La agenda de la TV del miércoles: los amistosos previos al Mundial, la final de la NBA y la selección de vóleibol
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de junio de 2026.
FÚTBOL
Amistosos Internacionales
- 16.45 Portugal vs. Nigeria. ESPN
- 17 Inglaterra vs. Costa Rica. ESPN 2
Segunda división de España
- 16 Málaga vs. Las Palmas. Promoción por el ascenso, partido de vuelta. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Las finales de la NBA
- 21.30 New York Knicks vs. San Antonio Spurs. Juego 4. Amazon Prime
VÓLEIBOL
Nations League Masculino
- 12 Turquía vs. Estados Unidos. DSports (1614)
- 16:30 Serbia vs. Argentina. DSports (1614)
- 17 Francia vs. Italia. DSports (1616)
- 20 Brasil vs. Irán. DSports (1614)
CICLISMO
- 10 Tour of Auvergne-Rhône-Alpes. La etapa 4. ESPN3
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Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del martes. Argentina se enfrenta a Islandia, en el último amistoso de la selección previo al Mundial
La TV del lunes. Francia, España y Países Bajos juegan amistosos de preparación y siguen las finales de la NBA
TV y streaming del domingo. los amistosos premundialistas con el partido de Jordania y la final de Roland Garros, Pumas 7s, MotoGP
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