La crisis en la selección de Chile: Arturo Vidal apuntó contra Gareca y Mauricio Isla anticipa una posible “tragedia”

Después de la paliza sufrida ante Argentina en el Monumental, la situación de Chile en las Eliminatorias es acuciante: marcha en el 9° lugar entre la tabla de diez selecciones y está fuera de la clasificación para el Mundial 2026, con apenas 5 puntos (1 partido ganado, dos empatados y cuatro perdidos). Rápidamente, el conjunto de Ricardo Gareca debe corregir el rumbo para el encuentro del próximo martes ante la selección boliviana. Sin dudas, el 3 a 0 en contra significó otro golpazo. Y sobrevuela un fantasma, porque Chile falló las clasificaciones para los dos últimos mundiales: Rusia 2018 y Qatar 2022.

En todo lo referente al aura perdedora que hoy impregna a los trasandinos, Mauricio Isla, que por primera vez lució la cinta de capitán, comentó respecto del próximo partido: “Contra Bolivia hay que salir a buscarlo. Ante Argentina lo hicimos, con nuestras dificultades. Ya pasó la época linda. La gente sabe que hemos tenido cambios, hay que darle la confianza a los que están. Somos distintos al fútbol brasileño y argentino. Sabemos que si perdemos el martes va a ser una tragedia”, agregó.

El lamento de un jugador chileno en medio del festejo argentino LUIS ROBAYO - AFP

Al mismo tiempo, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa y sus palabras resultaron categóricas con el rendimiento exhibido por la Roja. “Con el nivel no estoy tranquilo ni es el nivel que me gusta a mí. Esto lo aclaro. Contra Argentina jugamos mal, nos superaron, no fue la producción que nosotros queremos, simplemente aceptamos eso. No estoy conforme con el nivel que mostramos. Tenemos que mejorar mucho más. Las Eliminatorias son duras, complicadas. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar el nivel que despertó los elogios. Hay que salir de esta situación. Si lo hicimos bien en partidos, lo podemos volver a hacer”.

Además, el “Tigre” fue tajante con miras al duelo con Bolivia del próximo martes. “Es fundamental el partido que se viene. La fe nunca hay que perderla, mientras haya chances, nunca la voy a perder, pero el partido que viene es fundamental, todos sabemos que es muy importante. Tenemos grandes jugadores, hay que levantarse”.

Acerca del factor anímico, el técnico campeón con Vélez apuntó: “Hay que levantarse, las Eliminatorias son así, son complicadas, es una historia que yo conozco. Cada partido es una historia diferente, lo más importante de todo es dejar atrás todo esto, el primer día duele, las derrotas duelen, pero tenemos todos los argumentos para poder levantarnos. Dios quiera que la gente nos apoye dentro del aforo, que no deje de confiar, estamos en condiciones de poder levantarnos. El equipo va a responder, no tengo ningún tipo de dudas”.

La formación de Chile, antes del encuentro ante Argentina; los trasandinos fallaron la clasificación para los dos últimos Mundiales LUIS ROBAYO - AFP

Y en cuanto al acuciante lugar que hoy ocupa Chile en la tabla, el DT comentó: “Hay un lote de mitad de tabla que vamos a estar todos en la lucha. La meta es meternos en ese lote para ganarse un lugar en los puestos que uno puede ambicionar. En eso estoy convencido yo. Tengo la experiencia de poder saber esta clase de situaciones donde las experiencias cambian continuamente”.

Finalmente, acerca del proceso que vive la selección chilena, Gareca dijo: “Quedan 11 fechas de Eliminatorias. Estoy en un proceso que hay que encontrar los resultados rápidos. Me tocó vivir dos procesos que arrancamos muy de atrás. El dolor lo tengo, lo tienen los muchachos, esto lo podemos transformar en 4-5 días. Es un rival difícil, con ambiciones, las Eliminatorias otorgan posibilidades a todo el mundo. Estoy convencido que estamos en condiciones de poder recuperarnos”.

El saludo de los jugadores de Chile ante sus hinchas, después de la derrota en el Monumental JUAN MABROMATA - AFP

Los medios chilenos fueron duros con la actuación de la Roja. El diario La Tercera tituló: “Se desfondó el plan de Gareca: la Roja se inclina ante Argentina y queda cerca del precipicio rumbo al Mundial”. En uno de los pasajes del artículo principal, se menciona: “Más allá del linaje del rival, la derrota es igualmente dolorosa. Argentina se impuso por 3-0, dejando a la selección nacional con un sabor absolutamente amargo”. Y cierra diciendo: “Con siete fechas disputadas, la Roja queda con nulo margen de acción. Se instala (lamentablemente) en el penúltimo puesto de la tabla, con cinco puntos de 21 posibles. Así de cruel. Con este panorama, ganarle a Bolivia el próximo martes es una obligación. No hay otra alternativa. A tener la calculadora en la mano”.

Asimismo, el diario El Mercurio apuntó: “Chile fue aplastado por Argentina, se hunde en las Clasificatorias y el martes ante Bolivia se juega todo”. Y realizó un balance parcial del equipo en las Eliminatorias:” Perder en Buenos Aires era lo más probable, el tema es que la goleada de Bolivia sobre Venezuela dejó a la escuadra nacional en el penúltimo puesto de la clasificación. Y atento a este viernes, porque de vencer Perú a Colombia, Chile será colista. Así, lo del martes frente a Bolivia no tiene doble lectura. Chile debe ganar, no hay espacio siquiera para un empate, porque de ser así, el Mundial, pese a que clasifican seis y medio, se ve cada vez más lejano. La era Gareca en las Clasificatorias comenzó tambaleante”.

Arturo Vidal, en un lamento de un partido de Chile ante Uruguay en Santiago, marzo de 2022, en donde se falló la clasificación para el Mundial de Qatar MARCELO HERNANDEZ - AFP

La reacción de Arturo Vidal

Tal como repasa el diario La Tercera, Arturo Vidal -uno de los grandes ídolos de la Roja- siguió el partido de la Roja ante Argentina con atención. Y, como suele hacerlo desde que fue excluido de las convocatorias, reaccionó en vivo al encuentro a través de su canal de Kick. En esa faceta, el volante de Colo Colo no se guardó nada. De hecho, por primera vez, se lanzó directamente contra Ricardo Gareca. El Rey cuestionó duramente cada una de las decisiones del entrenador. Lo acusó de no ver los partidos de la Copa Libertadores y, especialmente, recriminó los tardíos cambios.

A medida que avanzaba el partido y la superioridad de la Albiceleste era cada vez más evidente y se notaba en el marcador, Vidal le recriminó al cuerpo técnico el hecho de estar compitiendo con pocos futbolistas experimentados en el Monumental de Núñez. “Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, dijo.

Además, el exInter de Milán lamentó que la caída haya sido ante Argentina. En su análisis, asegura que el buen momento actual de la selección argentina se da, en parte, debido a las derrotas ante Chile en las Copas América de 2015 y 2016. “Lo peor es que nos vemos mal con estos huevones que les ganamos dos copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros…”, opinó.

