La fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas 2026: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La décima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que a su vez marca el inicio de la segunda etapa del torneo, se disputará íntegramente este martes 15 de octubre, para luego dar a lugar a un impasse que volverá a romperse en noviembre, cuando se disputen las últimas dos jornadas de este año por el torneo que da seis cupos y medio a la próxima Copa del Mundo. Se trata de una jornada en la que los cinco encuentros tienen mucho en juego y se pueden seguir en vivo por canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada comenzará con el cruce entre Colombia y Chile en Barranquilla, al que le seguirán los cruces Paraguay vs. Venezuela y Uruguay vs. Ecuador. Luego, la Argentina hace lo propio ante Bolivia en el estadio Monumental y cierran la fecha Brasil vs. Perú en el Mané Garrincha de Brasilia.

Uruguay, con Marcelo Bielsa en el ojo de la tormenta, recibe a Ecuador en Montevideo X

Cronograma de la fecha 10 de las eliminatorias

Martes 15 de octubre

17.30: Colombia vs. Chile - Jesús Valenzuela (VEN) - TyC Sports.

20: Paraguay vs. Venezuela - Piero Maza (CHI) - DSports.

20.30: Uruguay vs. Ecuador - Cristian Garay (CHI) - DSports.

21: Argentina vs. Bolivia. Kevin Ortega (PER) - TyC Sports y Telefé.

21.45: Brasil vs. Perú - Esteban Ostojich (URU) - TyC Sports 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Brasil llega a la jornada 10 con algo más de confianza tras vencer a Chile como visitante por 2 a 1 Esteban Felix - AP

Resultados de la fecha 9

Bolivia 1-0 Colombia.

Venezuela 1-1 Argentina.

Ecuador 0-0 Paraguay.

Chile 1-2 Brasil.

Perú 1-0 Uruguay.

Bolivia está atravesando un gran presente y está en zona de clasificación al Mundial 2026 Juan Karita - AP

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que la que se ubique en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Hasta el momento, los combinados que están ingresando a la próxima Copa del Mundo son la Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela. Paraguay, por su parte, iría al repechaje mientras que Bolivia, Chile y Perú están afuera de todo.

