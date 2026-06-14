La FIFA admitió una falla técnica y explicó la ausencia de las líneas del VAR en el penal de Suiza ante Qatar

La primera gran controversia arbitral del Mundial 2026 encontró una respuesta oficial pocas horas después. La FIFA reconoció este sábado que una falla técnica impidió mostrar en la transmisión las imágenes del sistema semiautomático de detección del fuera de juego durante la revisión del penal que derivó en el gol de Suiza frente a Qatar, que terminó 1-1 por la mañana. Sin embargo, el organismo aclaró que el trabajo del VAR no sufrió alteraciones y sostuvo que las comprobaciones realizadas descartaron cualquier posición adelantada en las jugadas previas a la sanción.

El episodio ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo del encuentro disputado en el área de la Bahía de San Francisco, correspondiente al Grupo B. Tras un centro al área y un cabezazo ofensivo, el arquero qatarí Mahmud Abunada impactó contra Remo Freuler. El árbitro hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto señaló penal y, después de una revisión silenciosa desde la cabina de videoarbitraje, mantuvo su decisión. Breel Embolo convirtió la ejecución y adelantó al seleccionado europeo.

La jugada de la polémica

ASÍ FUE EL PENAL DE ABUNADA CONTRA FREULER PARA EL 1 A 0 PARCIAL DE SUIZA ANTE CATAR#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WN9mLvpCNl — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

La polémica se instaló de inmediato. Las repeticiones televisivas generaron dudas sobre la posición de los futbolistas suizos que participaron de la acción. Tanto el cabeceador como Freuler quedaron bajo sospecha de un posible fuera de juego en los instantes previos al contacto que derivó en la infracción. La ausencia de la habitual animación con el trazado de líneas alimentó los cuestionamientos en redes sociales y entre los propios espectadores.

Ante las versiones que circularon durante y después del encuentro, la FIFA difundió un comunicado para aclarar lo sucedido. El organismo señaló: “Durante el partido entre Qatar y Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara la animación gráfica del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente”.

La entidad también buscó despejar cualquier duda sobre el procedimiento arbitral. “El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo”, indicó el comunicado.

El punto central de la explicación estuvo relacionado con la validez de la jugada. La FIFA afirmó que las comprobaciones efectuadas por los árbitros de video determinaron que no existió infracción en ninguna de las acciones observadas. “Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal”, sostuvo el organismo.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

Junto al texto, la FIFA difundió las imágenes correspondientes al trazado utilizado durante la revisión. De esa manera intentó cerrar una controversia que se convirtió en uno de los temas más comentados de la primera jornada hasta el momento.

La aclaración llegó en un contexto de creciente atención sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas en la Copa del Mundo. El sistema semiautomático de detección del fuera de juego fue presentado como una de las innovaciones destinadas a reducir márgenes de error y acelerar las decisiones arbitrales. La imposibilidad de mostrar la animación al público generó desconcierto, aunque la FIFA insistió en que el inconveniente afectó únicamente la visualización televisiva y no el análisis realizado por los jueces.

Las imágenes difundidas por la FIFA

El centro desde la derecha y el trazado de líneas en el que marca que está habilitado

La segunda imagen, con el cabezazo y la habilitación de su receptor

El empate 1-1 dejó a Qatar con una unidad en un resultado histórico para el seleccionado asiático, que logró recuperarse después de quedar en desventaja. También provocó que los cuatro integrantes del grupo B terminaran la primera fecha con la misma cantidad de puntos, luego de la igualdad entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Más allá del resultado, la jugada del penal y la posterior explicación de la FIFA quedaron instaladas como el primer gran debate arbitral del Mundial 2026. El organismo procuró zanjar la discusión con una admisión poco habitual: hubo una falla técnica, pero no un error en la revisión. Según su versión, la tecnología que asiste al VAR funcionó correctamente; lo que falló fue la herramienta que permite mostrarle al público el proceso que llevó a validar la decisión.