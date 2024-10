La contundente sentencia de Gabriel Milito cuando le preguntaron sobre la diferencia por 3 a 0 en el partido de ida de Atlético Mineiro ante River

Escuchar

Estuvo endiablado, incontenible. Y encima, provocó con sus gesticulaciones. Con dos goles y una asistencia del delantero Deyverson, la gran figura por su actuación decisiva, Atlético Mineiro arrolló anoche a River por 3 a 0, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. En el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, el equipo brasileño propinó la primera derrota al conjunto de Núñez en el actual torneo y tomó una sólida ventaja antes de enfrentar el encuentro de vuelta el próximo martes en Buenos Aires.

Sin embargo, el entrenador del equipo brasileño, Gabriel Milito, no se confía en pos de la segunda semifinal. Cuando le preguntaron sobre la ventaja obtenida en los primeros 90 minutos, comentó: “Pudimos marcar una diferencia que no dice nada. Estamos contentos porque era necesario ganar el partido en casa, pero la definición será en Buenos Aires. Sé a dónde vamos, sé lo que es el campo de River con su gente, sé la mentalidad de Gallardo y la calidad de sus jugadores”, justificó el ex jugador de Independiente y Barcelona, que subrayó: “Solo hemos tenido una buena actuación con un muy buen resultado. Pero hay que seguir: la eliminatoria todavía no terminó”.

Sin alardes ni ostentaciones del poderío y variantes de su plantel, el exentrenador de Argentinos Juniors mantuvo la cautela acerca del presente y el futuro inmediato en la Copa: “Sabemos que somos un equipo competitivo, pero podemos ser mejores”, se exigió.

Además, Milito se retrotrajo a las críticas que sostenían los medios brasileños en los últimos tiempos, cuando Atlético Mineiro estaba lleno de altibajos y no encontraba el rumbo futbolístico. Respecto de ese punto, encontró razones en la racha de lesiones que hubo que atravesar y que disminuyeron sus chances. “Siempre confié en estos jugadores. Yo necesito analizar el rendimiento y el comportamiento del equipo, no resultados. Los refuerzos fueron oportunos para fortalecernos como equipo. En su momento lo dije, nos ayudaron mucho”, comentó.

Una superioridad abrumadora

El primer aviso de Atlético Mineiro, campeón de la Libertadores en 2013, llegó a los cinco minutos, cuando Deyverson -que venía de gritar en dos ocasiones ante Fluminense en cuartos de final- anotó en una acción iniciada en un tiro de esquina, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.