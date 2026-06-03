La agenda de la TV del jueves: los amistosos rumbo al Mundial y las semifinales femeninas de Roland Garros
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de junio de 2026.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 13 Eslovenia vs. Chipre. Disney+
- 14 Andorra vs. Liechtenstein. Disney+
- 14 Suecia vs. Grecia. Disney+
- 16 Francia vs. Costa de Marfil. ESPN
Mundial 2022
- 7 Argentina vs. Arabia Saudita. TyC Sports
- 9 Argentina vs. México. TyC Sports
- 11 Argentina vs. Polonia. TyC Sports
- 13 Argentina vs. Australia. TyC Sports
- 15.30 Argentina vs. Países Bajos. TyC Sports
- 18.30 Argentina vs. Croacia. TyC Sports
- 21 Argentina vs. Francia. TyC Sports
TENIS
Roland Garros
10 Las semifinales femeninas, con Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva y Diana Shnaider vs. Maja Chwalinska. ESPN 2 y Disney+
GOLF
- 15 The Memorial Tournament. La primera vuelta. ESPN 4
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