol, que muestra las conversaciones que mantienen los jueces en determinados partidos en encuentros de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana y de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El penal en San Lorenzo frente a Racing:

Cuando se jugaban 7 minutos del primer tiempo, un centro desde la izquierda cae en la mitad del área de Racing, el defensor rechaza de cabeza pero deja la pelota cerca de Agustín Giay, que de frente al arco, remató fuerte y cruzado. La pelota impactó en la mano de Gonzalo Piovi y el rebote es tomado nuevamente por Giay, que vuelve a patear y estrella la pelota en el palo derecho del arco que defendía Augusto Batalla. La jugada deriva en córner para El Ciclón, pero antes de que se ejecute el tiro de esquina, el VAR advierte a Fernando Rapallini y le dice: “Fernando, fijate que veo que le pega en el antebrazo, que tiene fuera del cuerpo”. A partir de la recomendación, el árbitro chequea en la pantalla del sistema y decide cobrar el penal, que Federico Girotti convirtió en gol para San Lorenzo.

Rapallini cambió su decisión por recomendación del VAR

A los 32 minutos de la primera etapa, Juan Fernando Quintero toma un rebote y remata de frente al arco de San Lorenzo. La pelota impacta en el brazo de Malcom Braida, que se encontraba parado en el centro del área. El juez Rapallini marca penal porque interpreta que el jugador bloqueó el recorrido del balón y que el brazo ampliaba el volumen de su cuerpo.

El VAR analiza en detalle lo sucedido e interpreta que el defensor se encuentra en una posición lícita, dado que no agranda la magnitud de su cuerpo, por lo que se comunica con el arbitro y lo invita a chequear la jugada en la pantalla: “Fernando, te voy a ofrecer un OFR (On field review, o revisión en el campo de juego), tiene los brazos agarrados por detrás y si no le pega en el brazo le pegaba en el cuerpo”, le dice el VAR a Rapallini, que luego de observar la jugada anula su decisión previa.

El VAR modificó una expulsión

Cuando transcurrían 19 minutos de la segunda etapa y Colón de Santa Fe empataba con Rosario Central, el arbitro sancionó mano fuera del área del arquero canalla Jorge Broun, interpretando que interrumpió el recorrido de la pelota que llevaba destino de gol, y le coloca la tarjeta roja. El VAR se comunica con el juez y le dice: “Te confirmo que la mano es del jugador número 6, Komar y no del arquero”, por lo que el arbitro Pablo Echavarría cambia su accionar y expulsa al jugador de campo.

El golpe que no mereció la tarjeta roja

Durante el partido que disputaron Independiente y Huracán en Avellaneda, Ignacio Pussetto, del Globo, le propina un golpe en el pecho a Felipe Aguilar, que se tomó el rostro al caer al suelo sin que el juez vea la jugada. El VAR identificó el hecho, pero determinó que la agresión no se trató de una jugada que mereciera la tarjeta roja dado que no tuvo la intensidad, ni la fuerza como para derribar al contrario, ni tampoco impactó en la cara de Aguilar. “Facu, está todo chequeado y podés reanudar. No llega a ser una agresión de roja”, le dicen desde el VAR a Tello, que continuó con el juego sin sancionar a Pussetto.

“La idea era empezar a mostrar audios este torneo, pero necesito un poquito más de tiempo porque nosotros venimos de jugar 50 años sin VAR y el diálogo entre jugadores y árbitros, entre el árbitro y el asistente, siempre se desarrolló de una manera en la que no se escuchaba lo que decía”. Fueron las declaraciones de Federico Beligoy en julio del año pasado, en medio de varios polémicos fallos arbitrales, cuando adelantó la medida que finalmente tomó forma luego de la cuarta fecha del torneo 2023 y después de 18 meses que se instrumentó el VAR en el fútbol argentino.

El VAR llegó al fútbol argentino en la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF) a finales de marzo y principios de abril del año pasado. A partir de ese momento, la publicación de los audios fue un tema de permanente debate y Beligoy manifestó su deseo por hacerlos públicos, pero se justificó la dilación de la determinación argumentando que los árbitros necesitaban un periodo de práctica de “emprolijamiento de los diálogos”.

“El árbitro tiene que ir relatando el partido e informando a la cabina sobre lo que sucede. Hay que hablar con protocolo, elocuencia, de manera consistente y corta, con procedimientos y protocolos reglamentarios. Nos falta un poquito más en ese punto”, explicó el responsable máximo del arbitraje antes de darle forma definitiva a la publicación parcial de la comunicación del VAR y los jueces de los partidos.

