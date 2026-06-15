La base de Qatar y las últimas dudas: cómo perfila Scaloni el equipo para el debut mundialista

KANSAS CITY (Enviado especial).- A un día del debut de la selección, el Mundial empieza a sentirse también en las calles de Kansas City. De a poco aparecen las primeras camisetas argentinas, sobre todo en la zona de Country Club Plaza, un sector lleno de bares, restaurantes y espacios al aire libre que ya se va poblando de hinchas. También en los alrededores de Los Hornos, el restaurante de una pareja de cordobeses ubicado cerca del aeropuerto, donde un grupo de fanáticos se reunió este domingo para empezar a vivir la previa del partido ante Argelia. Mientras la ciudad va tomando color, a pocos kilómetros de allí y a puertas cerradas, Lionel Scaloni siguió ajustando detalles con vistas al partido frente a Argelia.

El entrenamiento del sábado dejó algunas pistas. El técnico probó dos esquemas: primero, una formación con tres defensores integrada por Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, con Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros, el mediocampo habitual y una delantera compuesta por Lionel Messi y Lautaro Martínez. Después, ensayó un dibujo más clásico, con cuatro en el fondo y tres atacantes. En principio, el 3-5-2 aparece como un recurso para utilizar durante algunos tramos del Mundial, pero no como opción para salir a jugar de entrada frente a Argelia.

Lionel Mess, durante el ensayo de la selección argentina en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City \ Aníbal Greco - La Nación

Este domingo, el entrenador volvió a mover fichas en el Compass Minerals National Performance Center. El objetivo fue continuar exigiendo al máximo a los futbolistas y comenzar a despejar las últimas dudas, aunque aún queda la práctica de este lunes.

En principio, Emiliano Martínez será titular, pese a que todavía arrastra alguna molestia en el dedo anular de la mano derecha. El marplatense volvió a ser exigido y respondió bien, aunque por precaución Scaloni también siguió de cerca los movimientos de Gerónimo Rulli. De todos modos, todo indica que uno de los héroes de 2022 llegará sin inconvenientes al debut. Por las dudas, el cuerpo técnico decidió que Santiago Beltrán permanezca al menos una semana más en Estados Unidos. El reglamento permite reemplazar arqueros en cualquier momento del torneo y la intención es tener una alternativa a mano en caso de que Dibu sufra algún contratiempo.

La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City Emiliano Dibu Martínez Aníbal Greco - La Nación

En la defensa, Otamendi y Lisandro Martínez pelean por un lugar como segundo marcador central, aunque el jugador de Manchester United también aparece como una alternativa para el lateral izquierdo, un puesto para el que además corren con chances Facundo Medina y, algunos pasos por detrás, Nicolás González. Y en ataque, Lautaro Martínez conserva una leve ventaja sobre Julián Álvarez, que se reincorporó al grupo en el tramo final de la preparación, tras convivir varios días con las secuelas del esguince en el tobillo izquierdo.

El delantero, que viene de consagrarse goleador de la Serie A, fue titular en los amistosos ante Honduras e Islandia, marcó un gol en el primero y generó el penal que Lionel Messi convirtió en el segundo. En igualdad de condiciones físicas, Julián Álvarez es el delantero que parte con ventaja en la consideración de Scaloni. Sin embargo, las molestias que arrastró en el tobillo izquierdo le impidieron sumar minutos en los partidos preparatorios y es posible que comience el Mundial en el banco de suplentes.

Argentina defender Lisandro MartÌnez leads teammates during practice for the FIFA World Cup soccer Wednesday, June 3, 2026, in Kansas City, Kan.. (AP Photo/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

Aunque aún mantiene algunos interrogantes, Scaloni apostará por la base del equipo campeón en Qatar, con apenas un puñado de variantes.

La formación quedará definida recién en las horas previas al partido, aunque el entrenador ya tiene un boceto en mente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City Lautaro Martínez Aníbal Greco - La Nación

Por su parte, Nicolás Tagliafico, que arrastra una distensión en el sóleo derecho, realizó la primera parte del entrenamiento en el gimnasio y luego completó otro bloque de trabajos en el campo junto a uno de los kinesiólogos del plantel. De todos modos, es un hecho que no estará disponible para el partido frente a Argelia e incluso tampoco llegaría al segundo compromiso, ante Austria, el 22 de junio en Dallas.

Este lunes, Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 16.30 (hora Argentina) y, luego, a partir de las 20, encabezará el último entrenamiento antes del debut. Con una base consolidada, pero todavía con algunos interrogantes por resolver, el entrenador aprovechará las últimas horas para terminar de definir el mejor 11 posible y buscar un arranque de Mundial muy distinto al de Qatar, pero con la ilusión de que el recorrido conduzca al mismo final feliz.