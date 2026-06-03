La agenda de la TV del jueves: los amistosos rumbo al Mundial y las semifinales femeninas de Roland Garros

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

13 Eslovenia vs. Chipre. Disney+

14 Andorra vs. Liechtenstein. Disney+

14 Suecia vs. Grecia. Disney+

16 Francia vs. Costa de Marfil. ESPN

Mundial 2022

7 Argentina vs. Arabia Saudita. TyC Sports

9 Argentina vs. México. TyC Sports

11 Argentina vs. Polonia. TyC Sports

13 Argentina vs. Australia. TyC Sports

15.30 Argentina vs. Países Bajos. TyC Sports

18.30 Argentina vs. Croacia. TyC Sports

21 Argentina vs. Francia. TyC Sports

TENIS

Roland Garros

10 Las semifinales femeninas, con Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva y Diana Shnaider vs. Maja Chwalinska. ESPN 2 y Disney+

La polaca Maja Chwalinska se medirá ante la rusa Diana Shnaider ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

GOLF

15 The Memorial Tournament. La primera vuelta. ESPN 4