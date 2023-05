Un futbolista colombiano denunció insultos racistas y xenófobos por parte de hinchas de Gimnasia de La Plata: “No mejoramos como humanidad”

escuchar

“No mejoramos como humanidad”, fue la reflexión de Hugo Rodallega, el delantero colombiano de Independiente Santa Fe, tras finalizar el partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de la capital bonaerense. Pese a la derrota por 1-0 del equipo cafetero en el marco de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el futbolista decidió referirse a los comentarios discriminatorios e insultos que recibieron tanto él como todos los jugadores del equipo visitante durante el encuentro en el Bosque y su estadía en la Argentina.

Las decaraciones de Rodallega

“ Es una tristeza que vengamos aquí... y que te llamen mono, que te llamen negro... es una falta de respeto y da tristeza ”, declaró el veterano jugador de 37 años a la prensa apenas terminó el partido en la ciudad de La Plata. El delantero dijo que se trata de un problema de toda la humanidad y expresó: “Es un desastre lo que pasa en el mundo entero”.

En ese sentido, ahondó en su reflexión y aclaró que no se trata de una excusa por la victoria. “No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa. Podemos discutir, podemos pelear, pero ya que la gente se meta con el tema de la raza da tristeza ”, añadió sobre los gritos y cánticos de la hinchada platense a lo largo de los 90 minutos de juego y al borde de las lágrimas.

De la misma forma, advirtió que el equipo argentino cuando debió visitar Colombia no fue insultado de la misma manera y mucho menos discriminado. “No me duele que hayamos perdido, sino lo que pasa en el entorno, en el estadio. En Bogotá los tratamos bien a ellos, y ellos hoy no nos respetaron a nosotros. Eso me deja triste ”.

El polémico caso de Vinicius Jr.

Las declaraciones del futbolista colombiano llegan a los pocos días de la polémica que se desató en la liga española de fútbol, y en el mundo, tras los insultos racistas que los hinchas del club Valencia le cantaron a la estrella de Real Madrid Vinicius Jr, el delantero brasileño que fue expulsado en un partido ultra caliente.

Allí, el público del estadio de Mestalla insultó al jugador brasileño, pero persisten dudas sobre la naturaleza de los insultos. Carlo Ancelotti, el entrenador de Real Madird, dijo que escuchó cómo se proferían gritos de “mono” durante el encuentro, pero un periodista le precisó en la conferencia de prensa que los espectadores gritaban “tonto”, una explicación que no convenció al técnico italiano.

🚨Ancelotti pide una solución:



"La Liga española tiene un problema que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave". pic.twitter.com/gejlKKLpVp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2023

“¿Por qué paró el partido el árbitro, porque le decían tonto? No. Paró el partido porque abrió el protocolo de racismo. Hablen con el árbitro. Paró el partido por eso”, le respondió el DT al periodista español.

Cerca de los 25 minutos del segundo tiempo, Vinicius Jr. señaló a un aficionado, y seguidamente los jugadores se acercaron al árbitro para denunciar los hechos. Además de ese incidente, otro altercado entre el delantero brasileño y el futbolista Hugo Duro derivó en la expulsión del delantero cuando se jugaban 7 minutos de tiempo extra. En cambio, el árbitro decidió dejar sin sanción a Duro.

FINAL PICANTE EN MESTELLA. Vini se fue expulsado en el final de Valencia vs. Real Madrid tras cometer una agresión a Hugo Duro.



📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/z08OUKuQZL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2023

Ya en el vestuario y desde su cuenta de Instagram, Vinicius reaccionó parafraseando un lema promocional del campeonato español: “El premio que ganan los racistas es mi expulsión. Eso no es fútbol. Es LaLiga”. “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición piensa que es algo normal, lo mismo la Federación, y los rivales lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez era de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, escribió Vinicius.

LaLiga, por su parte, afirmó que “solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido”. “Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas”, indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

LA NACION