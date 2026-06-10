LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: los amistosos previos al Mundial, la final de la NBA y la selección de vóleibol

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Portugal, con Cristiano Ronaldo, juega uno de los últimos amistosos previo al Mundial
Portugal, con Cristiano Ronaldo, juega uno de los últimos amistosos previo al Mundial Armando Franca - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos Internacionales

  • 16.45 Portugal vs. Nigeria. ESPN
  • 17 Inglaterra vs. Costa Rica. ESPN 2
Inglaterra, otro de los equipos que cierran los amistosos preparativos para la Copa del Mundo
Inglaterra, otro de los equipos que cierran los amistosos preparativos para la Copa del MundoRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Segunda división de España

  • 16 Málaga vs. Las Palmas. Promoción por el ascenso, partido de vuelta. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Las finales de la NBA

  • 21.30 New York Knicks vs. San Antonio Spurs. Juego 4. Amazon Prime
New York Knicks recibe a San Antonio Spurs en el cuarto punto de las finales de la NBA
New York Knicks recibe a San Antonio Spurs en el cuarto punto de las finales de la NBAYuki Iwamura - AP

VÓLEIBOL

Nations League Masculino

  • 12 Turquía vs. Estados Unidos. DSports (1614)
  • 16:30 Serbia vs. Argentina. DSports (1614)
  • 17 Francia vs. Italia. DSports (1616)
  • 20 Brasil vs. Irán. DSports (1614)

CICLISMO

  • 10 Tour of Auvergne-Rhône-Alpes. La etapa 4. ESPN3
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición
    1

    Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición

  2. Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina
    2

    Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina

  3. Scaloni se refirió a su relación con Messi y a una publicación que causó su enojo: "No me gustó, me jodió"
    3

    Scaloni se refirió a su relación con Messi y a una publicación que causó su enojo: “No me gustó, me jodió”

  4. Real Madrid anunció que hizo una oferta por Julián Alvarez y Atlético de Madrid respondió con ironías
    4

    Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Alvarez y Atlético de Madrid respondió con ironías