La Federación Colombiana de Fútbol respaldó a James Rodríguez tras la polémica con la hija de Gustavo Petro

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) salió este viernes a respaldar públicamente a James Rodríguez luego de la controversia que se desató en las redes sociales tras la ceremonia de entrega del pabellón nacional, realizada antes de la partida de la selección rumbo a Estados Unidos para afrontar el Mundial 2026. Lo que comenzó como una discusión por un supuesto desplante del capitán a Antonella Petro, hija del presidente de la nación, Gustavo Petro, escaló en pocas horas hasta derivar en denuncias sobre amenazas y agresiones contra el futbolista y su entorno, en un contexto de fuerte polarización política por el proceso de elección presidencial que cursa el país.

La secuencia ocurrió el jueves en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), de Bogotá, durante el acto oficial de despedida al seleccionado colombiano. Petro encabezó la ceremonia, en la que hubo otras autoridades del gobierno y dirigentes de la federación. Además de entregar la bandera nacional, el mandatario obsequió a los jugadores sombreros vueltiaos, representativos de la cultura colombiana.

Fue durante ese protocolo cuando se produjo el episodio que se volvió viral. Antonella Petro, fanática del fútbol que suele participar en los actos de su padre vinculados con ese deporte, saludó a los integrantes del plantel mientras pasaban por la tarima. En ese contexto habría intentado tomarse una fotografía con James Rodríguez. El número 10, no se detuvo, sino que continuó el recorrido previsto por la ceremonia y siguió saludando al resto de los presentes.

El no saludo de James Rodríguez a la hija del presidente Petro

Las imágenes generaron interpretaciones contrapuestas. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de un desaire hacia la hija del mandatario, otros sostuvieron que el futbolista simplemente respetó el desarrollo del protocolo y que nunca hubo una negativa deliberada. La discusión se amplificó en cuestión de horas y terminó por trasladarse del terreno deportivo al político.

La situación adquirió una dimensión aun mayor cuando circularon versiones sobre mensajes agresivos dirigidos al capitán colombiano y a integrantes de su familia. El periodista César Augusto Londoño afirmó que el jugador había recibido amenazas a raíz de un video que, según su interpretación, había sido difundido fuera de contexto. También remarcó que Antonella Petro mantiene desde hace tiempo una relación de cercanía con el ambiente de la selección y que suele asistir a entrenamientos y actividades del equipo nacional.

Increíble lo que pasa en Colombia.

Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección.

😳!que la camiseta, que la mala cara de los… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 5, 2026

Frente a la creciente repercusión, la FCF intervino mediante un comunicado oficial. Sin mencionar directamente a James ni a Antonella Petro, fijó posición sobre los acontecimientos y procuró bajar la tensión generada alrededor de la delegación mundialista. “La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, señaló el texto. Y expresó su rechazo a “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

La federación también consideró necesario aclarar el sentido institucional de la ceremonia que originó la controversia. “La entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico”, indicó.

En otro párrafo significativo, la institución intentó desvincular de toda disputa partidaria al conjunto nacional. “La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”, sostuvo.

El comunicado con que la Federación Colombiana de Fútbol respalda, sin mencionarlo, a James Rodríguez.

El mensaje adquiere especial relevancia por el momento que atraviesa Colombia. El país se encuentra inmerso en una campaña presidencial marcada por una fuerte confrontación entre sectores políticos, un clima que se trasladó también a las redes sociales y que terminó alcanzando a la principal figura del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Mientras la polémica continuaba alimentando debates en plataformas digitales, la delegación colombiana ya aterrizó en San Diego, donde completará la preparación para el Mundial. Antes del debut, previsto para el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, el cuadro caribeño protagonizará este domingo 7 a las 20 un amistoso frente a Jordania que servirá como última prueba para a la competencia.

La intención de la federación es que ese sea el foco de atención a partir de ahora. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el organismo trató de cerrar una controversia que trascendió ampliamente lo futbolístico y convirtió a su figura histórica en protagonista involuntario de una discusión atravesada por la política. En medio de un escenario electoral cada vez más tenso, el comunicado apuntó a un mensaje concreto: que la selección vuelva a ser un espacio de unidad y no un nuevo frente de confrontación.