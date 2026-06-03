La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final de Roland Garros, la definición de la NBA y los amistosos
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 de junio de 2026.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 15 Albania vs. Israel. Disney+
- 15 Dinamarca vs. República Democrática del Congo. Disney+
- 15:30 Países Bajos vs. Argelia. ESPN
- 15:45 Luxemburgo vs. Italia. Disney+
- 15:45 Polonia vs. Nigeria. Disney+
BÁSQUETBOL
Las finales de la NBA
- 21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Juego 1. Amazon Prime
TENIS
Roland Garros
- 6 Los cuartos de final, con Maja Chwalinska vs. Anna Kalinskaya, Aryna Sabalenka vs. Diana Shnaider y Felix Auger-Aliassime vs. Flavio Cobolli. ESPN 2 y Disney+
- 15 Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
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