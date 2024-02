escuchar

La Copa de la Liga Profesional 2024 continuará desde este jueves con la octava fecha de las 14 que tiene la primera etapa, por lo que se empieza a decidir la suerte de cada equipo en los grupos A y B -los primeros cuatro de cada uno clasificarán a las semifinales-. Los 14 partidos se disputarán hasta el domingo, día en que concluirá el cronograma. Fernando Echenique fue designado para Talleres vs. River y Nazareno Arasa para Boca vs. Belgrano. La previa, el durante y pos encuentros están disponibles en el sitio canchallena.com, con datos, estadísticas e información actualizada en tiempo real.

Gimnasia de La Plata e Instituto de Córdoba abrirán la jornada que cerrarán Newell’s vs. San Lorenzo en Rosario en uno de los encuentros más atractivos. Otros de los duelos que sobresalen son Platense vs. Racing, Godoy Cruz vs. Estudiantes de La Plata porque chocan los dos líderes de la zona B; Talleres de Córdoba vs. River, Independiente vs. Argentinos Juniors y Boca Juniors vs. Belgrano de Córdoba en la Bombonera.

Cronograma de la fecha 8 de la Copa de la Liga

Jueves 29 de febrero

19.00 Gimnasia vs. Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.15 Huracán vs. Rosario Central (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Hugo Páez.

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: José Carreras.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Iván Núñez.

Rosario Central ganó el clásico ante Newell's y llega en alza al duelo vs. Huracán Gentileza Rosario Central

21.15 Independiente Rivadavia vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Diego Ceballos.

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Diego Verlotta.

Viernes 1° de marzo

19.00 Tigre vs. Central Córdoba (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Nicolás Ramírez.

AVAR: Diego Romero.

21.15 Platense vs. Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Sebastián Martínez.

AVAR: Gastón Suárez.

21.15 Banfield vs. Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Diego Bonfa.

Sábado 2 de marzo

17.00 Sarmiento vs. Unión (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Erik Grunman.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Javier Uziga.

19.00 Atlético Tucumán vs. Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Gonzalo Ferrari.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Gabriel Chade.

19.15 Independiente vs. Argentinos Juniors (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Rapallini.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Fabrizio Llobet.

Independiente necesita recuperarse de la derrota en el clásico y tendrá una parada muy difícil LA NACION/Manuel Cortina

21.30 Talleres vs. River (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: José Carreras.

Domingo 3 de marzo

17.00 Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Franco Acita.

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri.

Cuarto árbitro: Germán Delfino.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Gisela Trucco.

17.00 Godoy Cruz vs. Estudiantes (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Pablo Núñez.

VAR: Yael Falcón Pérez.

AVAR: Juan Pafundi.

19.15 Boca vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Facundo Tello.

AVAR: Mario Ejarque.

Boca rescató un empate en el Superclásico y necesita volver a ganar para no quedar relegado Aníbal Greco - LA NACIÓN

21.30 Newell’s vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

VAR: Sebastián Zunino.

AVAR: Ezequiel Brailovsky.