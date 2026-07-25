Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River: “Quedará para siempre en la historia grande del club”

Tras días de una novela que parecía tener su final escrito, este viernes a las 23 de la noche, River Plate informó que Juan Fernando Quintero no continuará su carrera en el club. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución de Núñez confirmó que, “de común acuerdo”, el jugador colombiano rescindió su contrato, que tenía vigencia hasta diciembre de 2027.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, dice el escrito compartido por el Millo en su cuenta oficial de X. En ese sentido, agrega: “River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”.

El comunicado oficial compartido por River en el que confirma la salida de Juanfer Quintero del club

Luego de su participación en el Mundial 2026 con Colombia, Quintero se quedó en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, pese a que River lo citó para retomar los entrenamientos de cara al inicio del Torneo Clausura y los compromisos del segundo semestre. Mediante una serie de imágenes que se viralizaron en las redes sociales, trascendió que el futbolista continuaba entrenando, por su cuenta, en medio de rumores sobre un cortocircuitito con el cuerpo técnico y, sobre todo, con el DT, Eduardo “Chacho” Coudet.

Hace dos días, aquellas versiones fueron confirmadas por el propio jugador. “El entrenador dijo una cosa, pero yo había hablado otra con el presidente. Yo con él [por Coudet] no hablo desde que me fui. Entonces, si lo dijo, seguramente no tenía conocimiento de mi situación, porque yo viajo el 30, y lo había hablado antes del Mundial", sentenció Juanfer, de 33 años, en diálogo con ESPN.

Juanfer Quintero no regresó a Buenos Aires tras el Mundial Prensa River

Según explicó Quintero, la demora en regresar a Buenos Aires se debió a problemas familiares relacionados con su esposa, que atraviesa complicaciones de salud. Por lo tanto, indicó que previo a viajar para la Argentina aún debía pasar primero por Medellín para continuar apoyando a su familia.

“Estoy buscando la mejor situación para mí y para el club. Lo saben todos ahí. Soy directo y ya está. Me dieron unos días de más por situaciones familiares y estoy esperando cuál es la mejor decisión junto a mi representación. Voy a volver al club y analizaremos con Enzo Francescoli lo mejor para mi futuro”, había anticipado el jugador.

Eduardo Coudet habla con el plantel de River Prensa River

Los diferencias entre Coudet y Quintero fueron tomando fuerza a medida que pasaban los partidos en el último campeonato y el futbolista colombiano parecía quedar cada vez más relegado en la consideración del técnico. No obstante, en su momento, “Chacho” había desestimado estas versiones y había señalado que Juanfer aún era un jugador tenido en cuenta.

Con el Mundial de por medio y una “limpieza” de jugadores en River, a raíz de bajos rendimientos, el caso de Quintero volvió a ocupar la escena central y disparar la pregunta sobre su futuro y la posibilidad de continuar vistiendo la banda roja.

Sin embargo, en sus recientes declaraciones, Quintero apuntó directamente contra Coudet y opinó: “Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Incluso, el día de la final [la caída frente a Belgrano] entré cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios“. ”Son sus formas de jugar, sus conceptos futbolísticos. Creo que el entrenador de River tiene su mérito, tiene su respeto... Yo nunca le he faltado el respeto a nadie, simplemente que todos tenemos situaciones diferentes en los momentos de la vida y del fútbol. Creo que cuando uno respeta decisiones y formas, también uno exige eso“, resumió el mediocampista ofensivo.

En 127 partidos con River, Juanfer metió 24 goles Prensa River

En ese sentido, profundizó: “Todo el mundo sabe de mi rol porque todo queda expuesto en el campo de juego. Pero, seguramente, no soy prioridad para él. Si fuese prioridad para el entrenador, me llamaban y en dos días estaba en Argentina”.

Con River, Quintero disputó 137 partidos oficiales, en los que convirtió 24 goles y cuatro títulos. En ese período conquistó la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019, la Copa Argentina 2019 y la Supercopa Argentina 2017.

Además de sus números, quedó en la historia del club por convertir el recordado gol del 3-1 frente a Boca en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid, una de las conquistas más emblemáticas de River.