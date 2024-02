Escuchar

La AFA rescindió el contrato con Abu Dhabi para organizar allí la Supercopa Internacional, por lo que el trofeo busca sede para su edición 2024. Pensada originalmente para jugarse entre el campeón de la liga y el monarca de la Copa Argentina, su estreno estuvo manchado por un volantazo a último momento: como Patronato de Paraná se ganó el derecho tras adjudicarse la Copa Argentina, el comité ejecutivo de la AFA resolvió hacer jugar al equipo “que hubiese obtenido más puntos en la tabla anual de 2022″. En lugar de los entrerrianos, entonces, viajó Racing. Y se impuso a Boca -el campeón de la liga- por 2 a 1 en el partido disputado en el estadio Estadio Hazza bin Zayed de Al-Ain. Quedará en la historia como la primera y única edición del trofeo en territorio emiratí .

“El contrato se rescindió el año pasado y estamos buscando una sede nueva para jugarla”, confirman fuentes de la AFA a LA NACION. Primera conclusión: por más que Abu Dhabi ya no se encargue de la organización -ni de pagar el jugoso premio que abonaba-, la idea de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia es disputar el trofeo, que es una fuente de ingresos en moneda fuerte (dólares). La cuestión es cuándo y dónde. Por ahora, no hay nada definido. “Estamos preguntando en varios lugares a la vez. Nadie aún la confirma, aunque él interés es grande”, dicen en las oficinas del predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Messi. Y aseguran que la intención de la AFA es jugarla .

Racing 2 vs. Boca 1, por la Supercopa Internacional 2022

Tal vez por eso, ni Talleres de Córdoba ni River, los equipos clasificados para disputar el trofeo, recibieron hasta ahora la confirmación de la AFA sobre una eventual cancelación del partido. Contactados por este diario, los dirigentes de ambos clubes informaron que no tienen ninguna novedad sobre ese encuentro. “En Abu Dhabi no se juega seguro, pero no tenemos información oficial”, dijeron en River. Así, todo está en veremos.

El problema es que tanto River como el equipo cordobés disputarán la Copa Libertadores a partir de marzo, con lo que sus calendarios quedarán aún más comprimidos para encontrar un hueco. Peor aún, además, si el encuentro se organiza del otro lado del planeta, con el consiguiente viaje. Ambos planteles perderían casi una semana por el encuentro. Serán “dificultades logísticas” que la AFA deberá sortear en los próximos meses para organizar el partido.

La idea original

En octubre de 2022, el Consejo de Deportes de Abu Dhabi comunicó a través de las redes sociales que en enero de 2023 organizaría un partido entre dos equipos argentinos, y que estaría en juego la Supercopa Argentina. Además, confirmó que, de acuerdo con un convenio firmado en junio con la AFA, ese encuentro se repetiría por los siguientes cuatro años.

Claudio Tapia, presidente de la AFA y Aref Hamad Al Awani, secretario general del Abu Dhabi Sports Council, durante la firma del contrato entre ambos, en junio de 2022 AFA

Había una trampa: el contrato firmado con los árabes “no estipulaba qué campeones del año anterior” viajarían a los Emiratos. “Ni la AFA ni la Liga comunicaron nada, porque no se sabe quiénes la van a jugar”, contó entonces una fuente al tanto de las negociaciones con los árabes, que se cerraron en junio de 2022, y que se envuelven en un programa llamado “Argentina Súper”, al que también pertenecía la concentración previa al Mundial de Qatar del seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni, y el último amistoso antes de la cita ecuménica, que se jugó también en Abu Dhabi ante el seleccionado local, entrenado entonces por el argentino Rodolfo Arruabarrena.

El convenio firmado abría la puerta para que la AFA decidiera bajar a Patronato (campeón de la Copa Argentina) del partido y reemplazarlo por un equipo más convocante. A los entrerrianos les dejó la Supercopa Argentina, que se disputó el 1 de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y Boca ganó por 3 a 0 con una tripleta de Darío Benedetto. El rival de los xeneizes en Abu Dhabi, el partido más glamoroso y millonario -el ganador se llevaba un millón de dólares-, fue Racing. Y hubo dos supercopas argentinas: una local y otra internacional.

El anuncio oficial de la Supercopa Internacional en Abu Dhabi

ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية..

" السوبر الأرجنتيني" في #أبوظبي يناير 2023

تفاصيل الخبر: https://t.co/SZ1KVYohlg pic.twitter.com/0JepEEZs2W — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) October 12, 2022

“La asociación con el Abu Dhabi Sports Council dará una mayor visibilidad global y creará nuevas oportunidades de negocios para los clubes y la liga argentina. Juntos, compartiremos la pasión por el fútbol en el Medio Oriente y trabajaremos para dejar un fuerte huella en Abu Dhabi”, afirmaba Tapia en el comunicado oficial del Abu Dhabi Sports Council, que se usó para informar la organización del partido. Por entonces, llevaba el nombre de Supercopa Argentina e incluso tenía el logo del trofeo y de la AFA. Pero Abu Dhabi ya no corre más. La Supercopa Internacional busca sede fuera del país. River y Talleres de Córdoba, los equipos que se ganaron el derecho a disputarlo en la cancha, esperan novedades.

