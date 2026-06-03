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La agenda de la TV del jueves: los amistosos rumbo al Mundial y las semifinales femeninas de Roland Garros

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Francia juega un amistoso ante Costa de Marfil
Francia juega un amistoso ante Costa de MarfilMICHAEL OWENS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 13 Eslovenia vs. Chipre. Disney+
  • 14 Andorra vs. Liechtenstein. Disney+
  • 14 Suecia vs. Grecia. Disney+
  • 16 Francia vs. Costa de Marfil. ESPN

Mundial 2022

  • 7 Argentina vs. Arabia Saudita. TyC Sports
  • 9 Argentina vs. México. TyC Sports
  • 11 Argentina vs. Polonia. TyC Sports
  • 13 Argentina vs. Australia. TyC Sports
  • 15.30 Argentina vs. Países Bajos. TyC Sports
  • 18.30 Argentina vs. Croacia. TyC Sports
  • 21 Argentina vs. Francia. TyC Sports

TENIS

Roland Garros

10 Las semifinales femeninas, con Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva y Diana Shnaider vs. Maja Chwalinska. ESPN 2 y Disney+

La polaca Maja Chwalinska se medirá ante la rusa Diana Shnaider
La polaca Maja Chwalinska se medirá ante la rusa Diana ShnaiderANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

GOLF

  • 15 The Memorial Tournament. La primera vuelta. ESPN 4
Scottie Scheffler defenderá el título
Scottie Scheffler defenderá el títuloJAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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