La agenda de la TV del miércoles: el duelo Inglaterra-Croacia y los debuts de Portugal y Colombia
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 14 Portugal vs. RD Congo. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
- 17 Inglaterra vs. Croacia. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y TyC Sports
- 20 Ghana vs. Panamá. Paramount +, Disney+, DSports+ (1613) y TyC Sports
- 23 Uzbekistán vs. Colombia. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y TyC Sports
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
21.10 Quimsa vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Las finales, juego 5. TyC Sports 2
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League Masculino
- 13 Australia vs. Argentina. ESPN 2
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TV y streaming del martes. Argentina debuta en el Mundial contra Argelia, además de Francia-Senegal y Austria-Jordania
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