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La agenda de la TV del martes: Argentina se enfrenta con Argelia en su debut en el Mundial 2026

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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La Argentina tendrá su debut mundialista ante Argelia, a partir de las 22
La Argentina tendrá su debut mundialista ante Argelia, a partir de las 22TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 16 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 16 Francia vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
  • 19 Irak vs. Noruega. Paramount +, Tyc Sports, DSports (1613) y Flow (109)
  • 22 Argentina vs. Argelia. Paramount +, Disney+, DSports (1610), TyC Sports y Telefe
  • 1 (del miércoles) — Austria vs. Jordania. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
Francia debuta ante Senegal
Francia debuta ante SenegalMICHAEL OWENS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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