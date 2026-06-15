La agenda de la TV del martes: Argentina se enfrenta con Argelia en su debut en el Mundial 2026
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 16 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 16 Francia vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
- 19 Irak vs. Noruega. Paramount +, Tyc Sports, DSports (1613) y Flow (109)
- 22 Argentina vs. Argelia. Paramount +, Disney+, DSports (1610), TyC Sports y Telefe
- 1 (del miércoles) — Austria vs. Jordania. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del lunes. España debuta ante Cabo Verde y Uruguay juega con Arabia Saudita por el Mundial
TV y streaming del domingo. Los estrenos de Alemania y Países Bajos, Colapinto en el GP de Barcelona y la definición de Le Mans
TV y streaming. El debut de Brasil en el Mundial, Colapinto en la qualy, el primer match point en la NBA y Pechito López en Le Mans
Más leídas de Fútbol
- 1
La vieja guardia de la selección que sostiene al grupo en la cuenta regresiva hacia el Mundial
- 2
La desafiante frase del presidente de Marruecos contra Lamine Yamal
- 3
Viaje a la cabeza de los campeones del mundo: cómo prepara mentalmente Argentina la defensa de la conquista en Qatar
- 4
Dani Olmo: “Si nos cruzamos con Argentina, a Leo lo vamos a marcar como si tuviera 20 años”