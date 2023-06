La Conmebol sancionó a River con una multa y la clausura parcial de la tribuna Centenario Alta del Monumental

escuchar

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol emitió una sanción contra River Plate este jueves, a raíz de “actos discriminatorios” que tuvieron lugar durante el partido que el conjunto millonario disputó el 7 de junio contra Fluminense. La medida se tomó después de una denuncia presentada por la delegación del club carioca, que aseguró que hinchas del equipo de Núñez se burlaron de los jugadores rivales al compararlos con monos.

El dictamen emitido por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que fue dado a conocer en su página oficial, determina “sancionar al Club Atlético River Plate por la infracción del artículo 15.2 -discriminación- del Código Disciplinario de la Conmebol, en concordancia con el artículo 27 del mismo cuerpo legal”.

River vs Fluminense LA NACION/Mauro Alfieri

En esa línea, resuelve “el cierre parcial -al 50%- de la Tribuna Centenario Alta” así como una “multa por un monto total de U$S 100.000″, una cifra que “debitará automáticamente del monto a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

Asimismo, advierte a la institución que “en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol podrá determinar un nuevo cierre parcial (incluyendo otros sectores) o el cierre total del estadio”.

El veredicto termina por ordenar a River realizar en su siguiente partido en condición de local, en competiciones de Conmebol, las siguientes activaciones:

Exhibir y cubrir la Tribuna clausurada con una bandera con “Basta de racismo”.

Promocionar en redes sociales oficiales del club una campaña en contra del racismo.

Disponer de la pantalla gigante del estadio para promocionar la campaña “Basta de racismo”.

Otros dos clubes argentinos penalizados

Una reprimenda similar deberán afrontar Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán, también por “actos discriminatorios”.

La sanción al Lobo, por su parte, se sustentan en los insultos racistas que el delantero colombiano de Independiente de Santa Fe, Hugo Rodallega, recibió por parte de los hinchas platenses el 23 de mayo. Tal y como ocurrió con el conjunto millonario, el Tripero recibió una multa económica por 100.000 dólares.

“Es una tristeza que vengamos aquí... y que te llamen mono, que te llamen negro... es una falta de respeto y da tristeza”, declaró el veterano jugador de 37 años a la prensa apenas terminaba el partido en la ciudad de La Plata. El atacante dijo que se trata de un problema mundial y expresó: “Es un desastre lo que pasa”.

En ese sentido, ahondó en su reflexión y aclaró que no se trata de una excusa por la victoria: “No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa. Podemos discutir, podemos pelear, pero ya que la gente se meta con el tema de la raza da tristeza”.

ARCHIVO - Hugo Rodallega (2do de derecha a izquierda) hace un reclamo al árbitro durante un partido de la Copa Sudamericana entre Santa Fe de Colombia y Universitario de Perú, el 4 de mayo de 2023 (AP Foto/Martín Mejía)

De la misma forma, advirtió que el equipo argentino cuando debió visitar Colombia no fue insultado de la misma manera y mucho menos discriminado. “No me duele que hayamos perdido, sino lo que pasa en el entorno, en el estadio. En Bogotá los tratamos bien a ellos, y ellos hoy no nos respetaron a nosotros”.

Mientras tanto, la penalidad hacia el conjunto dirigido por Diego Dabove -que también recibió una sanción económica- se debe a que ya que sus simpatizantes insultaron racialmente a los futbolistas de Emelec en el encuentro que el Globo empató 2 a 2 en el estadio Tomás Ducó el 25 de mayo.

LA NACION