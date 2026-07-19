La arenga de Messi en el túnel antes del comienzo del segundo tiempo ante España: “A jugarla”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, encabezó una arenga en el túnel antes de salir a disputar el segundo tiempo frente a España. Mientras el plantel esperaba el momento de regresar al campo de juego, el astro rosarino alentó a sus compañeros con un breve mensaje: “¡Vamos a jugarla, vamos a jugarla! ¡Dale!”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por el resto del equipo.

“VAMOS A JUGARLA”



La arenga de Leo Messi en el túnel antes del comienzo del segundo tiempo contra España.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3EcD47I6cQ — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El mensaje del capitán buscó revitalizar a un equipo que, hasta ese momento, no había logrado imponer condiciones. Tras algunos intentos de adelantar sus líneas, el encuentro se había instalado en la mitad de la cancha, un terreno en el que España consiguió manejar con mayor claridad la posesión.

Durante la primera etapa hubo escasas situaciones de peligro. Emiliano “Dibu” Martínez sostuvo a la Argentina con intervenciones ante remates de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, mientras que, después de la pausa de hidratación, el conjunto de Lionel Scaloni retrocedió algunos metros. Messi quedó aislado en ataque y Julián Álvarez realizó un gran desgaste en la presión frente a una defensa española que se mostró firme y ordenada.

El mensaje del capitán buscó revitalizar a un equipo que, hasta ese momento, no había logrado imponer condiciones LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La mala noticia para la Albiceleste llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lisandro Martínez debió abandonar el campo de juego por una lesión y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

La Argentina busca conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en la primera selección en revalidar el título desde el bicampeonato de Brasil en Suecia 1958 y Chile 1962. España va por su segunda estrella y puede transformarse en el primer país en ostentar al mismo tiempo los títulos mundiales masculino y femenino.

La Argentina busca conquistar su cuarta Copa del Mundo PEDRO UGARTE - AFP

Para esta final, Lionel Scaloni realiza tres modificaciones respecto del equipo que derrota a Inglaterra en las semifinales. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González ingresan por Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone. Del otro lado, Luis de la Fuente mantiene sin cambios la formación que utiliza en las dos rondas anteriores de la fase eliminatoria.

El encuentro corresponde al partido número 104 del Mundial 2026, la primera edición con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Con un mayor número de encuentros que en cualquier Copa del Mundo anterior, el torneo también establece un nuevo récord goleador: antes del inicio de la final ya se convierten 307 tantos.