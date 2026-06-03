La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final de Roland Garros, la definición de la NBA y los amistosos

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

15 Albania vs. Israel. Disney+

15 Dinamarca vs. República Democrática del Congo. Disney+

15:30 Países Bajos vs. Argelia. ESPN

15:45 Luxemburgo vs. Italia. Disney+

15:45 Polonia vs. Nigeria. Disney+

BÁSQUETBOL

Las finales de la NBA

21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Juego 1. Amazon Prime

San Antonio Spurs y New York Knicks dan inicio a las finales de la NBA Darren Abate - FR115 AP

TENIS

Roland Garros