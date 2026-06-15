La agenda de la TV del martes: Argentina se enfrenta con Argelia en su debut en el Mundial 2026

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 16 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

16 Francia vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)

19 Irak vs. Noruega. Paramount +, Tyc Sports, DSports (1613) y Flow (109)

22 Argentina vs. Argelia. Paramount +, Disney+, DSports (1610), TyC Sports y Telefe

1 (del miércoles) — Austria vs. Jordania. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)