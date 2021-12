La autocrítica de Marcelo Bielsa tras la peor derrota de su carrera como entrenador: “Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy”

Hacía mucho que Marcelo Bielsa no sufría un resultado tan abultado como entrenador. Pero hoy le tocó irse cabizbajo del Etihad Stadium, con un resultado oscuro, de esos que destruyen a un equipo: un 7-0 en contra. A Leeds United lo habían dejado tambaleando los tres goles que recibió en el primer tiempo, pero luego Manchester City hizo cuatro más, y ni el propio DT del club visitante supo cómo analizar los sucedido. Notablemente afectado, dijo tras el silbatazo final: “Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy”.

Los jugadores de Manchester City festejan un gol. Fue una tarde negra para el equipo de Elland Road. Jon Super - AP

“No hay nada positivo de nuestra actuación para rescatar. No encuentro algo que pueda ser valorado”, dijo, y subrayó la desconexión que tuvo su equipo a la hora de crear jugadas: “Cuando no hay nada que esté bien hecho, no son las individualidades las que fallan sino la conducción”. También remarcó la superioridad del rival, de quien se esperó el planteo de hoy, pero aún así no lo pudo contener: “No hay ninguna justificación que yo pueda ofrecer, el partido fue exactamente como pensamos que iba a ser. Nos preparamos para evitar todo lo que sucedió. No logramos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera manifiesta”. Un dato lo refleja: ni con juego brusco intentó Leeds frenar los embates de los de Guardiola; sus jugadores hicieron apenas 9 faltas y recibieron solo una tarjeta amarilla.

Pep Guardiola, su rival de hoy. Con sus diferencias, igual ambos son muy reconocidos en el ambiente del fútbol inglés por asumir muchos riesgos a la hora de jugar. Jon Super - AP

El planteo de Leeds fue contraproducente y reveló todas sus falencias. Cada ataque suyo le abría espacios a local para los contraataques. En un momento se tuvo que replegar para, sin éxito, aguantar la diferencia de ritmo. “Lo que intentamos generó peligro en nuestro arco. No hicimos nada bien y eso quedó evidenciado en el marcador. Como no hay nada que rescatar en lo individual o colectivo, entonces tengo que asumir la responsabilidad de esta derrota”. Y añadió: “ Nos preparamos para evitar todo lo que sucedió y no logamos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera tan manifiesta”.

Posteriormente ahondó en lo táctico, dejando implícito que de ninguna manera un equipo suyo renunciaría a su estilo de juego: “[Salir jugando desde atrás] Es lo que intentamos todo el partido. Y, seguramente, si hubiéramos hecho lo contrario, estaríamos lamentando no haber intentado nada que le quitara posesión al rival”. Después, finalizó con una respuesta a la pregunta de si solo fue una mala noche o si hay un problema no tangible, más de fondo. Dijo: “Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy”.

En este marco, el panorama de Leeds no es el más alentador. Hasta ahora, salió herido de los dos primeros partidos de una seguidilla de cuatro contra equipos del Big Six. Le quedan dos más: en la próxima fecha, recibirá a Arsenal en Eland Road, el sábado próximo. Y el domingo 26, cuando en la Premier se celebre el tradicional Boxing Day, tendrá en Anfield una dura prueba contra Liverpool. Con este resultado, Leeds se encuentra a cinco puntos de la zona de descenso. Y Burnley, uno de los tres equipos que la conforman, lo podría alcanzar cuando lo equipare en cantidad de partidos jugados. Manchester City, por su parte, mantendrá la punta con este triunfo. Trepó a los 41 puntos. Chelsea y Liverpool, sus principales perseguidores, juegan el jueves contra Everton y Newcastle, respectivamente.

