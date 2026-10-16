La emoción de Nacho Fernández por el recuerdo de Diego Maradona en el triunfo de Gimnasia

Apenas había terminado el partido, con una victoria tan agónica como valiosa de Gimnasia sobre Huracán por 2-1 en el Tomás A. Ducó. Y el mediocampista Nacho Fernández, uno de los referentes del Lobo, se dispuso a hablar en la transmisión televisiva. Antes, le dio un beso a la cinta de capitán. Una cinta con una imagen especial: la de Diego Maradona, que era el entrenador del Lobo de La Plata en el momento de fallecer el 25 de noviembre de 2020.

Fernández, al ser consultado, no pudo evitar las lágrimas. “Siempre me emociono cuando veo a Maradona. Me acompaña a todos los partidos”. Luego, el exvolante de River contó: “Hoy acompañó a todo el equipo, sin dudas. Y conseguimos una victoria fundamental, desde el cielo él estará contento”.

🗣️ “ME EMOCIONO CUANDO VEO AL DIEGO EN LA CINTA”



Entre lágrimas, Nacho Fernández habló tras el agónico triunfo de Gimnasia ante Huracán y contó lo que significa para él llevar la cinta de capitán con la imagen de Maradona.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/oPZwDYN48O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 16, 2026

Fue un buen triunfo de Gimnasia, que lo empezó ganando con un gol de cabeza del propio Nacho, tras un centro de Silva Torrejón, después de una acción en la que Huracán reclamó una presunta falta. El Globo alcanzó la igualdad de manera parcial con un penal anotado por el ecuatoriano Jordy Caicedo a los 38 del segundo tiempo, y cuando ya iban seis minutos de descuento, Germán Conti le dio la victoria al Lobo con un cabezazo cruzado.

El triunfo deja al equipo dirigido por Ariel Pata Pereyra igualado en la primera posición del grupo B junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, todos con 22 puntos, mientras que Huracán ahora se ubica sexto, con 19 unidades. En la próxima fecha, Gimansia será local frente a Sarmiento el viernes 23, mientras que los dirigidos por Diego Martínez visitarán a Rosario Central el sábado 24.

En un primer tiempo cambiante, Huracán empezó mejor y tuvo la primera llegada a los cinco minutos, con un remate pinchado de Facundo Waller que superó al arquero Harlen Castillo, pero rebotó en el poste izquierdo. A los 14, Caicedo bajó dentro del área un centro que venía desde la izquierda y permitió un nuevo remate de Waller, pero Castillo atajó sobre su palo izquierdo. La respuesta de Gimnasia fue el primer gol, que surgió en una mala salida desde el fondo de Huracán, con el centro de Silva Torrejón que Nacho Fernández, sin marcas, mandó a la red con una “palomita”.

Lucas Janson en busca de la pelota; se acerca Lucas Blondel FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

La primera llegada del segundo tiempo fue para Gimnasia, con un tiro libre al borde del área, pero Auzmendi no logró sorprender a Galíndez. Huracán buscó, hasta que consiguió la igualdad a los 38 minutos con un penal sancionado a instancias del VAR, después de que el arquero Harlen Castillo derribó a Ibáñez dentro del área. Caicedo se hizo cargo y estampó el 1-1.

El partido se abrió. Gimnasia casi se pone en ventaja en un centro en el que Germán Conti se llevó la pelota por delante y la mandó por encima del travesaño. A los 40, un centro desde la izquierda le quedó a Lucas Blondel al borde del área. El exlateral de Boca metió un buen derechazo cruzado, pero encontró una excelente estirada de Castillo.

Cuando ya iban seis minutos de descuento y el partido parecía terminar igualado, Ignacio Fernández cruzó un tiro libre al segundo palo para poner la pelota en la cabeza de Conti, que llevó el triunfo para La Plata con un frentazo goleador.