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La agenda de la TV del miércoles: el duelo Inglaterra-Croacia y los debuts de Portugal y Colombia

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Cristiano Ronaldo, de Portugal, que debuta en el Mundial 2026 ante RD Congo
Cristiano Ronaldo, de Portugal, que debuta en el Mundial 2026 ante RD CongoHANNAH MCKAY - X03696

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 14 Portugal vs. RD Congo. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
  • 17 Inglaterra vs. Croacia. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y TyC Sports
  • 20 Ghana vs. Panamá. Paramount +, Disney+, DSports+ (1613) y TyC Sports
  • 23 Uzbekistán vs. Colombia. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y TyC Sports
La selección de Colombia se presenta ante Uzbekistán
La selección de Colombia se presenta ante Uzbekistán Fernando Vergara - AP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

21.10 Quimsa vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Las finales, juego 5. TyC Sports 2

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League Masculino

  • 13 Australia vs. Argentina. ESPN 2
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