Argentina vs. España, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 16 horas en el New York New Jersey Stadium; todos los detalles del encuentro
El mensaje de Messi en la previa de la final: “Pase lo que pase, este equipo ya hizo historia”
Lionel Messi publicó este sábado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en la previa de la final contra España por el Mundial 2026. El capitán de la selección argentina hizo un repaso sobre el recorrido del equipo y agradeció a todos los que formaron parte del proceso encabezado por Lionel Scaloni.
España: el país de los movimientos separatistas, las dos ciudades en Marruecos y las películas sin subtítulos
Si hay un país con el que los argentinos tenemos un vínculo especial, es España.
La relación se remonta al siglo XV, cuando la Corona inició la conquista del territorio americano. Durante casi 250 años, nuestras tierras formaron parte del Imperio español, un período que dejó una huella profunda en el idioma, la religión, el derecho, la organización política y las tradiciones.
María Becerra publicó una sugestiva foto en medio de la expectativa por quién cantará el himno
La artista María Becerra publicó una sugestiva foto en redes sociales en medio de la expectativa sobre quién va a cantar el himno argentino en la final del Mundial 2026 ante España este domingo en el estadio de Nueva Jersey. La cantante y compositora nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el 12 de febrero de 2000 y, tras saltar a la fama como creadora de contenido en YouTube, se convirtió en una de las máximas figuras del pop y la música urbana a nivel internacional.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. España
El partido entre Argentina vs. España podrá verse EN VIVO por Telefe, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 16horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y España.
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