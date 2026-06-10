La agenda de la TV del miércoles: los amistosos previos al Mundial, la final de la NBA y la selección de vóleibol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos Internacionales

16.45 Portugal vs. Nigeria. ESPN

17 Inglaterra vs. Costa Rica. ESPN 2

Inglaterra, otro de los equipos que cierran los amistosos preparativos para la Copa del Mundo RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Segunda división de España

16 Málaga vs. Las Palmas. Promoción por el ascenso, partido de vuelta. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Las finales de la NBA

21.30 New York Knicks vs. San Antonio Spurs. Juego 4. Amazon Prime

New York Knicks recibe a San Antonio Spurs en el cuarto punto de las finales de la NBA Yuki Iwamura - AP

VÓLEIBOL

Nations League Masculino

12 Turquía vs. Estados Unidos. DSports (1614)

16:30 Serbia vs. Argentina. DSports (1614)

17 Francia vs. Italia. DSports (1616)

20 Brasil vs. Irán. DSports (1614)

CICLISMO