La despedida de Juan Román Riquelme: Carlos Bianchi y el recuerdo de su relación con el 10 de Boca

Juan Román Riquelme fue el ídolo moderno de ese ciclo que ganó todo con Boca. El entrenador era Carlos Bianchi, a quien varias veces el futbolista que este domingo tendrá su despedida en la Bombonera lo catalogó como “un padre futbolístico”, el director técnico que “los hizo ganadores”. Se volvieron e encontrar primero en el Hotel InterContinental, donde se juntaron las estrellas para la despedida de Riquelme, y luego compartieron vestuario en la Bombonera.

¿Cuándo fue la última vez que el Virrey y Riquelme habían compartido un campo de juego en la Bombonera? El 11 de mayo de 2014, por la 18° fecha del Torneo Final. Este domingo se cumplieron 3332 días de esa última sociedad. Había sido en el triunfo de Boca ante Lanús por 3-1, jornada en la que el equipo xeneize formó con Agustín Orion; Hernán Grana, Cata Díaz, Juan Forlín y Emanuel Insua; Pablo Ledesma, Cristian Erbes y Nicolás Colazo; Riquelme; Juan Manuel Martínez y Emmanuel Gigliotti. Los goles los anotaron Gigliotti, Colazo y Claudio Riaño; había igualado para el Granate Diego González. Bianchi sacó para el aplauso a Riquelme a los 88 minutos, lo reemplazó Juan Sánchez Miño.

Carlos Bianchi se abraza con Lionel Messi, en la previa de la despedida de Riquelme (Javier García Martino). JAVIER GARCIA MARTINO

Además de Bianchi, Riquelme se reencontrará con otros excompañeros de Boca como Óscar Córdoba, Pato Abbondanzieri; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez; Ledesma, Raúl Cascini, Chicho Serna, Éver Banega, Antonio Barijho y Marcelo Delgado.

“Ellos son muy técnicos, una pareja de centrales muy buenos, pueden salir jugando”, dijo el Virrey en el vestuario mientras señalaba al Patrón Bermúdez y Walter Samuel, quienes fueron su primera dupla central en el Boca de 1998, en el torneo Apertura que el equipo ganaría de manera el invicta”. ¿Cómo era su relación con Riquelme? “A veces Román me dice que soy su padre, habría que preguntarle a mis hijos si lo quieren como hermano, pero sí, lo quieren”, bromeó Bianchi en declaraciones a la TV Pública en la previa del partido homenaje.

Riquelme y Bianchi ganaron juntos la triple corona de 2000 (Copa Libertadores, Apertura y Copa Europeo-Sudamericana) y la Copa Libertadores 2001. Luego Román emigró a Barcelona.

Riquelme y Bianchi cuando tocaron el cielo con las manos en Boca luego de ganarle a Real Madrid en Japón (2000) AP - Archivo

José Pekerman, que lo tuvo a Riquelme muy joven desde el seleccionado Sub 20, lo elogió: “Le dije que no se emocione mucho. Si tenía que ir a la tribuna también iba, siempre de chico desde que empezamos a trabajar juntos siempre vislumbré que iba a ser algo muy bueno. Después verlo competir, triunfar es muy satisfactorio”.

“Ahora uno hace la cuenta y fueron seis títulos con Román, Libertadores y torneos locales. Muy contento de volver a estar en un vestuario. Con la gente que pudimos pasarla de lo mejor y como profesionales, recibimos apoyo afecto y los resultados llegaron”, comentó Jorge Patrón Bermúdez, que hoy es uno de los integrantes del Consejo de Fútbol liderado por Riquelme.

Walter Samuel afirmó: “Esquivaba las notas por timidez, pero acá empezó mi parte más linda como jugador. Me dio muchísimo sobre todo cuando llegó Bianchi, viví dos años espectaculares en Boca. Y también me acuerdo de Newell’s, que me dio la chance de llegar en Primera”.

Riquelme se abraza con Sergio Manteca Martínez, ídolo de Boca de los años 90. (Javier García Martino) JAVIER GARCIA MARTINO

Nicolás Burdisso: “Son momentos puntuales de alguien que se merece vivir una despedida así. Le agradezco a Román la invitación, es lindo compartir estos momentos porque se trata de figuras importantes de nuestro deporte”, sostuvo quien había sido el manager de la entidad de la Ribera con la gestión anterior, con Daniel Angelici como presidente.

“Es una fiesta muy linda para él y para el hincha de Boca. Es muy lindo participar de dos jugadores tan importantes y que hayan pensando en mí es un lujo, un privilegio. Y con tantos amigos que nos ha dado el fútbol, con varios hace mucho que no nos veíamos, así que muy contento”, explicó Gabriel Milito, quien estuvo el sábado en la despedida también de Maxi Rodríguez y disfruta del buen momento de Argentinos en la Liga Profesional.

