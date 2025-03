Ricardo Gareca aseguró que quiere seguir como DT de Chile tras el empate frente a Ecuador

“¡Gareca ya se va!”. La hinchada chilena reaccionó con furia al consumarse el empate 0-0 en el estadio Nacional de Santiago. Ya en la llegada al recinto el Tigre había sido recibido con algunos insultos y gritos de desaprobación. El paso en falso futbolístico no hizo sino agravar el descontento de los trasandinos, muchos de los cuales entienden que su ciclo está terminado. A las eliminatorias sudamericanas le quedan cuatro partidos y la Roja marcha última, con diez puntos y a cinco de Venezuela, que está en Repechaje. “Gareca, conch..., por tu culpa no vamos al Mundial”, le cantaron también al ex DT de Vélez, entre otros equipos del fútbol argentino.

Luego del empate sin goles ante La Tri, y tras un primer tiempo en el que debió haberse puesto en ventaja, Gareca dio sus explicaciones ante la prensa. Luego de reunirse en los vestuarios con Pablo Milad, presidente de la ANFP chilena -la AFA trasandina-, el entrenador argentino aclaró que no piensa renunciar: “Estoy contento. Me gusta. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabras de agradecimiento”, señaló Gareca.

Ricardo Gareca no encuentra la manera de encarrilar a la selección de Chile y se mantiene última en las Eliminatorias RODRIGO ARANGUA - AFP

Y añadió: “Ahora después, lógicamente, entiendo el disgusto, entiendo el malestar. Todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir. Pero no creo que sea momento como para que nosotros dejemos la situación. Me gustaría estar, por lo menos, de parte nuestra. Me gustaría estar al lado de los muchachos. Me gustaría estar al lado, al frente de esta situación, tratar de revertirla de alguna manera u otra”. Traducido: si no quieren más a Gareca lo tendrán que despedir: según estimaciones, el Tigre y su cuerpo técnico percibirían entre 3,5 y 3,7 millones de dólares. Y eso implica pagar una millonaria cláusula de rescisión. Un dinero que, en teoría, la ANFP no tiene.

“Todas las decisiones es mejor tomarlas en frío, no se habla en caliente. Tenemos una reunión con el técnico y con el directorio. Ya veremos cómo enfrentaremos los cuatro partidos que vienen”, adelantó Milad, dando a entender que la continuidad del DT argentino no está asegurada. “Teníamos que sacar seis puntos y logramos uno. Debemos discutirlo con el directorio primero y después nos reuniremos con el entrenador. Lamentablemente, tenemos opciones matemáticas, pero las estadísticas son difíciles porque los rivales que nos tocan son de alto nivel”, explicó el máximo dirigente del fútbol chileno. La Roja recibe a Argentina y viaja a la altura de Bolivia en la próxima doble fecha FIFA de junio. En septiembre, volará a Brasil y recibirá a Uruguay. Nada fácil.

Chile igualó sin goles con Ecuador en Santiago y se aleja cada vez más del repechaje

Milad dejó entrever que espera un gesto del entrenador para terminar su contrato, algo que el DT descartó en su conferencia de prensa posterior al encuentro con Ecuador. “Las decisiones son personales, a veces uno tiene que renunciar a algo si no se ha cumplido. Cuando hicimos el contrato, Gareca era optimista, de hecho, no había un premio alto por el repechaje. Ya es imposible llegar a clasificar directo”, señaló el presidente de la ANFP. Y continuó: “El finiquito -la rescisión- sería altísimo si los desvinculamos hoy, tenemos que analizar con el directorio, son decisiones que se toman en conjunto, lo mismo hicimos para traer a este técnico que también quería ustedes. Tendremos que conversarlo de manera profunda y en frío, en los vestuarios es complicado”.

Lo mejor del empate entre Chile y Ecuador

“Acá esperaban que Gareca dijera que no quería seguir como pasó en su momento con Berizzo. Porque claro, el tema más complicado es el económico. La federación no tiene el dinero para pagar la indemnización o por último para llegar a un acuerdo por una cifra menor”, cuenta desde Santiago Alejandro Cisternas, editor de deportes del diario El Mercurio. Ante la consulta de LA NACION, agrega: “Gareca después en la conferencia dijo que quería seguir, que tenía toda la intención de seguir, no solo terminar esta eliminatoria, sino que dijo que también le encantaría iniciar el nuevo proceso. Eso contrasta claramente con lo que dijo Milad después. Tendrán una reunión entre jueves o viernes”, completa Cisternas.

Con su ciclo en serio cuestionamiento, a Gareca le salió un defensor impensado. Arturo Vidal, máximo referente de la selección chilena, resaltó la tarea de La Roja en el primer tiempo del partido con Ecuador: “Si hubiésemos hecho un gol era perfecto. El primer tiempo fue de lo mejor que ha hecho la Selección en muchos años, atacamos por todos lados, presionamos, corrimos. Tuvimos varias oportunidades, pero de nuevo nos falló la puntería”, aseguró en declaraciones a ESPN. Y agregó: “Es triste, pero estoy contento, porque era un partido difícil. La presión estaba sobre nosotros y los compañeros más jóvenes demostraron mucho carácter, en el futuro le darán alegrías al equipo”.

LA NACION