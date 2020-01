La autocrítica de Quique Setién luego de su primera derrota como DT de Barcelona

Quique Setuién observa el partido parado: perdió su primer encuentro como DT de Barcelona. Fuente: AP

El Barcelona de Quique Setién está en ablande. Tres partidos y primera derrota. Esta vez no hubo salvadores disfrazados de Antoine Griezmann o Lionel Messi, como ocurriera en los dos primeros encuentros. La derrota con Valencia por 2-0 fue categórica y el entrenador la asumió. "Hay cosas que no hemos entendido y quizás no nos hayamos explicado bien. Quizás necesitemos entender algunas cosas de mejor manera", dijo el DT en declaraciones al canal oficial del club.

"Desgraciadamente no hemos podido conseguir el gol y ellos en una contra nos han hecho el segundo", agregó Setién, que tiene la gran oportunidad de su carrera como DT. "Siendo justo, lo mejor fue que nos marcháramos al descanso con el 0-0. No hemos estado nada bien y hay muchas cosas que mejorar. Trataremos de corregirlas y que no nos vuelva a pasar esto", aseguró el entrenador. Y añadió: "Es una derrota dolorosa. Trataremos de exprimirla bien y analizarla con detenimiento".

La principal crítica al Barcelona de Setién es el toqueteo intrascendente. Los catalanes dieron ¡867 pases! y tuvieron un 74% de posesión. Resultó intrascendente. El propio Setién lo admitió: "Hemos dado muchos pases sin sentido". Alguna aproximación de Messi y una jugada que Ansu Fati definió incómodo. Sólo eso pudo generar Barcelona ante un rival que ocupó muy bien los espacios y le cerró los caminos al gol.

Las declaraciones de Setién