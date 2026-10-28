La durísima crítica de Marcos Llorente contra Óscar Puente, el ministro de Transporte de España

En medio de la tristeza y el dolor por un accidente ferroviario registrado en Toledo que golpea a toda España, se alzaron diferentes voces para solidarizarse con los damnificados, pero también aparecieron protagonistas del mundo del deporte para criticar a Óscar Puente, el ministro de Transporte, como es el caso del futbolista de Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que realizó un posteo en su cuenta de Instagram expresando su malestar y cuestionando la gestión. Dani Carvajal, jugador del Getafe, se plegó al reclamo y reposteó el mensaje.

La publicación del futbolista llegó tras la colisión de dos trenes de alta velocidad que circulaban por la línea Madrid-Andalucía, cerca de Urda, en la provincia de Toledo. El balance provisional es de, al menos, 68 muertos y 80 heridos, 50 de gravedad, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

El posteo de Marcos Llorente contra el ministro de Transporte de España

“Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?”, comienza el texto compartido por Llorente en sus historias de Instagram. Y continuó: “Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto”.

El mensaje también incluye un reproche más amplio a la clase política, ya que Llorente expresó su hartazgo con quienes, a su criterio, le dan prioridad a las discusiones en las redes sociales más que a sus obligaciones de sus cargos: “Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen”.

En el final de la publicación, se pueden leer más críticas contra el ministro de Transporte español: “Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare”.

⚫️ Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.



La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas. pic.twitter.com/JbzmJzGaqR — RFEF (@rfef) October 28, 2026

La indignación general del pueblo español se hizo eco también en los futbolistas Dani Carvajal, Alex Baena, Álvaro Morata y Thibaut Courtois, que apoyaron el posteo crítico de Llorente al compartir la publicación en su propia cuenta de Instagram.

La tragedia también provocó una inmediata reacción en el deporte español. La Real Federación Española de Fútbol suspendió los 24 partidos correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey que debían disputarse durante la tarde y la noche de este miércoles. La Federación explicó que anunciará próximamente la nueva planificación de los partidos y postearon: “La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia”.