LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final de Roland Garros, la definición de la NBA y los amistosos

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Matteo Berrettini se mide ante su compatriota Matteo Arnaldi por el pase a las semifinales
Matteo Berrettini se mide ante su compatriota Matteo Arnaldi por el pase a las semifinalesANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 15 Albania vs. Israel. Disney+
  • 15 Dinamarca vs. República Democrática del Congo. Disney+
  • 15:30 Países Bajos vs. Argelia. ESPN
  • 15:45 Luxemburgo vs. Italia. Disney+
  • 15:45 Polonia vs. Nigeria. Disney+

BÁSQUETBOL

Las finales de la NBA

  • 21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Juego 1. Amazon Prime
San Antonio Spurs y New York Knicks dan inicio a las finales de la NBA
San Antonio Spurs y New York Knicks dan inicio a las finales de la NBADarren Abate - FR115 AP

TENIS

Roland Garros

  • 6 Los cuartos de final, con Maja Chwalinska vs. Anna Kalinskaya, Aryna Sabalenka vs. Diana Shnaider y Felix Auger-Aliassime vs. Flavio Cobolli. ESPN 2 y Disney+
  • 15 Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Nuevas reglas en el Mundial: los cambios en el VAR, las pérdidas de tiempo y la "roja por confrontación"
    1

    Mundial 2026: cuáles son los cambios principales que hará la FIFA en las reglas de la Copa del Mundo

  2. La TV del Mundial: qué canales pasan los partidos y cómo se puede seguir en vivo online
    2

    La TV del Mundial: qué canales pasan los partidos y cómo se puede seguir en vivo online

  3. Fixture de la selección argentina en el Mundial 2026
    3

    Fixture de la selección argentina en el Mundial 2026

  4. La emotiva despedida de un jugador de la selección antes de viajar al Mundial
    4

    La emotiva despedida de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar con la selección argentina al Mundial