Ir a la cancha a ver a Boca se ha vuelto una odisea. Ya no solo para los hinchas que no sean socios; tampoco los activos tienen la certeza de poder entrar. Existe un riguroso filtro, ahora agigantado por la figura del “socio recurrente”, que prácticamente consiste en asistir de manera religiosa a todos los partidos del campeonato para no quedar afuera del próximo. Por eso, algunos meses atrás, la Bombonera se había vuelto un verdadero foco de campaña: todos, oficialistas y opositores, prometían una solución. La Bombonera 360; Proyecto Esloveno; Proyecto Esloveno Plus; Bombonera Isla Demarchi; Bombonera Siglo XXI fueron, quizá entre algunas más que no trascendieron, las ideas volcadas ante una problemática irrefutable.

Curiosamente, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina, el oficialismo abandonó la lucha por la ampliación; solo en la lista opositora el tema se expone con vigencia. De hecho, un Mauricio Macri motivado por la imposición de Javier Milei en las urnas del balotaje, está ahora Emiratos Árabes para terminar de sellar el financiamiento de la Bombonera Siglo XXI, un nuevo estadio para más de cien mil personas a pocos metros del actual. Incluso este viernes Ibarra mostró el render de cómo proyectan el modelo.

La Bombonera fue un tema de debate en las últimas semanas: Boca tiene 315.000 socios entre activos y adherentes, pero al estadio sólo pueden ingresar 57.000 Prensa Boca

Gente cercana al expresidente de la Nación considera que el triunfo en las elecciones del país representó un “empujoncito necesario” para batallarle a Juan Román Riquelme la presidencia de Boca Juniors: creen que el impacto de la derrota de Sergio Massa le quita fuerzas de gestión a su amigo Román. Pero, como en el fútbol, todo está por verse. Lo que sí está confirmado es que “La Bombonera”, con capacidad para 57.000 espectadores, es un partido en sí mismo.

Para muchos en el mundo Boca, la construcción de un nuevo escenario para albergar la pasión xeneize resulta fundamental tan solo si se considera la capacidad actual vs. la masa societaria: cerca del 80% queda afuera. Por ello el tema viene calando hondo. Y ocurre desde hace un rato largo. Todavía resuenan las voces de un debate que ya era acalorado en aquel lejano diciembre de 2011. El departamento de Socios de Boca Juniors contabilizaba cerca de 75 mil inscritos entre todas las categorías -hoy son más de 300.000- y la capacidad del estadio se presentaba como un eje en la campaña electoral que enfrentaba a Jorge Amor Ameal y Daniel Angelici rumbo a las elecciones presidenciales.

Miguel Merentiel, el autor del último gol de Boca en la Bombonera: fue ante Newell's, en el triunfo por 1-0 Fotobaires

Si bien por entonces no había problemas críticos de capacidad, la incorporación del Socio Adherente en 2012 implicó un crecimiento sustancial de espectadores. El número comenzó a crecer, y más tarde, con la prohibición del público visitante en las tribunas del fútbol argentino se les asistió a los adherentes el derecho de disponer de cuatro mil entradas por partido.

“Vamos a comprarles las casas a los vecinos para ampliar la Bombonera y quedarnos en el barrio”, prometía con una certeza irrefutable Ameal, ideólogo del proyecto “Bombonera 360″. Hoy, doce años después, Ruben Lopresti, propietario de dos unidades frentistas necesarias para desarrollar el proyecto y vinculado con la mayoría de los vecinos de la zona, sostiene que “nunca nadie nos llamó para comprarnos nada”.

Riquelme conferencia

Hace poco más de un año, en una entrevista televisiva con ESPN, Ameal volvía a referirse al tema: “Esto no lo puede parar nadie, esto se va a hacer”. Señalando la pantalla que mostraba el render de su Bombonera 360, continuaba: “Es una realidad. No me cabe ninguna duda”.

Sin embargo, post eliminación de Boca en la Copa Argentina vs. Estudiantes la semana pasada, Riquelme declaró todo lo contrario a su compañero de fórmula: “Yo tengo que ser respetuoso, no puedo decirle al hincha que le voy a agrandar la cancha cuando primero tengo que pedirle a un vecino que se vaya de su casa. Y yo no soy nadie para pedir eso. No puedo prometer algo hasta que no se demuestre que lo puedo hacer. Eso en primer lugar; y segundo, hay que ver si tengo la plata para hacerlo. En este país la gente no tiene para comer; tuvimos un año y medio de pandemia. Estos genios (en referencia Andrés Ibarra y Mauricio Macri) nos hablan de un estadio nuevo porque no nos pueden decir otra cosa. No va por ahí”, dijo en TyC Sports. Pocas veces se lo vio así de enojado al 10.

El día de la presentación de la fórmula Boca, Ibarra-Macri: proyectan un estadio para más de 100.000 espectadores Fabián Marelli - LA NACIÓN

Una fuente cercana al ídolo deportivo, visitante frecuente del Predio de Ezeiza, asegura que “no quiere mentirle al socio, no se va a meter con el tema de la cancha para prometer algo que no se puede hacer. Su idea es esperar a ganar las elecciones y evaluar cuál proyecto de todos los que circulan es viable”.

Esta fue, quizá, una de sus decepciones con Ameal cuando fue comprobando, con el tiempo, la imposibilidad del proyecto o la ausencia de gestiones al respecto. Por eso, desde el día uno de su desembarco en Ezeiza, Riquelme empezó a trabajar para conformar su propia agrupación y presentarse a elecciones con total independencia, a diferencia del 2019.

Semanas atrás, en una de las reuniones íntimas que Riquelme mantiene con diferentes actores del ecosistema xeneize, ocurrió un hecho que describe que sus declaraciones públicas coinciden con su pensamiento en la intimidad. Alguien insistió con el hecho de comprarles las casas a los vecinos y el Diez se enfureció, mostrándose molesto por escuchar que se repita con tanta liviandad sobre un proyecto cuya factiblidad no está comprobada, y porque considera imprudente el hecho de mover a los vecinos como si fueran piezas de ajedrez. Habló del arraigo al barrio.

La maqueta de La Bombonera 360, la reforma que impulsaba Jorge Ameal

Ameal y Riquelme ya no discuten el tema entre sí. Algunos cuentan que casi no se dirigen la palabra. La relación entre ambos se dañó el martes 20 de junio entrando la noche. En Brandsen 805, la Comisión Directiva se reunía para tratar la aprobación o no de Betsson como nuevo sponsor principal de la camiseta. La gestión fue de Riquelme, quien también procuraba obtener ingresos para su partido homenaje, el cual se haría cinco días después de dicha reunión. Es necesario aclarar que el club sufría la ausencia de ingresos por sponsor en el pecho desde hacía un año. La reunión se tornó ríspida cuando Ameal argumentó no estar de acuerdo con dar lugar a la participación de casas de apuestas deportivas en la institución. Luego, contó que tenía “un acuerdo muy bueno en carpeta” y que pronto lo iba a cerrar. Riquelme le dijo que lo único real y en carpeta era lo de Betsson y obligó a votar a los presentes. Horas más tarde, la empresa de apuestas y juegos online debutó oficialmente en la Bombonera.

Se avecinan días decisivos en la campaña electoral de Boca Juniors. Riquelme es la única voz autorizada por Riquelme para hablar en la lista oficialista encabezada por Riquelme. Hace y deshace de acuerdo a lo que va olfateando. Cuando se enteró de la participación activa de Macri en esta carrera, entendió que debía acelerar. Eso implicó ponerse en el rol de Presidente. Esta vez no consensuó demasiado con nadie. Enterado que en los próximos días Macri estará de regreso en Argentina y pondrá todas sus fichas en Boca, Román apuesta a viralizar una serie de videos que lo muestran tirando caños o haciendo goles fantásticos. Entiende, mejor que nadie y sin la recomendación de ningún asesor, que es al corazón del hincha donde debe dirigir su mensaje. Ahí, donde todavía viven los recuerdos provocados por sus hazañas deportivas, está buscado el voto. No piensa en un nuevo estadio, tampoco en ampliar la capacidad. La Bombonera 360 de Jorge Amor Ameal, candidato a Vicepresidente seguirá siendo, por ahora, solo un render en la computadora.

Así será la Bombonera Siglo XXI pic.twitter.com/2a0sU55g31 — Andrés Ibarra (@andreshibarra) November 24, 2023